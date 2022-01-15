Общество
Читайте главные новости о том, что происходит в общественной жизни Молдовы и мира.
Жителей Молдовы все меньше: демографы дают мрачные прогнозы
© Sputnik / Mihai CarausКишинев люди город
© Sputnik / Mihai Caraus
Ежегодно Молдову в поисках лучшей жизни покидают тысячи жителей. Уезжают в основном трудоспособные молодые люди.
КИШИНЕВ, 15 янв - Sputnik. Миграция и низкая рождаемость постепенно приведут к исчезновению молдаван как нации. Так считают эксперты в области демографии. Они утверждают, что Молдове грозит вторая большая волна эмиграции.
За границу на заработки уезжает трудоспособная молодежь. При этом количество вакансий в Молдове растет, но экономика страны проседает все больше. Экономический эксперт Вячеслав Ионицэ в студии Sputnik Молдова привел неутешительную статистику оттока рабочей силы из республики.
"Самый сильный отток у нас — это возраст 19-24 лет. Первыми демографический удар ощутили вузы, за 12 лет потерявшие 72 тысячи студентов. А теперь представьте, что эти 72 тысячи студентов не вышли на рынок труда. (...) Численность молодых людей в возрасте от 19 до 24 лет в 2010 году составляла более 11%, почти 12%, а в настоящее время их всего 6%. (...) К 2025 году у нас, к сожалению, будет 125 тысяч молодых людей в стране", — сказал Вячеслав Ионицэ.
Демограф Валериу Саинсус уточняет, что молодежь следует дорогой своих родителей, которые два десятилетия назад также решили уехать за границу, оставив детей на бабушек и дедушек. Эксперт констатирует, что последствия эмиграции с каждым годом ощущаются в Молдове все сильнее.
"Мы наблюдаем феномен глубокого демографического старения рабочей силы. В экономическом контексте это не что иное, как нехватка кадров для тех рабочих мест, которые у нас есть", — отмечает Саинсус.
Он выделяет еще одну демографическую проблему, помимо массовой эмиграции - это низкая рождаемость. Детей на свет появляется мало и скоро в Молдове некому будет работать. Таким образом, экономическое развитие страны поставлено под угрозу, считает Саинсус.
"Через 20-30 лет население может сократиться вдвое, а то и больше. Демографические перспективы достаточно безрадостны", — говорит эксперт.
Новая волна миграции из Молдовы, по мнению эксперта Вячеслава Ионицэ, может быть связана, кроме прочего, еще и с повышением цен на электроэнергию и энергетическим кризисом в стране: людям просто нечем будет платить по счетам и они покинут Молдову.
Новая волна миграции из Молдовы, по мнению эксперта Вячеслава Ионицэ, может быть связана, кроме прочего, еще и с повышением цен на электроэнергию и энергетическим кризисом в стране: людям просто нечем будет платить по счетам и они покинут Молдову.