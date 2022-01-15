https://ru.sputnik.md/20220115/v-moldove-otmechayut-den-rozhdeniya-eminesku-i-natsionalnyy-den-kultury-48042475.html

В Молдове отмечают день рождения Эминеску и Национальный день культуры

В Молдове отмечают день рождения Эминеску и Национальный день культуры

Глава государства, министр культуры и примар Кишинева поздравили граждан с национальным днем культуры и днем рождением поэта.

2022-01-15T11:28+0200

2022-01-15T11:28+0200

2022-01-15T12:04+0200

михай эминеску

праздник

культура

в молдове

ион чебан

игорь гросу

майя санду

серджиу продан

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КИШИНЕВ, 15 янв - Sputnik. Президент Майя Санду, председатель парламента Игорь Гросу, премьер-министр Наталья Гаврилица и генеральный примар Кишинева Ион Чебан возложили цветы к бюсту Михая Эминеску на Аллее классиков в парке Штефана чел Маре по случаю Национального дня культуры."Национальный день культуры, день рождения Михая Эминеску, — это день, который мы должны отмечать трудом, усилиями, талантом, мужеством и самоотверженностью в течение всего года", - отметила в своем поздравительном послании президент Майя Санду.Президент отметила, что по случаю Национального дня культуры она наградила нескольких деятелей культуры медалью "Михай Эминеску" и различными почетными званиями.В своем поздравительном послании спикер Игорь Гросу отметил, что Национальный день культуры является особым поводом воздать должное всем тем, кто посвятил свою жизнь процветанию национальной культуры. Министр культуры Серджиу Продан в своем обращении к деятелям культуры признал нехватку средств на культурные учреждения, на зарплаты, на кинопроизводство, на книги, на культурные проекты, на дома культуры, а также отметил нехватку квалифицированных кадров.Несмотря на это, министр пообещал вывести культуру в Молдове на первый план.Генеральный примар муниципия Кишинев Ион Чебан, выступая у бюста Михая Эминеску на Аллее классиков в Кишиневе, рассказал о муниципальных проектах в области культуры.Национальный день культуры приурочен ко дню рождения поэта Михая Эминеску и учрежден в Республике Молдова Постановлением парламента от 12 апреля 2012 года с целью популяризации национальной культуры, культурных ценностей, а также деятелей в этой области.Поэт, прозаик и журналист Михай Эминеску (Михаил Эминович) родился 15 января 1850 года в Ботошани. Первое свое стихотворение он опубликовал в возрасте 16 лет. За свою короткую, но чрезвычайно плодотворную творческую жизнь стал (и навсегда остался) любимым поэтом соотечественников и вошел в историю литературы как выдающийся представитель европейского романтизма. Умер 15 июня 1889 года.Имя Михая Эминеску сегодня известно далеко за пределами Молдовы и Румынии. Его произведения были переведены более чем на 90 языков мира, в том числе и на русский.Среди переводчиков Эминеску — знаменитые фамилии: Николай Чуковский (сын писателя Корнея Чуковского), Ариадна Эфрон (дочь Марины Цветаевой и Сергея Эфрона). Одно из стихотворений на русский язык перевела и Анна Ахматова.

https://ru.sputnik.md/20210115/nash-pushkin-kak-v-moldove-ctyat-mikhay-eminesku-33252585.html

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2022

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

михай эминеску, праздник, в молдове, ион чебан, игорь гросу, майя санду, серджиу продан