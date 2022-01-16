Какие картины рисуют в небе над Израилем стаи скворцов
Стаи мигрирующих скворцов видны в небе недалеко от города Беэр-Шева, южный Израиль.
Стаи мигрирующих скворцов видны в небе недалеко от города Беэр-Шева, южный Израиль.
Птицы рисуют в небе по-настоящему необычные фигуры.
Стая мигрирующих скворцов в Израиле.
Такой скоординированный полет птичьей стаи по-научному называется "мурмурация".
Такой скоординированный полет птичьей стаи по-научному называется "мурмурация".
Мигрирующие скворцы моются в луже дождевой воды недалеко от города Беэр-Шева, южный Израиль.
Мигрирующие скворцы моются в луже дождевой воды недалеко от города Беэр-Шева, южный Израиль.
Мурмурация стаи скворцов - восхитительное зрелище, за которым можно наблюдать часами.
Мурмурация стаи скворцов - восхитительное зрелище, за которым можно наблюдать часами.
Фото сделано с дрона.
Например, этот "рисунок" напоминает пламя свечи. Впрочем, каждый видит в этих картинах что-то свое.
Например, этот "рисунок" напоминает пламя свечи. Впрочем, каждый видит в этих картинах что-то свое.
Поражает синхронность и слаженность птиц. Чтобы достичь такого мастерства, человеку нужны месяцы, а то и годы изнурительных тренировок.
Поражает синхронность и слаженность птиц. Чтобы достичь такого мастерства, человеку нужны месяцы, а то и годы изнурительных тренировок.
Ученые утверждают, что сбиваясь в плотные стаи, скворцы могут собирать оптимальное количество нужно им информации от пернатых сородичей.
Ученые утверждают, что сбиваясь в плотные стаи, скворцы могут собирать оптимальное количество нужно им информации от пернатых сородичей.