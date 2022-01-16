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Константин Ботнарь просит прокуроров допросить его в Лондоне
Константин Ботнарь просит прокуроров допросить его в Лондоне
Находящийся в Лондоне экс-депутат парламента и генсек Демпартии Константин Ботнарь опубликовал видеообращение из Великобритании.
2022-01-16T12:33+0200
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КИШИНЕВ, 16 янв – Sputnik. Проходящий по одному уголовному делу с бывшим главой ДПМ Владимиром Плахотнюком экс-депутат парламента Константин Ботнарь записал из Лондона видеообращение к прокурорам и требует допросить его в Великобритании.Бывший депутат отмечает, что он никогда не скрывался от следствия, а свое уголовное дело называет местью политических оппонентов.В обращении Константин Ботнарь повторяет, что не скрывается.Напомним, прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам объявила в розыск Константина Ботнаря по обвинению в превышении служебных полномочий и подстрекательстве бывшего директора Агентства государственных услуг к подделке публичных документов в июне 2019 года.Еще одним обвиняемым по делу является экс-глава ДПМ Владимир Плахотнюк.
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великобритания, владимир плахотнюк, константин ботнарь, лондон, в молдове

Константин Ботнарь просит прокуроров допросить его в Лондоне

12:33 16.01.2022
© Photo : Partidul Democrat din MoldovaConstantin Botnari
Constantin Botnari - Sputnik Молдова, 1920, 16.01.2022
© Photo : Partidul Democrat din Moldova
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Евгений Чебан
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Находящийся в Лондоне экс-депутат парламента и генсек Демпартии Константин Ботнарь опубликовал видеообращение из Великобритании.
КИШИНЕВ, 16 янв – Sputnik. Проходящий по одному уголовному делу с бывшим главой ДПМ Владимиром Плахотнюком экс-депутат парламента Константин Ботнарь записал из Лондона видеообращение к прокурорам и требует допросить его в Великобритании.

"Я, Константин Ботнарь, бывший депутат Парламента Республики Молдова, генеральный секретарь ДПМ. В 2019 году я эмигрировал с семьей в Великобританию, где до сих пор живу и работаю в частной компании. Несколько недель назад узнал из прессы, что нахожусь в розыске, и был очень удивлен", – говорит Ботнарь в видеообращении.

Бывший депутат отмечает, что он никогда не скрывался от следствия, а свое уголовное дело называет местью политических оппонентов.

"Мои адвокаты подготовили запрос в прокуратуру Республики Молдова о создании следственной комиссии для проведения расследования здесь, в Великобритании. Я открыт для сотрудничества со следствием и не скрываюсь. Я считаю, что все, что происходит со мной сегодня, неправильно, это подстроено моими бывшими политическими оппонентами, которые сегодня находятся у власти", – говорит Ботнарь.

В обращении Константин Ботнарь повторяет, что не скрывается.

"Повторяю, я не скрываюсь и никогда не скрывался. Я живу в Лондоне. Нет необходимости использовать Интерпол. Если органы действительно заинтересованы в том, чтобы допросить меня, прошу сделать это здесь и принять мою просьбу о создании следственной комиссии", – говорит Ботнарь на видео.

Напомним, прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам объявила в розыск Константина Ботнаря по обвинению в превышении служебных полномочий и подстрекательстве бывшего директора Агентства государственных услуг к подделке публичных документов в июне 2019 года.
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