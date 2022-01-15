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Защитник "Шерифа" Кристиано перешел в бразильский клуб "Флуминенсе"
Защитник "Шерифа" Кристиано перешел в бразильский клуб "Флуминенсе"
ФК “Шериф” попрощался с еще одним игроком своего основного состава.
2022-01-15T15:33+0200
2022-01-15T15:33+0200
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КИШИНЕВ, 15 янв - Sputnik. Бразильский защитник тираспольского футбольного клуба "Шериф" Кристиано Да Сильва Лейте продолжит карьеру на родине, в чемпионате Бразилии. Руководство "Шерифа" и одного из самых известных клубов Бразилии "Флуминенсе" достигли соглашения о переходе игрока. Об этом сообщает пресс-служба клуба.Кристиано стал игроком ФК "Шериф" в 2017 году. Сыграл за клуб в 162 официальных матчах, в которых три раза отправлял мяч в ворота соперников и был одним из лучших ассистентов в истории команды. В Молдове Кристиано выиграл 5 титулов чемпиона, 2 Кубка Молдовы и помог команде впервые в истории сыграть на групповой стадии Лиги чемпионов.Бразильский футбольный клуб из города и штата Рио-де-Жанейро "Флуминенсе" является одним из четырех традиционных грандов своего штата и одним из сильнейших футбольных клубов Бразилии.
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фк "шериф", футбол

Защитник "Шерифа" Кристиано перешел в бразильский клуб "Флуминенсе"

15:33 15.01.2022
© Sputnik / Mihai CarausМатч Шериф - Интер
Матч Шериф - Интер - Sputnik Молдова, 1920, 15.01.2022
© Sputnik / Mihai Caraus
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Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
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ФК "Шериф" попрощался с еще одним игроком своего основного состава.
КИШИНЕВ, 15 янв - Sputnik. Бразильский защитник тираспольского футбольного клуба "Шериф" Кристиано Да Сильва Лейте продолжит карьеру на родине, в чемпионате Бразилии. Руководство "Шерифа" и одного из самых известных клубов Бразилии "Флуминенсе" достигли соглашения о переходе игрока. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
"Коллектив ФК "Шериф" благодарит Кристиано за вклад в развитие клуба и желает ему новых успехов в своей профессиональной карьере", - говорится в сообщении клуба.
Кристиано стал игроком ФК "Шериф" в 2017 году. Сыграл за клуб в 162 официальных матчах, в которых три раза отправлял мяч в ворота соперников и был одним из лучших ассистентов в истории команды. В Молдове Кристиано выиграл 5 титулов чемпиона, 2 Кубка Молдовы и помог команде впервые в истории сыграть на групповой стадии Лиги чемпионов.
Бразильский футбольный клуб из города и штата Рио-де-Жанейро "Флуминенсе" является одним из четырех традиционных грандов своего штата и одним из сильнейших футбольных клубов Бразилии.
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