https://ru.sputnik.md/20220115/simptomatika-koronavirus-moldova-47984344.html
Кирьякова: симптоматика коронавируса в Молдове сильно изменилась
Кирьякова: симптоматика коронавируса в Молдове сильно изменилась
Эксперт рассказала о том, как разные штаммы отражаются на самочувствии пациентов.
2022-01-15T08:00+0200
2022-01-15T08:00+0200
2022-01-15T08:00+0200
радио
болезнь
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Кирьякова: симптоматика коронавируса в Молдове сильно изменилась
Кирьякова: симптоматика коронавируса в Молдове сильно изменилась
Симптомы коронавирусной инфекции не одинаковы все время пандемии, они меняются в зависимости от штамма – об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказала заведующая отделением реанимации инфекционной больницы имени Тома Чорбэ Галина Кирьякова.Но это еще не все – пневмония как последствие коронавирусной инфекции является серьезным осложнением, скорость ее возникновения также меняется от штамма к штамму.Специалисты из разных стран также отметили общие симптомы нового штамма "омикрон", который уже появился в Молдове – это ярко выраженная слабость, температура тела выше 38 градусов, мигрень, снижение аппетита и кашель. Кроме того, у инфицированных отмечают частое чихание.
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Сергей Цуркану
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болезнь, симптомы, штаммы, аудио
Кирьякова: симптоматика коронавируса в Молдове сильно изменилась
Заведующая отделением реанимации инфекционной больницы имени Тома Чорбэ рассказала о том, как разные штаммы коронавируса отражаются на самочувствии пациентов.
Симптомы коронавирусной инфекции не одинаковы все время пандемии, они меняются в зависимости от штамма – об этом в эфире студии Sputnik Молдова
рассказала заведующая отделением реанимации инфекционной больницы имени Тома Чорбэ Галина Кирьякова.
"Симптоматика меняется очень активно. Если внимательно относиться к пациентам, то заметно, что опять вернулись симптомы, когда теряется вкус и запах, раньше они почти исчезли. Кашель, когда коронавирус только появился, был длительным и мучительным у большого количества пациентов. Сейчас кашля меньше. Зато сейчас больше болей за грудиной, больше симптомов интоксикации, головных и мышечных болей", – сказала врач.
Но это еще не все – пневмония как последствие коронавирусной инфекции является серьезным осложнением, скорость ее возникновения также меняется от штамма к штамму.
"При штамме "дельта" пневмонии стали развиваться быстрее – не на седьмой день, а на третий. Очень важно их рано выявить и назначить лечение", – пояснила Кирьякова.
Специалисты из разных стран также отметили общие симптомы нового штамма "омикрон", который уже появился в Молдове – это ярко выраженная слабость, температура тела выше 38 градусов, мигрень, снижение аппетита и кашель. Кроме того, у инфицированных отмечают частое чихание.