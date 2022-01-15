https://ru.sputnik.md/20220115/zaschitnik-sherifa-kristiano-pereshel-v-brazilskiy-klub-fluminense-48046820.html

Защитник "Шерифа" Кристиано перешел в бразильский клуб "Флуминенсе"

Защитник "Шерифа" Кристиано перешел в бразильский клуб "Флуминенсе"

ФК “Шериф” попрощался с еще одним игроком своего основного состава.

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фк "шериф"

футбол

спорт

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КИШИНЕВ, 15 янв - Sputnik. Бразильский защитник тираспольского футбольного клуба "Шериф" Кристиано Да Сильва Лейте продолжит карьеру на родине, в чемпионате Бразилии. Руководство "Шерифа" и одного из самых известных клубов Бразилии "Флуминенсе" достигли соглашения о переходе игрока. Об этом сообщает пресс-служба клуба.Кристиано стал игроком ФК "Шериф" в 2017 году. Сыграл за клуб в 162 официальных матчах, в которых три раза отправлял мяч в ворота соперников и был одним из лучших ассистентов в истории команды. В Молдове Кристиано выиграл 5 титулов чемпиона, 2 Кубка Молдовы и помог команде впервые в истории сыграть на групповой стадии Лиги чемпионов.Бразильский футбольный клуб из города и штата Рио-де-Жанейро "Флуминенсе" является одним из четырех традиционных грандов своего штата и одним из сильнейших футбольных клубов Бразилии.

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2022

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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фк "шериф", футбол