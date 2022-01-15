Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Микрофон с символикой радио Sputnik в студии - Sputnik Молдова, 1920
Радио
Самые острые мнения, актуальные точки зрения и комментарии слушайте в программах и подкастах Sputnik Молдова.
https://ru.sputnik.md/20220115/simptomatika-koronavirus-moldova-47984344.html
Кирьякова: симптоматика коронавируса в Молдове сильно изменилась
Кирьякова: симптоматика коронавируса в Молдове сильно изменилась
Эксперт рассказала о том, как разные штаммы отражаются на самочувствии пациентов.
2022-01-15T08:00+0200
2022-01-15T08:00+0200
радио
болезнь
симптомы
штаммы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/01/0d/47984543_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_8350367d900a03f7174c541a07306363.jpg
Кирьякова: симптоматика коронавируса в Молдове сильно изменилась
Кирьякова: симптоматика коронавируса в Молдове сильно изменилась
Симптомы коронавирусной инфекции не одинаковы все время пандемии, они меняются в зависимости от штамма – об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказала заведующая отделением реанимации инфекционной больницы имени Тома Чорбэ Галина Кирьякова.Но это еще не все – пневмония как последствие коронавирусной инфекции является серьезным осложнением, скорость ее возникновения также меняется от штамма к штамму.Специалисты из разных стран также отметили общие симптомы нового штамма "омикрон", который уже появился в Молдове – это ярко выраженная слабость, температура тела выше 38 градусов, мигрень, снижение аппетита и кашель. Кроме того, у инфицированных отмечают частое чихание.
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Сергей Цуркану
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg
Сергей Цуркану
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/01/0d/47984543_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_740150b4b788163174cff03ea79791e4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
болезнь, симптомы, штаммы, аудио

Кирьякова: симптоматика коронавируса в Молдове сильно изменилась

08:00 15.01.2022
Радио
Кирьякова: симптоматика коронавируса в Молдове сильно изменилась
Подписаться на
Сергей Цуркану - Sputnik Молдова
Сергей Цуркану
Все материалы
Заведующая отделением реанимации инфекционной больницы имени Тома Чорбэ рассказала о том, как разные штаммы коронавируса отражаются на самочувствии пациентов.
Симптомы коронавирусной инфекции не одинаковы все время пандемии, они меняются в зависимости от штамма – об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказала заведующая отделением реанимации инфекционной больницы имени Тома Чорбэ Галина Кирьякова.

"Симптоматика меняется очень активно. Если внимательно относиться к пациентам, то заметно, что опять вернулись симптомы, когда теряется вкус и запах, раньше они почти исчезли. Кашель, когда коронавирус только появился, был длительным и мучительным у большого количества пациентов. Сейчас кашля меньше. Зато сейчас больше болей за грудиной, больше симптомов интоксикации, головных и мышечных болей", – сказала врач.

Но это еще не все – пневмония как последствие коронавирусной инфекции является серьезным осложнением, скорость ее возникновения также меняется от штамма к штамму.

"При штамме "дельта" пневмонии стали развиваться быстрее – не на седьмой день, а на третий. Очень важно их рано выявить и назначить лечение", – пояснила Кирьякова.

Специалисты из разных стран также отметили общие симптомы нового штамма "омикрон", который уже появился в Молдове – это ярко выраженная слабость, температура тела выше 38 градусов, мигрень, снижение аппетита и кашель. Кроме того, у инфицированных отмечают частое чихание.
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
09:45Удивительное рядом: как в Приднестровье латиницу вводили
09:10Шквалистый ветер оставил без электричества 33 населенных пункта по всей Молдове
08:53Мир за сутки: рекорд "стальной бабушки", горящая трава и "винные пятницы" Джонсона
08:00Кирьякова: симптоматика коронавируса в Молдове сильно изменилась
07:30Лава, девушки, закат: самые яркие фото недели
07:00Самый точный прогноз погоды: морозов не будет
00:01Погодные рекорды Молдовы 15 января
ВчераВ России COVID-сертификат смогут получить те, кто болел бессимптомно
ВчераКак западные СМИ скрывают суть переговоров с Россией
ВчераКакие возрастные группы могут пострадать из-за штамма коронавируса "омикрон"
ВчераДля HoReCa в Молдове продолжит действовать пониженная ставка НДС
ВчераЭкс-глава Минобороны: Молдове поможет статус нейтралитета
ВчераЕвропейские подземные хранилища газа опустели более чем на 50%
ВчераМинфин Молдовы объявил о снижении ставки рекредитования для предприятий
ВчераРиск повторно заболеть COVID-19 при штамме "омикрон" вырос в пять раз
ВчераМинздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
ВчераЭкс-прокурор из Глодян получил два года тюрьмы за фальсификацию уголовного дела
ВчераВ Молдове отменен 14-дневный карантин для прибывших из Африки граждан
ВчераНовая лаборатория для тестирования на COVID-19 открыта в Единцах
ВчераКоролевский скандал: британского принца Эндрю лишили воинских званий и титула