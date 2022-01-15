https://ru.sputnik.md/20220115/udivitelnoe-ryadom-kak-v-pridnestrove-latinitsu-vvodili-48022111.html

Удивительное рядом: как в Приднестровье латиницу вводили

Удивительное рядом: как в Приднестровье латиницу вводили

Далеко не все помнят, что в МАССР некоторое время молдавский язык функционировал на основе латинской графики.

2022-01-15T09:45+0200

2022-01-15T09:45+0200

2022-01-15T09:45+0200

общество

в молдове

приднестровье

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КИШИНЕВ, 15 янв - Sputnik. МАССР - Молдавская Автономная Советская Социалистическая Республика - автономная республика в составе Украинской ССР, существовавшая с 12 октября 1924 года по 2 августа 1940 года. Включала большую часть Приднестровья и часть современной Украины.Площадь республики с момента ее создания постепенно росла за счет включения в ее состав украинских населенных пунктов. Автономия включала 11 районов с административными центрами Балта, Бирзула (ныне Котовск), Каменка, Крутые, Дубоссары, Григориополь, Ананьев, Красные Окны, Рыбница, Слободзея и Тирасполь. Центр республики до 1928 — Балта, с 1928 по 1929 — Бирзула, в 1929—1940 — Тирасполь.К созданию МАССР имеет прямое отношение Григорий Котовский, собственно, тут об этом подробнее. Но сейчас о другом. Не все знают, что с 1932 по 1938 год в МАССР молдавский язык существовал на основе латиницы. И вокруг языка и алфавита тогда, как и полвека спустя, кипели страсти и даже лилась кровь.Почему эта тема тогда вообще возникла? Новая советская республика должна была отличаться от Бессарабии, входившей тогда в состав Королевской Румынии, не только политико-экономическим устройством, но и культурным и языковым. Но существовала и обратная точка зрения – так сказать, "один народ", как сейчас модно выражаться – суть ее в том, что за Днестром под гнетом румын жили трудящиеся, которым королевство не дает воссоединиться с братьями, которым повезло оказаться в СССР. Поэтому и общаться с ними нужно на привычном им языке, используя один и тот же "культурный код". В крошечной МАССР возникло два течения – "самобытников" и "латинизаторов". Поначалу казалось, что "латинизаторы" уверенно побеждают. Вот часть документа, которому стукнуло уже 90 лет.№ 44 План перехода Молдавской АССР на латинизированный алфавит Молдавского Обкома КП(б)У 77 1931, конец года СОВ. СЕКРЕТНОПереход на латинизированный алфавит является совершенно целесообразным и своевременным. В основу взять принятую среди молдавского трудящегося населения Бессарабии и Молдавии орфографию, а также обогатив молдавский язык рядом новых слов, освоенных трудящимися молдаванами Бессарабии и Молдавии. Срок перехода на новый алфавит определить: Переход на новый алфавит, необходимость быстрейшего охвата в молдавской прессе этим алфавитом и внедрения его в массы трудящихся требуется: обеспечения к 1-му января 1932 года Областной и к 1-му февраля районных типографий полным комплектом латинского шрифта.Идея была одобрена – вот выдержка из соответствующей резолюции.№ 47 Резолюция принятая на Бюро Молдавского Обкома KП(б)У о переводе молдавской письменности на латинский алфавит 1932, 2 февраляР е з о л ю ц и я По докладу о переходе АМССР на латинский алфавит. Утверждено заседанием Бюро Молдавского Обкома КП(б)У от 2 февраля 1932 года. Приложение к протоколу №24, п.305. 133 1. Считать вполне своевременным и целесообразным переход АМССР на латинский алфавит. 2. В дальнейшей работе по национально-культурному строительству исходить из необходимости обогащения молдавского языка общепринятыми словами среди молдаван старой Молдавии и Бессарабии. 3. Переход на латынь осуществить постепенно в течение 1932 года. Культпропу Обкома совместно с Наркомпросом и Научным Комитетом установить календарные сроки перехода на латынь партийных, профессиональных организаций и советско-хозяйственных учреждений и сети Наркомпроса. Наркомпросу обеспечить все мероприятия, связанные с переходом на латынь соответствующими ассигнованиями. 4. Считать необходимым развитие широкой издательской деятельности на молдавском языке, особенно издание классиков марксизма - Маркса, Ленина, Сталина. План издания и финансирование установить Культпропу Обкома, совместно с Культпропом ЦК и НКФ. 5. В целях обеспечения издательской работы на молдавском языке и регулярного выхода газет поставить перед ЦК вопрос о реконструкции существующей полиграфбазы в Балте и Тирасполе и приобретение необходимого латинского шрифта.А вот выдержка из постановления партийного Молдобкома конца 1933 года, где переводу на латинскую графику поют натуральные дифирамбы.Огромной победой Ленинской национальной политики является переход молдавской письменности на латинский алфавит, который сохраняет общность письменности трудящихся молдаван, живущих по обе стороны Днестра, - укрепляет революционизирующее влияние АМССР на униженные массы Бессарабии.Одну из ведущих ролей в "латинизаторстве" сыграл революционер и партийный деятель региона Григорий Старый. До сих пор улицу Сармизеджетуса в Кишиневе называют улицей Старого, правда, не из-за почтения к большевику, а из-за труднопроизносимости нового названия.Вот тут - огромное количество документов, связанных с латинизацией и историей МАССР вообще. Как видно, "латинизаторство" со скрипом, но шло, печатались учебники, чиновников и партийцев обязывали изучать румынский. Однако эксперимент продолжался недолго. Закончилось все предсказуемо и печально. Типично для того времени и власти. Вот часть доклада о разгроме "латинизаторов".Раскрытая буржуазно-националистическая контрреволюционная организация, состоявшая в своем большинстве из бывших боротьбистов, проводила свою вредительскую работу в блоке с троцкистско-бухаринскими, японо-немецкими и польскими фашистами агентами, стремясь по их заданию к отторжению цветущей Советской Украины от Великого Советского Союза, превращении Украины в колонию фашисткой Польши и Германии, а трудящихся - в бесправных рабов фашизма. Пленум Горкома считает установленным, что вскрытая органами НКВД буржуазно-националистическая контрреволюционная организация на Молдавии (Старый, Голуб, Престеско, Балух, Груман, Осадчий и друг.) проводила свою диверсионную и шпионскую работу по заданию румынской охранки в блоке с украинскими националистами и троцкистско-бухаринскими фашистскими агентами, пытаясь отторгнуть Советскую Молдавию от Советской Украины и от Союза Советских Социалистических Республик.Григорий Старый был арестован и расстрелян, позже, как водится, реабилитирован. В Кишиневе даже стоял памятник ему. Латиницу убрали. А потом началась страшная война, и о битве "латинизаторов" и "самобытников" надолго забыли. В перестроечное время тема языка и алфавита вновь всплыла и вновь сыграла роль в драматических событиях, но это уже совсем другая история.PS. Интересно, что в то время в документах использовался по отношению к Молдавии предлог "на Молдавию". И все это почти за 100 лет до интернет-баталий вокруг Украины с ее "в" и "на".В статье частично использована информация сайта oldchisinau.com

приднестровье

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в молдове, приднестровье