https://ru.sputnik.md/20220116/kakiye-kartiny-risuyut-v-nebe-nad-izrailem-stai-skvortsov-48010922.html

Какие картины рисуют в небе над Израилем стаи скворцов

Какие картины рисуют в небе над Израилем стаи скворцов

Что такое мурмурация и почему она необычайно красива: ответ на этот и другие вопросы - в нашей фотоленте о пернатых художниках.

2022-01-16T10:03+0200

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Стаи скворцов - необыкновенные и очень талантливые... художники. Доказательства тому - фотографии, запечатлевшие причудливые фигуры в небе над Израилем. Невероятное зрелище, имеющее явно гипнотический эффект, говорят те, кто видел это своими глазами.

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