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https://ru.sputnik.md/20220116/kak-pravilno-provesti-kreschenskie-kupaniya--sovety-fridayvera-48061299.html
Как правильно провести крещенские купания – советы фридайвера
Как правильно провести крещенские купания – советы фридайвера
Чемпионка мира по фридайвингу посоветовала как правильно окунуться в прорубь на крещение.
2022-01-16T15:05+0200
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купание
крещение
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КИШИНЕВ, 16 янв – Sputnik. Рекордсменка мира и чемпионка мира по фридайвингу Наталья Авсеенко рассказала Sputnik Молдова, как правильно подготовиться к крещенским купаниям.По словам спортсменки, здоровому человеку кратковременное погружение в воду не причинит вреда.По словам Авсеенко, для активизации иммунитета в холодной воде важно находиться не более 7,5 секунды."За это время включаются резервные возможности организма и вы не замерзнете. После этого интервала в холодной воде вам не придется работать над согреванием. Все, что нужно будет, – быстро одеться и сохранить то тепло, которое появится в теле", – пишет фридайвер в соцсетях.Спортсменка опубликовала памятку для желающих принять участие в крещенских купаниях.
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купание, крещение

Как правильно провести крещенские купания – советы фридайвера

15:05 16.01.2022
© Sputnik / Miroslav RotariПразднование Крещения в Молдове
Празднование Крещения в Молдове - Sputnik Молдова, 1920, 16.01.2022
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Сергей Цуркану
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Чемпионка мира по фридайвингу посоветовала, как правильно окунуться в прорубь на Крещение.
КИШИНЕВ, 16 янв – Sputnik. Рекордсменка мира и чемпионка мира по фридайвингу Наталья Авсеенко рассказала Sputnik Молдова, как правильно подготовиться к крещенским купаниям.
По словам спортсменки, здоровому человеку кратковременное погружение в воду не причинит вреда.

"Крещенские купания – это сакральный, духовный процесс. С точки зрения физиологии и медицины, погружение в холодную воду на 7-10 секунд здоровому человеку не причиняет какого-либо вреда. Но люди, у которых есть какие-то заболевания, люди, которые не уверены в себе, перед тем как совершать такое омовение, должны проконсультироваться с врачом. Могут быть всевозможные последствия", – рассказала она в комментарии для Sputnik Молдова.

По словам Авсеенко, для активизации иммунитета в холодной воде важно находиться не более 7,5 секунды.
"За это время включаются резервные возможности организма и вы не замерзнете. После этого интервала в холодной воде вам не придется работать над согреванием. Все, что нужно будет, – быстро одеться и сохранить то тепло, которое появится в теле", – пишет фридайвер в соцсетях.
Спортсменка опубликовала памятку для желающих принять участие в крещенских купаниях.
1.
Собираясь окунуться в прорубь, одевайтесь тепло и удобно. Мой выбор — одежда из натуральных тканей без застежек и шнурков (после купания пальцы могут онеметь). Возьмите с собой комплект сухого сменного белья, термос с горячим чаем.
2.
Если вы стоите в очереди к проруби, подождите своего захода и только тогда начинайте раздеваться, чтобы не растерять тепло. Раздеваясь, разложите одежду так, как вы будете потом одеваться, чтобы сделать это быстро и ничего не искать.
3.
Ступайте осторожно, возьмите нескользящую обувь, вокруг будет скользкий лед.
4.
Настройтесь на спокойное состояние внутренней улыбки: расслабьте лицо, разожмите губы, зубы; нижнюю челюсть отпустите и улыбайтесь, не напрягая мышц лица.
5.
Опускайтесь в воду на выдохе. Выдох снимает спазм, помогает растворить внутреннее и телесное напряжение. Сфокусируйтесь на дыхании: вдох – наполнение, выдох – отпускание. Вдох – голова над поверхностью воды, выдох – приседаете и голова уходит под воду.
6.
Аккуратно выходите из проруби, шагайте внимательно, чтобы не поскользнуться. Встав на сухое полотенце, сразу же растирайтесь вторым полотенцем и надевайте сухую одежду. Шапку в первую очередь, так как голова отдает много тепла.
7.
После купания выпейте горячий напиток и насладитесь моментом. Впустите в себя всю его красоту.
Виталий Шинкарь - Sputnik Молдова, 1920, 19.01.2021
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