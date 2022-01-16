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Матвиенко рассказала, кого могут защитить миротворцы ОДКБ
Матвиенко рассказала, кого могут защитить миротворцы ОДКБ
Кого сможет защитить Организация Договора о коллективной безопасности, если возникнет такая необходимость, разъяснила спикер Совета Федерации.
2022-01-16T19:02+0200
2022-01-16T19:02+0200
россия
в мире
валентина матвиенко
одкб
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КИШИНЕВ, 16 янв – Sputnik. В случае попытки организации цветной революции в одной из стран-членов ОДКБ организация станет на защиту этой страны, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в программе "Москва.Кремль.Путин" на канале "Россия 1", передает РИА Новости.Матвиенко отметила, что у России самая протяженная граница с Казахстаном."Если бы не удалось своевременно справиться с этой ситуацией, это была бы угроза не только суверенитету Казахстана, это была угроза безопасности суверенитета и стран-соседей", – заявила спикер Совета Федерации.В Казахстане ОДКБ показала свою дееспособность, востребованность и своевременность создания этой организации, также отметила Матвиенко.Миротворцы ОДКБ были привлечены к выполнению миссии в Казахстане 5 января нынешнего года, после того как с официальным обращением по этому вопросу выступил президент республики Касым-Жомарт Токаев. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране.В операции ОДКБ в Казахстане участвовали военные из России, Белоруссии, Армении, Киргизии и Таджикистана. Они выполняли задачу по охране стратегически важных объектов.В четверг, 13 января, было объявлено об успешном завершении миссии ОДКБ, в настоящее время миротворцы возвращаются из Казахстана, их окончательный вывод из страны завершится 19 января.
https://ru.sputnik.md/20220115/gensek-odkb-situatsiya-v-kazakhstane-vypravlyaetsya-48051566.html
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в мире, валентина матвиенко, одкб

Матвиенко рассказала, кого могут защитить миротворцы ОДКБ

19:02 16.01.2022
© REUTERS / PAVEL MIKHEYEVРоссийские военнослужащие во время церемонии, посвященной выводу миротворческих сил ОДКБ из Казахстана
Российские военнослужащие во время церемонии, посвященной выводу миротворческих сил ОДКБ из Казахстана - Sputnik Молдова, 1920, 16.01.2022
© REUTERS / PAVEL MIKHEYEV
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Кого сможет защитить Организация Договора о коллективной безопасности, если возникнет такая необходимость, разъяснила спикер Совета Федерации.
КИШИНЕВ, 16 янв – Sputnik. В случае попытки организации цветной революции в одной из стран-членов ОДКБ организация станет на защиту этой страны, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в программе "Москва.Кремль.Путин" на канале "Россия 1", передает РИА Новости.

"Мы показали, что это (ОДКБ) серьезная организация и что они должны с этим считаться, что в случае попыток цветной революции в каком-либо другом государстве ОДКБ всегда станет на защиту. Это очень важно", – сказала она.

Матвиенко отметила, что у России самая протяженная граница с Казахстаном.
"Если бы не удалось своевременно справиться с этой ситуацией, это была бы угроза не только суверенитету Казахстана, это была угроза безопасности суверенитета и стран-соседей", – заявила спикер Совета Федерации.
В Казахстане ОДКБ показала свою дееспособность, востребованность и своевременность создания этой организации, также отметила Матвиенко.
Прилет российских миротворцев из Казахстана на аэродром Чкаловский - Sputnik Молдова, 1920, 15.01.2022
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Миротворцы ОДКБ были привлечены к выполнению миссии в Казахстане 5 января нынешнего года, после того как с официальным обращением по этому вопросу выступил президент республики Касым-Жомарт Токаев. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране.
В операции ОДКБ в Казахстане участвовали военные из России, Белоруссии, Армении, Киргизии и Таджикистана. Они выполняли задачу по охране стратегически важных объектов.
В четверг, 13 января, было объявлено об успешном завершении миссии ОДКБ, в настоящее время миротворцы возвращаются из Казахстана, их окончательный вывод из страны завершится 19 января.
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