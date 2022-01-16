https://ru.sputnik.md/20220116/chto-delat-chtoby-bystro-usnut-sovet-na-million-48064861.html
Что делать, чтобы быстро уснуть: совет на миллион
Что делать, чтобы быстро уснуть: совет на миллион
Ученые поделились способом, как быстро и качественно заснуть и не страдать от бессонницы.
2022-01-16T20:32+0200
2022-01-16T20:32+0200
2022-01-16T20:32+0200
общество
в мире
сон
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КИШИНЕВ, 16 янв – Sputnik. Чтобы быстро заснуть и хорошо спать ночью, необходимо всего лишь надеть носки: это поможет снизить температуру тела, рассказали ученые из Национального университета Сеула, пишет МИР24 со ссылкой на издание Express.Температура тела снижается от того, что, согревая ноги, носки позволяют расширить дистальные сосуды и обеспечить прилив крови к ступням, пояснили исследователи.Ранее они провели эксперимент, участники которого засыпали в носках на 7,5 минуты быстрее, чем с босыми ногами, в 7,5 раза реже просыпались ночью. Общее время сна "носочников" оказалось на 32 минуты дольше, а эффективность сна – на 7,6% выше.Однако людям, имеющим проблемы с кровообращением, носки на ночь надевать не рекомендуется.
https://ru.sputnik.md/20201009/splyu-ne-mogu-o-chem-govorit-dnevnaya-sonlivost-31965820.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, сон
Что делать, чтобы быстро уснуть: совет на миллион
Ученые поделились способом, как быстро и качественно заснуть и не страдать от бессонницы.
КИШИНЕВ, 16 янв – Sputnik.
Чтобы быстро заснуть и хорошо спать ночью, необходимо всего лишь надеть носки: это поможет снизить температуру тела, рассказали ученые из Национального университета Сеула, пишет МИР24
со ссылкой на издание Express.
Температура тела снижается от того, что, согревая ноги, носки позволяют расширить дистальные сосуды и обеспечить прилив крови к ступням, пояснили исследователи.
Ранее они провели эксперимент, участники которого засыпали в носках на 7,5 минуты быстрее, чем с босыми ногами, в 7,5 раза реже просыпались ночью. Общее время сна "носочников" оказалось на 32 минуты дольше, а эффективность сна – на 7,6% выше.
Однако людям, имеющим проблемы с кровообращением, носки на ночь надевать не рекомендуется.