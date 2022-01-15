https://ru.sputnik.md/20220115/shkvalistyy-veter-ostavil-bez-elektrichestva-33-naselennykh-punkta-po-vsey-moldove-48039834.html

Шквалистый ветер оставил без электричества 33 населенных пункта по всей Молдове

Шквалистый ветер оставил без электричества 33 населенных пункта по всей Молдове

К утру 15 января в Молдове частично без электричества остаются 12 населенных пунктов.

2022-01-15T09:10+0200

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ветер

спасатели

электроснабжение

общество

в молдове

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КИШИНЕВ, 15 янв — Sputnik. Из-за сильных порывов ветра вечером 14 января 33 населенных пункта из 10 районов были частично отключены от электричества. Об этом сообщает пресс-служба Генерального инспектората чрезвычайных ситуаций.К утру 15 января частично без электричества остаются 12 населенных пунктов из 4 районов.Кроме того, в столице вынуждены были демонтировать металлическую плиту, которая могла упасть с жилого дома по улице Николая Костина.Спасатели по-прежнему следят за обстановкой, сообщают в ГИЧС.Штормовой ветер порывами до 15-20 метров в секунду прогнозируется в Молдове и на 15 января.

https://ru.sputnik.md/20220113/shtormovoe-preduprezhdenie-moldova-zheltyy-kod-47987665.html

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2022

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

ветер, спасатели, электроснабжение, в молдове