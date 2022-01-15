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Цунами в Японии: в прибрежных районах объявлена эвакуация, звучат сирены
Цунами в Японии: в прибрежных районах объявлена эвакуация, звучат сирены
После объявленного властями страны предупреждения ряд прибрежных районов Японии накрыла "большая волна".
2022-01-15T19:33+0200
2022-01-15T19:33+0200
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КИШИНЕВ, 15 янв - Sputnik. Цунами обрушилось на побережье Японии, сообщают "Известия" со ссылкой на японское издание Japan Times.Ранее в субботу было объявлено, что цунами угрожает японским островам Амами и Токара в Тихом океане.Угроза цунами была объявлена и на Курилах - причиной стало извержение подводного вулкана у островов Тонга.Волны обрушились на японское побережье через несколько минут после того, как было обнародовано предупреждение, пишет японское издание. Приход волн цунами подтверждается в районах вдоль побережья — от Тохоку до Окинавы.В населенных пунктах идет эвакуация, слышны звуки сирен.О приближающихся больших волнах предупреждены и жители прибрежных районов американского штата Калифоррния. Извержение подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай в королевстве Тонга началось 13 января нынешнего года, шлейф пепла от извержения поднялся на высоту более 16 километров над уровнем моря.Как сообщает Геологическая служба Тонги, это крупнейшее из серии извержений вулкана с декабря 2021 года.
https://ru.sputnik.md/20220115/na-kurilakh-i-v-yaponii-obyavlena-ugroza-tsunami-iz-za-izverzheniya-podzemnogo-vulkana--48049496.html
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в мире, япония, цунами

Цунами в Японии: в прибрежных районах объявлена эвакуация, звучат сирены

19:33 15.01.2022
© tumix.ruСирена оповещения
Сирена оповещения - Sputnik Молдова, 1920, 15.01.2022
© tumix.ru
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После объявленного властями страны предупреждения ряд прибрежных районов Японии накрыла "большая волна".
КИШИНЕВ, 15 янв - Sputnik. Цунами обрушилось на побережье Японии, сообщают "Известия" со ссылкой на японское издание Japan Times.
Ранее в субботу было объявлено, что цунами угрожает японским островам Амами и Токара в Тихом океане.Угроза цунами была объявлена и на Курилах - причиной стало извержение подводного вулкана у островов Тонга.
Волны обрушились на японское побережье через несколько минут после того, как было обнародовано предупреждение, пишет японское издание. Приход волн цунами подтверждается в районах вдоль побережья — от Тохоку до Окинавы.В населенных пунктах идет эвакуация, слышны звуки сирен.
О приближающихся больших волнах предупреждены и жители прибрежных районов американского штата Калифоррния.
Извержение подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай в королевстве Тонга началось 13 января нынешнего года, шлейф пепла от извержения поднялся на высоту более 16 километров над уровнем моря.
Вид на воды Тихого океана со смотровой площадки поселка Южно-Курильск на острове Кунашир. - Sputnik Молдова, 1920, 15.01.2022
Общество
На Курилах и в Японии объявлена угроза цунами из-за извержения подземного вулкана
18:33
Как сообщает Геологическая служба Тонги, это крупнейшее из серии извержений вулкана с декабря 2021 года.
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