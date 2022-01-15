https://ru.sputnik.md/20220115/smertelnoe-dtp-voditel-vrezalsya-v-zabor-i-pogib-48042072.html
Смертельное ДТП: водитель врезался в забор и погиб
Смертельное ДТП: водитель врезался в забор и погиб
Авария со смертельным исходом произошла рано утром в субботу в Теленештском районе.
2022-01-15T11:00+0200
2022-01-15T11:00+0200
2022-01-15T11:05+0200
общество
в молдове
дтп
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КИШИНЕВ, 15 янв - Sputnik. Гибелью водителя закончилось дорожно-транспортное происшествие в селе Гиличень Теленештского района Молдовы.Как сообщает пресс-служба Главного инспектората полиции (ГИП), ДТП произошло около 4.00 субботы. ГИП отмечает, что у погибшего не было водительского удостоверения. Правоохранительные органы устанавливают причины и обстоятельства аварии.
https://ru.sputnik.md/20220105/smertelnoe-dtp-avto-molodymi-lyudmi-vletelo-stolb-voditel-pogib-47778364.html
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Ирина Каруш
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в молдове, дтп
Смертельное ДТП: водитель врезался в забор и погиб
11:00 15.01.2022 (обновлено: 11:05 15.01.2022)
Авария со смертельным исходом произошла рано утром в субботу в Теленештском районе.
КИШИНЕВ, 15 янв - Sputnik. Гибелью водителя закончилось дорожно-транспортное происшествие в селе Гиличень Теленештского района Молдовы.
Как сообщает пресс-служба Главного инспектората полиции (ГИП), ДТП произошло около 4.00 субботы.
"Водитель в возрасте 31 года, управлявший автомобилем Dacia Sandero, не справился с управлением, вылетел за пределы дороги и врезался в ограждение. Он скончался на месте до приезда скорой помощи", - говорится в сообщении.
ГИП отмечает, что у погибшего не было водительского удостоверения.
Правоохранительные органы устанавливают причины и обстоятельства аварии.