https://ru.sputnik.md/20220115/zhiteley-moldovy-vse-menshe-demografy-dayut-mrachnye-prognozy-48043291.html

Жителей Молдовы все меньше: демографы дают мрачные прогнозы

Жителей Молдовы все меньше: демографы дают мрачные прогнозы

Ежегодно Молдову в поисках лучшей жизни покидают тысячи жителей Молдовы. уезжают, в основном, трудоспособные молодые люди.

2022-01-15T13:32+0200

2022-01-15T13:32+0200

2022-01-15T13:32+0200

общество

в молдове

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демография

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КИШИНЕВ, 15 янв - Sputnik. Миграция и низкая рождаемость постепенно приведут к исчезновению молдаван как нации. Так считают эксперты в области демографии. Они утверждают, что Молдове грозит вторая большая волна эмиграции.За границу на заработки уезжает трудоспособная молодежь. При этом количество вакансий в Молдове растет, но экономика страны проседает все больше. Экономический эксперт Вячеслав Ионицэ в студии Sputnik Молдова привел неутешительную статистику оттока рабочей силы из республики.Демограф Валериу Саинсус уточняет, что молодежь следует дорогой своих родителей, которые два десятилетия назад также решили уехать за границу, оставив детей на бабушек и дедушек. Эксперт констатирует, что последствия эмиграции с каждым годом ощущаются в Молдове все сильнее.Он выделяет еще одну демографическую проблему, помимо массовой эмиграции - это низкая рождаемость. Детей на свет появляется мало и скоро в Молдове некому будет работать. Таким образом, экономическое развитие страны поставлено под угрозу, считает Саинсус."Через 20-30 лет население может сократиться вдвое, а то и больше. Демографические перспективы достаточно безрадостны", — говорит эксперт.Новая волна миграции из Молдовы, по мнению эксперта Вячеслава Ионицэ, может быть связана, кроме прочего, еще и с повышением цен на электроэнергию и энергетическим кризисом в стране: людям просто нечем будет платить по счетам и они покинут Молдову.

https://ru.sputnik.md/20220107/respublika-moldova-ostalas-bez-naseleniya-chto-nam-dast-perepis-2023-goda-47844009.html

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2022

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в молдове, прогнозы, демография