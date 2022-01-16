https://ru.sputnik.md/20220116/chto-delat-chtoby-bystro-usnut-sovet-na-million-48064861.html

Что делать, чтобы быстро уснуть: совет на миллион

Что делать, чтобы быстро уснуть: совет на миллион

Ученые поделились способом, как быстро и качественно заснуть и не страдать от бессонницы.

2022-01-16T20:32+0200

2022-01-16T20:32+0200

2022-01-16T20:32+0200

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КИШИНЕВ, 16 янв – Sputnik. Чтобы быстро заснуть и хорошо спать ночью, необходимо всего лишь надеть носки: это поможет снизить температуру тела, рассказали ученые из Национального университета Сеула, пишет МИР24 со ссылкой на издание Express.Температура тела снижается от того, что, согревая ноги, носки позволяют расширить дистальные сосуды и обеспечить прилив крови к ступням, пояснили исследователи.Ранее они провели эксперимент, участники которого засыпали в носках на 7,5 минуты быстрее, чем с босыми ногами, в 7,5 раза реже просыпались ночью. Общее время сна "носочников" оказалось на 32 минуты дольше, а эффективность сна – на 7,6% выше.Однако людям, имеющим проблемы с кровообращением, носки на ночь надевать не рекомендуется.

https://ru.sputnik.md/20201009/splyu-ne-mogu-o-chem-govorit-dnevnaya-sonlivost-31965820.html

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в мире, сон