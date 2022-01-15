https://ru.sputnik.md/20220115/simptomatika-koronavirus-moldova-47984344.html

Кирьякова: симптоматика коронавируса в Молдове сильно изменилась

Кирьякова: симптоматика коронавируса в Молдове сильно изменилась

Эксперт рассказала о том, как разные штаммы отражаются на самочувствии пациентов.

2022-01-15T08:00+0200

2022-01-15T08:00+0200

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Кирьякова: симптоматика коронавируса в Молдове сильно изменилась Кирьякова: симптоматика коронавируса в Молдове сильно изменилась

Симптомы коронавирусной инфекции не одинаковы все время пандемии, они меняются в зависимости от штамма – об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказала заведующая отделением реанимации инфекционной больницы имени Тома Чорбэ Галина Кирьякова.Но это еще не все – пневмония как последствие коронавирусной инфекции является серьезным осложнением, скорость ее возникновения также меняется от штамма к штамму.Специалисты из разных стран также отметили общие симптомы нового штамма "омикрон", который уже появился в Молдове – это ярко выраженная слабость, температура тела выше 38 градусов, мигрень, снижение аппетита и кашель. Кроме того, у инфицированных отмечают частое чихание.

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2022

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Сергей Цуркану https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

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