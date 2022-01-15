https://ru.sputnik.md/20220115/shkvalistyy-veter-ostavil-bez-elektrichestva-33-naselennykh-punkta-po-vsey-moldove-48039834.html
Шквалистый ветер оставил без электричества 33 населенных пункта по всей Молдове
Шквалистый ветер оставил без электричества 33 населенных пункта по всей Молдове
К утру 15 января в Молдове частично без электричества остаются 12 населенных пунктов.
2022-01-15T09:10+0200
2022-01-15T09:10+0200
2022-01-15T09:10+0200
ветер
спасатели
электроснабжение
общество
в молдове
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КИШИНЕВ, 15 янв — Sputnik. Из-за сильных порывов ветра вечером 14 января 33 населенных пункта из 10 районов были частично отключены от электричества. Об этом сообщает пресс-служба Генерального инспектората чрезвычайных ситуаций.К утру 15 января частично без электричества остаются 12 населенных пунктов из 4 районов.Кроме того, в столице вынуждены были демонтировать металлическую плиту, которая могла упасть с жилого дома по улице Николая Костина.Спасатели по-прежнему следят за обстановкой, сообщают в ГИЧС.Штормовой ветер порывами до 15-20 метров в секунду прогнозируется в Молдове и на 15 января.
https://ru.sputnik.md/20220113/shtormovoe-preduprezhdenie-moldova-zheltyy-kod-47987665.html
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Евгений Чебан
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ветер, спасатели, электроснабжение, в молдове
Шквалистый ветер оставил без электричества 33 населенных пункта по всей Молдове
К утру 15 января частично без электричества остаются 12 населенных пунктов.
КИШИНЕВ, 15 янв — Sputnik. Из-за сильных порывов ветра вечером 14 января 33 населенных пункта из 10 районов были частично отключены от электричества. Об этом сообщает пресс-служба Генерального инспектората чрезвычайных ситуаций.
К утру 15 января частично без электричества остаются 12 населенных пунктов из 4 районов.
“К работам по восстановлению электроснабжения привлечено несколько специализированных бригад энергоснабжающей организации. Вмешательство спасателей также было необходимо для обрезки и рубки деревьев в Дрокиевском, Ниспоренском, Дондюшанском, Каларашском, Новоаненском и Хынчештском районах”, - говорится в сообщении ГИЧС.
Кроме того, в столице вынуждены были демонтировать металлическую плиту, которая могла упасть с жилого дома по улице Николая Костина.
Спасатели по-прежнему следят за обстановкой, сообщают в ГИЧС.
Штормовой ветер порывами до 15-20 метров в секунду прогнозируется в Молдове и на 15 января.