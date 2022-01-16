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Какие картины рисуют в небе над Израилем стаи скворцов
Какие картины рисуют в небе над Израилем стаи скворцов
Что такое мурмурация и почему она необычайно красива: ответ на этот и другие вопросы - в нашей фотоленте о пернатых художниках.
2022-01-16T10:03+0200
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Стаи скворцов - необыкновенные и очень талантливые... художники. Доказательства тому - фотографии, запечатлевшие причудливые фигуры в небе над Израилем. Невероятное зрелище, имеющее явно гипнотический эффект, говорят те, кто видел это своими глазами.
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фото, фото, в мире, израиль

Какие картины рисуют в небе над Израилем стаи скворцов

10:03 16.01.2022
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Что такое мурмурация и почему она необычайно красива: ответ на этот и другие вопросы - в нашей фотоленте о пернатых художниках.
Стаи скворцов - необыкновенные и очень талантливые... художники. Доказательства тому - фотографии, запечатлевшие причудливые фигуры в небе над Израилем. Невероятное зрелище, имеющее явно гипнотический эффект, говорят те, кто видел это своими глазами.
© REUTERS / Amir Cohen

Стаи мигрирующих скворцов видны в небе недалеко от города Беэр-Шева, южный Израиль.

Стаи мигрирующих скворцов видны в небе недалеко от города Беэр-Шева, южный Израиль. - Sputnik Молдова
1/10
© REUTERS / Amir Cohen

Стаи мигрирующих скворцов видны в небе недалеко от города Беэр-Шева, южный Израиль.

© REUTERS / Amir Cohen

Птицы рисуют в небе по-настоящему необычные фигуры.

Птицы рисуют в небе по-настоящему необычные фигуры. - Sputnik Молдова
2/10
© REUTERS / Amir Cohen

Птицы рисуют в небе по-настоящему необычные фигуры.

© REUTERS / Amir Cohen

Стая мигрирующих скворцов в Израиле.

Стая мигрирующих скворцов в Израиле. - Sputnik Молдова
3/10
© REUTERS / Amir Cohen

Стая мигрирующих скворцов в Израиле.

© REUTERS / Amir Cohen

Такой скоординированный полет птичьей стаи по-научному называется "мурмурация".

Такой скоординированный полет птичьей стаи по-научному называется &quot;мурмурация&quot;. - Sputnik Молдова
4/10
© REUTERS / Amir Cohen

Такой скоординированный полет птичьей стаи по-научному называется "мурмурация".

© REUTERS / Amir Cohen

Мигрирующие скворцы моются в луже дождевой воды недалеко от города Беэр-Шева, южный Израиль.

Мигрирующие скворцы моются в луже дождевой воды недалеко от города Беэр-Шева, южный Израиль. - Sputnik Молдова
5/10
© REUTERS / Amir Cohen

Мигрирующие скворцы моются в луже дождевой воды недалеко от города Беэр-Шева, южный Израиль.

© REUTERS / Amir Cohen

Мурмурация стаи скворцов - восхитительное зрелище, за которым можно наблюдать часами.

Мурмурация стаи скворцов - восхитительное зрелище, за которым можно наблюдать часами. - Sputnik Молдова
6/10
© REUTERS / Amir Cohen

Мурмурация стаи скворцов - восхитительное зрелище, за которым можно наблюдать часами.

© REUTERS / Amir Cohen

Фото сделано с дрона.

Фото сделано с дрона. - Sputnik Молдова
7/10
© REUTERS / Amir Cohen

Фото сделано с дрона.

© REUTERS / Amir Cohen

Например, этот "рисунок" напоминает пламя свечи. Впрочем, каждый видит в этих картинах что-то свое.

Например, этот &quot;рисунок&quot; напоминает пламя свечи. Впрочем, каждый видит в этих картинах что-то свое. - Sputnik Молдова
8/10
© REUTERS / Amir Cohen

Например, этот "рисунок" напоминает пламя свечи. Впрочем, каждый видит в этих картинах что-то свое.

© REUTERS / Amir Cohen

Поражает синхронность и слаженность птиц. Чтобы достичь такого мастерства, человеку нужны месяцы, а то и годы изнурительных тренировок.

Поражает синхронность и слаженность птиц. Чтобы достичь такого мастерства, человеку нужны месяцы, а то и годы изнурительных тренировок. - Sputnik Молдова
9/10
© REUTERS / Amir Cohen

Поражает синхронность и слаженность птиц. Чтобы достичь такого мастерства, человеку нужны месяцы, а то и годы изнурительных тренировок.

© REUTERS / Amir Cohen

Ученые утверждают, что сбиваясь в плотные стаи, скворцы могут собирать оптимальное количество нужно им информации от пернатых сородичей.

Ученые утверждают, что сбиваясь в плотные стаи, скворцы могут собирать оптимальное количество нужно им информации от пернатых сородичей. - Sputnik Молдова
10/10
© REUTERS / Amir Cohen

Ученые утверждают, что сбиваясь в плотные стаи, скворцы могут собирать оптимальное количество нужно им информации от пернатых сородичей.

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