https://ru.sputnik.md/20220116/konstantin-botnar-prosit-prokurorov-doprosit-ego-v-londone-48058017.html

Константин Ботнарь просит прокуроров допросить его в Лондоне

Константин Ботнарь просит прокуроров допросить его в Лондоне

Находящийся в Лондоне экс-депутат парламента и генсек Демпартии Константин Ботнарь опубликовал видеообращение из Великобритании.

2022-01-16T12:33+0200

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великобритания

владимир плахотнюк

константин ботнарь

лондон

общество

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КИШИНЕВ, 16 янв – Sputnik. Проходящий по одному уголовному делу с бывшим главой ДПМ Владимиром Плахотнюком экс-депутат парламента Константин Ботнарь записал из Лондона видеообращение к прокурорам и требует допросить его в Великобритании.Бывший депутат отмечает, что он никогда не скрывался от следствия, а свое уголовное дело называет местью политических оппонентов.В обращении Константин Ботнарь повторяет, что не скрывается.Напомним, прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам объявила в розыск Константина Ботнаря по обвинению в превышении служебных полномочий и подстрекательстве бывшего директора Агентства государственных услуг к подделке публичных документов в июне 2019 года.Еще одним обвиняемым по делу является экс-глава ДПМ Владимир Плахотнюк.

https://ru.sputnik.md/20211221/vladimiru-plakhotnyuku-predyavili-novoe-obvinenie-47407975.html

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

великобритания, владимир плахотнюк, константин ботнарь, лондон, в молдове