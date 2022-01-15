https://ru.sputnik.md/20220115/vyzhit-pobedit-zhestkiye-trenirovki-elitnogo-podrazdeleniya-vms-tayvanya-48043759.html

Выжить и победить: жесткие тренировки элитного подразделения ВМС Тайваня

Выжить и победить: жесткие тренировки элитного подразделения ВМС Тайваня

Кричат от боли, но не сдаются: как тренируются на выживание бойцы элитного подразделения десантной разведки и патрулирования ВМС Тайваня.

2022-01-15T13:02+0200

2022-01-15T13:02+0200

2022-01-15T13:02+0200

фото

фото

тренировка

спецназ

тайвань

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/01/0f/48043766_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_e671aafb00f7d3a3b0367ff516c0876a.jpg

Эти ребята знают, что такое мужество, сила и характер: чтобы стать членами элитного подразделения десантной разведки и патрулирования ВМС Тайваня, нужно в буквальном смысле вытерпеть все. От долгих марш-бросков до многочасового пребывания в воде, невыносимых силовых нагрузок и все это - под постоянные крики и ругань инструкторов. Если путь начинал 31 стажер, то до финиша добрались только 15.

тайвань

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

фото, фото, тренировка, спецназ, тайвань