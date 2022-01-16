https://ru.sputnik.md/20220116/glava-moldovagaz-neuplatu-schetov-potrebiteley-otklyuchat-48056748.html

Глава АО "Молдовагаз": за неуплату счетов потребителей могут отключать

Глава АО "Молдовагаз": за неуплату счетов потребителей могут отключать

Глава "Молдовагаз" дал понять, что компания не будет пренебрегать своим правом отключать потребителей за неуплату счетов за газ.

2022-01-16T11:03+0200

2022-01-16T11:03+0200

2022-01-16T11:03+0200

молдовагаз

экономика

в молдове

отключение

потребители

вадим чебан

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КИШИНЕВ, 16 янв – Sputnik. "Молдовагаз" не планирует предоставлять отсрочки по оплате счетов за газ, а в случае неуплаты имеет право отключать бытовых потребителей спустя десять дней после истечения срока оплаты текущего потребления. Об этом в интервью одному из частных молдавских телеканалов заявил глава АО "Молдовагаз" Вадим Чебан.По истечении 10 дней, по словам главы правления компании, у "Молдовагаза" появляется право отключить неплательщика.По его словам, в ситуации, когда на январь закупочная цена газа в январе составляет 647 долларов, а в тарифе утверждена цена в 430 долларов, компания не может себе позволить кредитовать потребителей.Напомним, ранее "Молдовагаз" признал, что есть риск прекращения поставок газа в связи со сложностями в оплате аванса за январь, и "компания совместно с правительством работают над недопущением подобного развития событий".Согласно положениям контракта на поставку голубого топлива с "Газпромом", молдавский поставщик обязан своевременно оплачивать потребленный газ за прошедший месяц, а также платить 50% аванса за новый месяц. По данным вице-премьера, министра инфраструктуры и регионального развития Андрея Спыну, сумма аванса составляет порядка 63 миллионов евро, из них "Молдовагаз" в состоянии выплатить 30-35 миллионов евро.Контракт с "Газпромом"Молдова 29 октября договорилась с "Газпромом" о продлении газового контракта на пять лет.Во время переговоров, как ранее отмечал молдавский вице-премьер Андрей Спыну, была одобрена формула ценообразования, предложенная молдавской стороной, которая основана на соотношении рыночной цены на газ и нефть."Газпром" подписал контракт с Молдовой при условии 100% оплаты текущих платежей за газ. В "Молдовагазе" поясняли, что компании необходимо в срок до 20 числа каждого месяца выполнять договорные обязательства по оплате внешнему поставщику стоимости природного газа, потребленного в предыдущем месяце, а также половину стоимости природного газа, потребленного в текущем месяце года.

https://ru.sputnik.md/20220114/k-chemu-gotovitsya-grazhdanam-moldovy-v-blizhayshie-mesyatsy-47997480.html

https://ru.sputnik.md/20220112/moldovagaz-priznala-nalichie-riska-prekrascheniya-postavok-gaza-47962212.html

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2022

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

молдовагаз, в молдове, отключение, потребители, вадим чебан