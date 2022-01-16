https://ru.sputnik.md/20220116/bolshaya-poterya-iskusstva-ne-stalo-izvestnogo-moldavskogo-khudozhnika-48064073.html

Большая потеря для искусства: не стало известного молдавского художника

Большая потеря для искусства: не стало известного молдавского художника

Заслуженный магистр искусств, художник Андрей Мудря скончался в возрасте 67 лет. Об этом сообщает Министерство культуры.

2022-01-16T17:31+0200

2022-01-16T17:31+0200

2022-01-16T17:31+0200

культура

в молдове

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КИШИНЕВ, 16 янв — Sputnik. Министерство культуры Молдовы опубликовало некролог в связи с уходом из жизни художника Андрея Мудря. Ведомство приносит соболезнования его семье, родным и близким.Андрей Мудря родился 29 апреля 1954 года в селе Митокул Векь Оргеевского района.С 1969 по 1973 год учился в Школе изобразительных искусств имени И. Репина, сейчас это Республиканское училище изобразительных искусств имени Александру Плэмэдялэ в Кишиневе.Первая персональная выставка художника состоялась в 1983 году в Кишиневе, затем были экспозиции в Москве, Кракове, Одессе, Париже, Лиссабоне, Бакэу, Аахене, Анконе, Бухаресте, Будапеште. В 2000-2011 годах Мудря организует несколько персональных выставок в Молдове. В 1989 году стал членом Союза художников Молдовы. В 1990 году участвовал в разработке Государственного герба Республики Молдова.В 1992 году Андрей Мудря возглавил галерею"Константин Брынкуш" Союза художников Молдовы. Через четыре года вошел в состав членов Международной ассоциации профессиональных визуальных художников при ЮНЕСКО. В период с 1997 по 2003 годы Мудря входил в состав руководящего комитета Союза художников Республики Молдова. В 2001 году художнику ему было присвоено почетное звание "Заслуженный мастер искусств".

https://ru.sputnik.md/20220115/v-moldove-otmechayut-den-rozhdeniya-eminesku-i-natsionalnyy-den-kultury-48042475.html

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в молдове