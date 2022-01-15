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Выжить и победить: жесткие тренировки элитного подразделения ВМС Тайваня
Выжить и победить: жесткие тренировки элитного подразделения ВМС Тайваня
Кричат от боли, но не сдаются: как тренируются на выживание бойцы элитного подразделения десантной разведки и патрулирования ВМС Тайваня.
2022-01-15T13:02+0200
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фото
фото
тренировка
спецназ
тайвань
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Эти ребята знают, что такое мужество, сила и характер: чтобы стать членами элитного подразделения десантной разведки и патрулирования ВМС Тайваня, нужно в буквальном смысле вытерпеть все. От долгих марш-бросков до многочасового пребывания в воде, невыносимых силовых нагрузок и все это - под постоянные крики и ругань инструкторов. Если путь начинал 31 стажер, то до финиша добрались только 15.
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фото, фото, тренировка, спецназ, тайвань

Выжить и победить: жесткие тренировки элитного подразделения ВМС Тайваня

13:02 15.01.2022
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Кричат от боли, но не сдаются: как тренируются на выживание бойцы элитного подразделения десантной разведки и патрулирования ВМС Тайваня.
Эти ребята знают, что такое мужество, сила и характер: чтобы стать членами элитного подразделения десантной разведки и патрулирования ВМС Тайваня, нужно в буквальном смысле вытерпеть все. От долгих марш-бросков до многочасового пребывания в воде, невыносимых силовых нагрузок и все это - под постоянные крики и ругань инструкторов. Если путь начинал 31 стажер, то до финиша добрались только 15.
© REUTERS / Ann Wang

Стажеры против волн во время выполнения тренировочных упражнений на последнем этапе десятинедельной программы.

Стажеры против волн во время выполнения тренировочных упражнений на последнем этапе десятинедельной программы. - Sputnik Молдова
1/15
© REUTERS / Ann Wang

Стажеры против волн во время выполнения тренировочных упражнений на последнем этапе десятинедельной программы.

© REUTERS / Ann Wang

Оу Чжи-Сюань, 25 лет, плачет от боли, когда товарищ-стажер помогает ему сделать упражнения на растяжку.

Оу Чжи-Сюань, 25 лет, плачет от боли, когда товарищ-стажер помогает ему сделать упражнения на растяжку. - Sputnik Молдова
2/15
© REUTERS / Ann Wang

Оу Чжи-Сюань, 25 лет, плачет от боли, когда товарищ-стажер помогает ему сделать упражнения на растяжку.

© REUTERS / Ann Wang

Стажеры пытаются часами оставаться над водой в рамках спецподготовки.

Стажеры пытаются часами оставаться над водой в рамках спецподготовки. - Sputnik Молдова
3/15
© REUTERS / Ann Wang

Стажеры пытаются часами оставаться над водой в рамках спецподготовки.

© REUTERS / Ann Wang

Инструктор жестко отчитывает стажера за допущенные ошибки.

Инструктор жестко отчитывает стажера за допущенные ошибки. - Sputnik Молдова
4/15
© REUTERS / Ann Wang

Инструктор жестко отчитывает стажера за допущенные ошибки.

© REUTERS / Ann Wang

Стажеру связывают руки перед тем, как он прыгнет в бассейн, чтобы выполнить очередное задание в рамках спецподготовки.

Стажеру связывают руки перед тем, как он прыгнет в бассейн, чтобы выполнить очередное задание в рамках спецподготовки. - Sputnik Молдова
5/15
© REUTERS / Ann Wang

Стажеру связывают руки перед тем, как он прыгнет в бассейн, чтобы выполнить очередное задание в рамках спецподготовки.

© REUTERS / Ann Wang

Тренеры нередко поднимают голос на стажеров, которые не в силах выполнить задания.

Тренеры нередко поднимают голос на стажеров, которые не в силах выполнить задания. - Sputnik Молдова
6/15
© REUTERS / Ann Wang

Тренеры нередко поднимают голос на стажеров, которые не в силах выполнить задания.

© REUTERS / Ann Wang

В рамках спецподготовки большое внимание уделяется силовым нагрузкам.

В рамках спецподготовки большое внимание уделяется силовым нагрузкам. - Sputnik Молдова
7/15
© REUTERS / Ann Wang

В рамках спецподготовки большое внимание уделяется силовым нагрузкам.

© REUTERS / Ann Wang

Одно из заданий для стажеров: они создают "песчаную бурю".

Одно из заданий для стажеров: они создают &quot;песчаную бурю&quot;. - Sputnik Молдова
8/15
© REUTERS / Ann Wang

Одно из заданий для стажеров: они создают "песчаную бурю".

© REUTERS / Ann Wang

До финиша доходят буквально единицы: Юй Вэй, 26 лет, плачет, потому что его два товарища сошли с гонки за победу в программе.

До финиша доходят буквально единицы: Юй Вэй, 26 лет, плачет, потому что его два товарища сошли с гонки за победу в программе. - Sputnik Молдова
9/15
© REUTERS / Ann Wang

До финиша доходят буквально единицы: Юй Вэй, 26 лет, плачет, потому что его два товарища сошли с гонки за победу в программе.

© REUTERS / Ann Wang

Испытания носят не только привычный, военный, но и гастрономический характер: эти стажеры должны съесть очень, очень острый чеснок.

Испытания носят не только привычный, военный, но и гастрономический характер: эти стажеры должны съесть очень, очень острый чеснок. - Sputnik Молдова
10/15
© REUTERS / Ann Wang

Испытания носят не только привычный, военный, но и гастрономический характер: эти стажеры должны съесть очень, очень острый чеснок.

© REUTERS / Ann Wang

Борьба с сонливостью - одно из испытаний: стажеры изо всех сил пытаются не дать глазам закрыться.

Борьба с сонливостью - одно из испытаний: стажеры изо всех сил пытаются не дать глазам закрыться. - Sputnik Молдова
11/15
© REUTERS / Ann Wang

Борьба с сонливостью - одно из испытаний: стажеры изо всех сил пытаются не дать глазам закрыться.

© REUTERS / Ann Wang

Стажер следует приказам инструктора во время восхождения по "дороге в небеса" - это полоса препятствий, состоящая из участка скалы длиной около 100 метров, по которой стажеры карабкаться на животе и выполнять такие задания, как, например, отжимания.

Стажер следует приказам инструктора во время восхождения по &quot;дороге в небеса&quot; - это полоса препятствий, состоящая из участка скалы длиной около 100 метров, по которой стажеры карабкаться на животе и выполнять такие задания, как, например, отжимания. - Sputnik Молдова
12/15
© REUTERS / Ann Wang

Стажер следует приказам инструктора во время восхождения по "дороге в небеса" - это полоса препятствий, состоящая из участка скалы длиной около 100 метров, по которой стажеры карабкаться на животе и выполнять такие задания, как, например, отжимания.

© REUTERS / Ann Wang

Стажер одетый в камуфляжную форму, пробирается через загрязненную сточными водами канаву.

Стажер одетый в камуфляжную форму, пробирается через загрязненную сточными водами канаву. - Sputnik Молдова
13/15
© REUTERS / Ann Wang

Стажер одетый в камуфляжную форму, пробирается через загрязненную сточными водами канаву.

© REUTERS / Ann Wang

Стажеры спят на открытом воздухе на грубом бетонном полу.

Стажеры спят на открытом воздухе на грубом бетонном полу. - Sputnik Молдова
14/15
© REUTERS / Ann Wang

Стажеры спят на открытом воздухе на грубом бетонном полу.

© REUTERS / Ann Wang

26-летний стажер пьет энергетический напиток перед своими друзьями после того, как прошел "дорогу в рай" и стал членом элитного десантного разведывательно-патрульного подразделения ВМС Тайваня.

26-летний стажер пьет энергетический напиток перед своими друзьями после того, как прошел &quot;дорогу в рай&quot; и стал членом элитного десантного разведывательно-патрульного подразделения ВМС Тайваня. - Sputnik Молдова
15/15
© REUTERS / Ann Wang

26-летний стажер пьет энергетический напиток перед своими друзьями после того, как прошел "дорогу в рай" и стал членом элитного десантного разведывательно-патрульного подразделения ВМС Тайваня.

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