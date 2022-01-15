https://ru.sputnik.md/20220115/tsunami-yaponii-pribrezhnykh-rayonakh-obyavlena-evakuatsiya-zvuchat-sireny-48050975.html

Цунами в Японии: в прибрежных районах объявлена эвакуация, звучат сирены

Цунами в Японии: в прибрежных районах объявлена эвакуация, звучат сирены

После объявленного властями страны предупреждения ряд прибрежных районов Японии накрыла "большая волна".

2022-01-15T19:33+0200

2022-01-15T19:33+0200

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КИШИНЕВ, 15 янв - Sputnik. Цунами обрушилось на побережье Японии, сообщают "Известия" со ссылкой на японское издание Japan Times.Ранее в субботу было объявлено, что цунами угрожает японским островам Амами и Токара в Тихом океане.Угроза цунами была объявлена и на Курилах - причиной стало извержение подводного вулкана у островов Тонга.Волны обрушились на японское побережье через несколько минут после того, как было обнародовано предупреждение, пишет японское издание. Приход волн цунами подтверждается в районах вдоль побережья — от Тохоку до Окинавы.В населенных пунктах идет эвакуация, слышны звуки сирен.О приближающихся больших волнах предупреждены и жители прибрежных районов американского штата Калифоррния. Извержение подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай в королевстве Тонга началось 13 января нынешнего года, шлейф пепла от извержения поднялся на высоту более 16 километров над уровнем моря.Как сообщает Геологическая служба Тонги, это крупнейшее из серии извержений вулкана с декабря 2021 года.

https://ru.sputnik.md/20220115/na-kurilakh-i-v-yaponii-obyavlena-ugroza-tsunami-iz-za-izverzheniya-podzemnogo-vulkana--48049496.html

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