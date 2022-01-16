https://ru.sputnik.md/20220116/gintsburg-rasskazal-kak-rabotaet-nazalnaya-vaktsina-ot-koronavirusa-48060257.html

Гинцбург рассказал, как работает назальная вакцина от коронавируса

Гинцбург рассказал, как работает назальная вакцина от коронавируса

Центр Гамалеи ведет активную работу над назальной вакциной от коронавируса.

2022-01-16T18:34+0200

2022-01-16T18:34+0200

2022-01-16T18:34+0200

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КИШИНЕВ, 16 янв – Sputnik. Назальная вакцина против коронавируса, над которой работает НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, будет двухкомпонентной, заявил РИА Новости директор центра Александр Гинцбург.По его словам, если вакцина будет применяться как бустер, то достаточно будет одного компонента.В начале ноября директор центра Гамалеи сообщал, что привитый от COVID-19 дополнительно назальной вакциной не будет переносчиком вируса.Ранее Гинцбург рассказал, какой тип вакцины нужно выбирать в качестве третьей дозы. Так, при повторной ревакцинации, то есть ставя прививку в третий раз, рекомендуется выбирать "Спутник Лайт". Однако людям старше 65 лет имеет смысл делать два компонента "Спутника V"."Нужно выбирать "Спутник Лайт". Но если вам больше 65 лет, имеет смысл сделать "Спутник V", – сказал Гинцбург.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт". В конце августа Минздрав РФ зарегистрировал еще одну вакцину центра "Вектор" – "ЭпиВакКорону-Н". 24 ноября была зарегистрирована первая отечественная вакцина для подростков "Гам-КОВИД-Вак М".

https://ru.sputnik.md/20220111/kipr-sputnik-layt-buster-vaktsina-47912037.html

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