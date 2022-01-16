https://ru.sputnik.md/20220116/glava-moldovagaz-neuplatu-schetov-potrebiteley-otklyuchat-48056748.html
Глава АО "Молдовагаз": за неуплату счетов потребителей могут отключать
Глава АО "Молдовагаз": за неуплату счетов потребителей могут отключать
Глава "Молдовагаз" дал понять, что компания не будет пренебрегать своим правом отключать потребителей за неуплату счетов за газ.
2022-01-16T11:03+0200
2022-01-16T11:03+0200
2022-01-16T11:03+0200
молдовагаз
экономика
в молдове
отключение
потребители
вадим чебан
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КИШИНЕВ, 16 янв – Sputnik. "Молдовагаз" не планирует предоставлять отсрочки по оплате счетов за газ, а в случае неуплаты имеет право отключать бытовых потребителей спустя десять дней после истечения срока оплаты текущего потребления. Об этом в интервью одному из частных молдавских телеканалов заявил глава АО "Молдовагаз" Вадим Чебан.По истечении 10 дней, по словам главы правления компании, у "Молдовагаза" появляется право отключить неплательщика.По его словам, в ситуации, когда на январь закупочная цена газа в январе составляет 647 долларов, а в тарифе утверждена цена в 430 долларов, компания не может себе позволить кредитовать потребителей.Напомним, ранее "Молдовагаз" признал, что есть риск прекращения поставок газа в связи со сложностями в оплате аванса за январь, и "компания совместно с правительством работают над недопущением подобного развития событий".Согласно положениям контракта на поставку голубого топлива с "Газпромом", молдавский поставщик обязан своевременно оплачивать потребленный газ за прошедший месяц, а также платить 50% аванса за новый месяц. По данным вице-премьера, министра инфраструктуры и регионального развития Андрея Спыну, сумма аванса составляет порядка 63 миллионов евро, из них "Молдовагаз" в состоянии выплатить 30-35 миллионов евро.Контракт с "Газпромом"Молдова 29 октября договорилась с "Газпромом" о продлении газового контракта на пять лет.Во время переговоров, как ранее отмечал молдавский вице-премьер Андрей Спыну, была одобрена формула ценообразования, предложенная молдавской стороной, которая основана на соотношении рыночной цены на газ и нефть."Газпром" подписал контракт с Молдовой при условии 100% оплаты текущих платежей за газ. В "Молдовагазе" поясняли, что компании необходимо в срок до 20 числа каждого месяца выполнять договорные обязательства по оплате внешнему поставщику стоимости природного газа, потребленного в предыдущем месяце, а также половину стоимости природного газа, потребленного в текущем месяце года.
https://ru.sputnik.md/20220114/k-chemu-gotovitsya-grazhdanam-moldovy-v-blizhayshie-mesyatsy-47997480.html
https://ru.sputnik.md/20220112/moldovagaz-priznala-nalichie-riska-prekrascheniya-postavok-gaza-47962212.html
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Евгений Чебан
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Евгений Чебан
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молдовагаз, в молдове, отключение, потребители, вадим чебан
Глава АО "Молдовагаз": за неуплату счетов потребителей могут отключать
Вадим Чебан дал понять, что компания не будет пренебрегать своим правом отключать потребителей за неуплату счетов за газ.
КИШИНЕВ, 16 янв – Sputnik. "Молдовагаз" не планирует предоставлять отсрочки по оплате счетов за газ, а в случае неуплаты имеет право отключать бытовых потребителей спустя десять дней после истечения срока оплаты текущего потребления. Об этом в интервью одному из частных молдавских телеканалов заявил глава АО "Молдовагаз" Вадим Чебан.
"Право АО "Молдовагаз" по отключению потребителей прописано в законе. Оно прописано также в контракте на поставку природного газа. Договор типовой и один для всех. Если мы говорим о бытовых потребителях, то есть период с момента получения фактуры, это 10-12 число до 20 числа, чтобы бытовой потребитель оплатил текущее потребление. Также по регламенту дается еще 10 дней, чтобы потребителя не отключали", – отметил Чебан.
По истечении 10 дней, по словам главы правления компании, у "Молдовагаза" появляется право отключить неплательщика.
"Это касается не только поставщика природного газа, но и любого вида услуг, в том числе электроэнергии. Я понимаю потребителей, мы применяли в 2020 году отсрочку в течение 3-4 месяцев. Но тогда и финансовое состояние "Молдовагаза" было другое", – рассказывает Чебан.
По его словам, в ситуации, когда на январь закупочная цена газа в январе составляет 647 долларов, а в тарифе утверждена цена в 430 долларов, компания не может себе позволить кредитовать потребителей.
"Разница составляет 217 долларов. Нам не хватает по этим расчетам примерно 43-45 миллионов долларов, которые необходимо заплатить "Газпрому" в январе. Конечно, мы не можем кредитовать потребителей, как бы мы ни хотели. Нам сложно сейчас получить кредиты, чтобы расплатиться с поставщиком", – заявил Чебан.
Напомним, ранее "Молдовагаз" признал, что есть риск прекращения поставок газа в связи со сложностями в оплате аванса за январь, и "компания совместно с правительством работают над недопущением подобного развития событий".
Согласно положениям контракта на поставку голубого топлива с "Газпромом", молдавский поставщик обязан своевременно оплачивать потребленный газ за прошедший месяц, а также платить 50% аванса за новый месяц. По данным вице-премьера, министра инфраструктуры и регионального развития Андрея Спыну, сумма аванса составляет порядка 63 миллионов евро, из них "Молдовагаз" в состоянии выплатить 30-35 миллионов евро.
Контракт с "Газпромом"
Молдова 29 октября договорилась с "Газпромом" о продлении газового контракта на пять лет.
Во время переговоров, как ранее отмечал молдавский вице-премьер Андрей Спыну, была одобрена формула ценообразования, предложенная молдавской стороной, которая основана на соотношении рыночной цены на газ и нефть.
"Газпром" подписал контракт с Молдовой при условии 100% оплаты текущих платежей за газ. В "Молдовагазе" поясняли, что компании необходимо в срок до 20 числа каждого месяца выполнять договорные обязательства по оплате внешнему поставщику стоимости природного газа, потребленного в предыдущем месяце, а также половину стоимости природного газа, потребленного в текущем месяце года.