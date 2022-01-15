https://ru.sputnik.md/20220115/tsunami-yaponii-pribrezhnykh-rayonakh-obyavlena-evakuatsiya-zvuchat-sireny-48050975.html
Цунами в Японии: в прибрежных районах объявлена эвакуация, звучат сирены
Цунами в Японии: в прибрежных районах объявлена эвакуация, звучат сирены
После объявленного властями страны предупреждения ряд прибрежных районов Японии накрыла "большая волна".
2022-01-15T19:33+0200
2022-01-15T19:33+0200
2022-01-15T19:33+0200
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КИШИНЕВ, 15 янв - Sputnik. Цунами обрушилось на побережье Японии, сообщают "Известия" со ссылкой на японское издание Japan Times.Ранее в субботу было объявлено, что цунами угрожает японским островам Амами и Токара в Тихом океане.Угроза цунами была объявлена и на Курилах - причиной стало извержение подводного вулкана у островов Тонга.Волны обрушились на японское побережье через несколько минут после того, как было обнародовано предупреждение, пишет японское издание. Приход волн цунами подтверждается в районах вдоль побережья — от Тохоку до Окинавы.В населенных пунктах идет эвакуация, слышны звуки сирен.О приближающихся больших волнах предупреждены и жители прибрежных районов американского штата Калифоррния. Извержение подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай в королевстве Тонга началось 13 января нынешнего года, шлейф пепла от извержения поднялся на высоту более 16 километров над уровнем моря.Как сообщает Геологическая служба Тонги, это крупнейшее из серии извержений вулкана с декабря 2021 года.
https://ru.sputnik.md/20220115/na-kurilakh-i-v-yaponii-obyavlena-ugroza-tsunami-iz-za-izverzheniya-podzemnogo-vulkana--48049496.html
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в мире, япония, цунами
Цунами в Японии: в прибрежных районах объявлена эвакуация, звучат сирены
После объявленного властями страны предупреждения ряд прибрежных районов Японии накрыла "большая волна".
КИШИНЕВ, 15 янв - Sputnik.
Цунами обрушилось на побережье Японии, сообщают "Известия"
со ссылкой на японское издание Japan Times
.
Ранее в субботу было объявлено, что цунами угрожает японским островам Амами и Токара в Тихом океане.Угроза цунами была объявлена и на Курилах - причиной стало извержение подводного вулкана у островов Тонга.
Волны обрушились на японское побережье через несколько минут после того, как было обнародовано предупреждение, пишет японское издание. Приход волн цунами подтверждается в районах вдоль побережья — от Тохоку до Окинавы.В населенных пунктах идет эвакуация, слышны звуки сирен.
О приближающихся больших волнах предупреждены и жители прибрежных районов американского штата Калифоррния.
Извержение подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай в королевстве Тонга началось 13 января нынешнего года, шлейф пепла от извержения поднялся на высоту более 16 километров над уровнем моря.
Как сообщает Геологическая служба Тонги, это крупнейшее из серии извержений вулкана с декабря 2021 года.