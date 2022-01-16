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Где в Кишиневе 16 января находятся мобильные пункты вакцинации
Где в Кишиневе 16 января находятся мобильные пункты вакцинации
Кишиневская примэрия сообщает, что передвижные пункты иммунизации, которые предлагают вакцинироваться всем желающим, продолжают работу и в новом году.
2022-01-16T12:02+0200
2022-01-16T12:02+0200
мобильный пункт
вакцина
прививка
коронавирус
в молдове
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КИШИНЕВ, 16 янв – Sputnik. Мобильные пункты вакцинации – троллейбус и автобус – продолжают работать и в январе. В кишиневской мэрии сообщили, где они находятся в воскресенье, 16 января, до 18.00.Троллейбус находится в секторе Центр на проспекте Григоре Виеру, у здания Нацбанка.Автобус находится в секторе Чеканы на проспекте Мирчи чел Бэтрын – у сельхозрынка.Где будут находиться пункты вакцинации 17 январяТроллейбус отправится в сектор Ботаника на проспект Дачия и будет находиться у стадиона "Зимбру".Автобус поедет в сектор Центр и остановится на улице Армянской у входа на Центральный рынок.Вакцинация от коронавируса в МолдовеСо 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, работники образовательных учреждений.На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая 2021 года, вакцинируют всех остальных.С 29 ноября для жителей Молдовы стала доступна бустерная доза (третья для двухкомпонентных препаратов) вакцины от коронавируса. Третья доза вакцины вводится через шесть месяцев после завершения основной схемы с двумя дозами. Бустерная доза вакцины Janssen вводится через два месяца после первой дозы.Прошедшие вакцинацию за границей граждане Молдовы также могут получить бустерную дозу на родине.В первую очередь вакцинируют медработников, фармацевтов, людей старше 60 лет, учителей, полицейских, социальных работников и других людей на "первой линии".
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Евгений Чебан
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мобильный пункт, вакцина, прививка, в молдове

Где в Кишиневе 16 января находятся мобильные пункты вакцинации

12:02 16.01.2022
© Photo : Telegram / RTE_ChișinăuМобильный пункт вакцинации
Мобильный пункт вакцинации - Sputnik Молдова, 1920, 16.01.2022
© Photo : Telegram / RTE_Chișinău
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Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
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Кишиневская примэрия сообщает, что передвижные пункты иммунизации, которые предлагают вакцинироваться всем желающим, продолжают работу и в новом году.
КИШИНЕВ, 16 янв – Sputnik. Мобильные пункты вакцинации – троллейбус и автобус – продолжают работать и в январе. В кишиневской мэрии сообщили, где они находятся в воскресенье, 16 января, до 18.00.
Троллейбус находится в секторе Центр на проспекте Григоре Виеру, у здания Нацбанка.
Автобус находится в секторе Чеканы на проспекте Мирчи чел Бэтрын – у сельхозрынка.

Где будут находиться пункты вакцинации 17 января

Троллейбус отправится в сектор Ботаника на проспект Дачия и будет находиться у стадиона "Зимбру".
Автобус поедет в сектор Центр и остановится на улице Армянской у входа на Центральный рынок.

Вакцинация от коронавируса в Молдове

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.
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С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, работники образовательных учреждений.
На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая 2021 года, вакцинируют всех остальных.
С 29 ноября для жителей Молдовы стала доступна бустерная доза (третья для двухкомпонентных препаратов) вакцины от коронавируса. Третья доза вакцины вводится через шесть месяцев после завершения основной схемы с двумя дозами. Бустерная доза вакцины Janssen вводится через два месяца после первой дозы.
Прошедшие вакцинацию за границей граждане Молдовы также могут получить бустерную дозу на родине.
В первую очередь вакцинируют медработников, фармацевтов, людей старше 60 лет, учителей, полицейских, социальных работников и других людей на "первой линии".
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