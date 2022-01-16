https://ru.sputnik.md/20220116/kak-pravilno-provesti-kreschenskie-kupaniya--sovety-fridayvera-48061299.html

Как правильно провести крещенские купания – советы фридайвера

Как правильно провести крещенские купания – советы фридайвера

Чемпионка мира по фридайвингу посоветовала как правильно окунуться в прорубь на крещение.

2022-01-16T15:05+0200

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2022-01-16T15:05+0200

купание

крещение

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КИШИНЕВ, 16 янв – Sputnik. Рекордсменка мира и чемпионка мира по фридайвингу Наталья Авсеенко рассказала Sputnik Молдова, как правильно подготовиться к крещенским купаниям.По словам спортсменки, здоровому человеку кратковременное погружение в воду не причинит вреда.По словам Авсеенко, для активизации иммунитета в холодной воде важно находиться не более 7,5 секунды."За это время включаются резервные возможности организма и вы не замерзнете. После этого интервала в холодной воде вам не придется работать над согреванием. Все, что нужно будет, – быстро одеться и сохранить то тепло, которое появится в теле", – пишет фридайвер в соцсетях.Спортсменка опубликовала памятку для желающих принять участие в крещенских купаниях.

https://ru.sputnik.md/20210119/shinkar-rasskazhu-o-smysle-i-traditsiyakh-prazdnika-krescheniya-33290808.html

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2022

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Сергей Цуркану https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

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купание, крещение