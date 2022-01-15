Выжить и победить: жесткие тренировки элитного подразделения ВМС Тайваня
Стажеры против волн во время выполнения тренировочных упражнений на последнем этапе десятинедельной программы.
Стажеры против волн во время выполнения тренировочных упражнений на последнем этапе десятинедельной программы.
Оу Чжи-Сюань, 25 лет, плачет от боли, когда товарищ-стажер помогает ему сделать упражнения на растяжку.
Оу Чжи-Сюань, 25 лет, плачет от боли, когда товарищ-стажер помогает ему сделать упражнения на растяжку.
Стажеры пытаются часами оставаться над водой в рамках спецподготовки.
Инструктор жестко отчитывает стажера за допущенные ошибки.
Стажеру связывают руки перед тем, как он прыгнет в бассейн, чтобы выполнить очередное задание в рамках спецподготовки.
Стажеру связывают руки перед тем, как он прыгнет в бассейн, чтобы выполнить очередное задание в рамках спецподготовки.
Тренеры нередко поднимают голос на стажеров, которые не в силах выполнить задания.
Тренеры нередко поднимают голос на стажеров, которые не в силах выполнить задания.
В рамках спецподготовки большое внимание уделяется силовым нагрузкам.
Одно из заданий для стажеров: они создают "песчаную бурю".
До финиша доходят буквально единицы: Юй Вэй, 26 лет, плачет, потому что его два товарища сошли с гонки за победу в программе.
До финиша доходят буквально единицы: Юй Вэй, 26 лет, плачет, потому что его два товарища сошли с гонки за победу в программе.
Испытания носят не только привычный, военный, но и гастрономический характер: эти стажеры должны съесть очень, очень острый чеснок.
Испытания носят не только привычный, военный, но и гастрономический характер: эти стажеры должны съесть очень, очень острый чеснок.
Борьба с сонливостью - одно из испытаний: стажеры изо всех сил пытаются не дать глазам закрыться.
Борьба с сонливостью - одно из испытаний: стажеры изо всех сил пытаются не дать глазам закрыться.
Стажер следует приказам инструктора во время восхождения по "дороге в небеса" - это полоса препятствий, состоящая из участка скалы длиной около 100 метров, по которой стажеры карабкаться на животе и выполнять такие задания, как, например, отжимания.
Стажер следует приказам инструктора во время восхождения по "дороге в небеса" - это полоса препятствий, состоящая из участка скалы длиной около 100 метров, по которой стажеры карабкаться на животе и выполнять такие задания, как, например, отжимания.
Стажер одетый в камуфляжную форму, пробирается через загрязненную сточными водами канаву.
Стажер одетый в камуфляжную форму, пробирается через загрязненную сточными водами канаву.
Стажеры спят на открытом воздухе на грубом бетонном полу.
26-летний стажер пьет энергетический напиток перед своими друзьями после того, как прошел "дорогу в рай" и стал членом элитного десантного разведывательно-патрульного подразделения ВМС Тайваня.
26-летний стажер пьет энергетический напиток перед своими друзьями после того, как прошел "дорогу в рай" и стал членом элитного десантного разведывательно-патрульного подразделения ВМС Тайваня.