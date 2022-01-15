Культура
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В Молдове отмечают день рождения Эминеску и Национальный день культуры
11:28 15.01.2022 (обновлено: 12:04 15.01.2022)
© Sputnik / Mihai CarausBustul lui Mihai Eminescu
© Sputnik / Mihai Caraus
Глава государства, министр культуры и примар Кишинева поздравили граждан с Национальным днем культуры, который отмечается в день рождения поэта Михая Эминеску.
КИШИНЕВ, 15 янв - Sputnik. Президент Майя Санду, председатель парламента Игорь Гросу, премьер-министр Наталья Гаврилица и генеральный примар Кишинева Ион Чебан возложили цветы к бюсту Михая Эминеску на Аллее классиков в парке Штефана чел Маре по случаю Национального дня культуры.
"Национальный день культуры, день рождения Михая Эминеску, — это день, который мы должны отмечать трудом, усилиями, талантом, мужеством и самоотверженностью в течение всего года", - отметила в своем поздравительном послании президент Майя Санду.
"Культура — это не просто спектакль, балет... культура — это то, как мы понимаем себя, как мы понимаем и принимаем другого, как мы разговариваем и ведем себя с окружающими, как мы понимаем свой потенциал и представляем свою уникальность всему миру", — написала Санду на своей странице в социальной сети.
Президент отметила, что по случаю Национального дня культуры она наградила нескольких деятелей культуры медалью "Михай Эминеску" и различными почетными званиями.
В своем поздравительном послании спикер Игорь Гросу отметил, что Национальный день культуры является особым поводом воздать должное всем тем, кто посвятил свою жизнь процветанию национальной культуры.
"Национальная культура — это доказательство нашего выживания во времени, это идеальное средство утверждения нации перед миром. В этом смысле мы счастливые люди — нам есть кем гордиться", — отметил Игорь Гросу.
Министр культуры Серджиу Продан в своем обращении к деятелям культуры признал нехватку средств на культурные учреждения, на зарплаты, на кинопроизводство, на книги, на культурные проекты, на дома культуры, а также отметил нехватку квалифицированных кадров.
Несмотря на это, министр пообещал вывести культуру в Молдове на первый план.
"Пусть культура станет важным аргументом в разговоре о развитии страны, и давайте не будем останавливаться на достигнутом, а предпримем конкретные шаги, которые изменят роль деятеля культуры в Республике Молдова", — заявил министр.
Генеральный примар муниципия Кишинев Ион Чебан, выступая у бюста Михая Эминеску на Аллее классиков в Кишиневе, рассказал о муниципальных проектах в области культуры.
"Впервые в прошлом году мы выделили деньги на раскопки в Кишиневе. Мы удвоили финансирование культурных проектов. Мы должны быть едины, чтобы делать хорошие вещи", — заявил примар.
Национальный день культуры приурочен ко дню рождения поэта Михая Эминеску и учрежден в Республике Молдова Постановлением парламента от 12 апреля 2012 года с целью популяризации национальной культуры, культурных ценностей, а также деятелей в этой области.
Поэт, прозаик и журналист Михай Эминеску (Михаил Эминович) родился 15 января 1850 года в Ботошани. Первое свое стихотворение он опубликовал в возрасте 16 лет. За свою короткую, но чрезвычайно плодотворную творческую жизнь стал (и навсегда остался) любимым поэтом соотечественников и вошел в историю литературы как выдающийся представитель европейского романтизма. Умер 15 июня 1889 года.
15 января 2021, 09:21
Имя Михая Эминеску сегодня известно далеко за пределами Молдовы и Румынии. Его произведения были переведены более чем на 90 языков мира, в том числе и на русский.
Среди переводчиков Эминеску — знаменитые фамилии: Николай Чуковский (сын писателя Корнея Чуковского), Ариадна Эфрон (дочь Марины Цветаевой и Сергея Эфрона). Одно из стихотворений на русский язык перевела и Анна Ахматова.