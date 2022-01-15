https://ru.sputnik.md/20220115/vbrosom-nazvalo-posolstvo-rf-zayavleniya-belogo-doma-srokakh-vtorzheniya-na-ukrainu-48040281.html

Вбросом назвало посольство РФ заявления Белого дома о сроках "вторжения" на Украину

Вбросом назвало посольство РФ заявления Белого дома о сроках "вторжения" на Украину

Посольство России в США отреагировало на ранее появившиеся заявления официального представителя Белого дома.

2022-01-15T10:13+0200

2022-01-15T10:13+0200

2022-01-15T10:13+0200

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КИШИНЕВ, 15 янв - Sputnik. Вбросом и информационным давлением назвало посольство России в Вашингтоне заявления Белого дома о сроках "вторжения" на Украину, передает РИА Новости.Официальный представитель Белого дома Джен Псаки, не представив каких-либо доказательств, ранее заявила, что США "определили" сроки "вторжения" РФ на Украину. По ее утверждениям, Россия может сфабриковать повод для такого вторжения."Обратили внимание на заявления пресс-секретарей Белого дома и Пентагона в ходе брифингов 14 января о якобы ведущейся Россией подготовке некого предлога для вторжения на Украину. Представители администрации уже в деталях описывают сценарии подобных провокаций, называют даты эвентуального начала "операций". Доказательств, как водится, нет", - говорится в заявлении российской дипмиссии в Facebook.Такая постановка вопроса "подтверждает непрекращающееся информационное давление" на Россию, отмечается в заявлении."Причем повторяется один и тот же сценарий: идет "вброс" сенсации, которая затем, многократно повторенная прессой, превращается в главный инфоповод", - сообщило посольство.В заявлении посольство призвало США к предметной работе по гарантиям безопасности на основе предложенных Россией проектов договоров и подчеркнуло, что "Москва выступает за дипломатическое решение всех международных проблем".В конце декабря секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что не видит угрозы полномасштабного вторжения РФ, военное положение в стране вводить пока не планируется.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет Минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта.В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.

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