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Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом за минувшие 24 часа.
2022-01-16T19:23+0200
2022-01-16T19:23+0200
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КИШИНЕВ, 16 янв – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 1039 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в воскресенье.В том числе зарегистрировано 19 случая "импорта" инфекции: шесть – из Румынии, по три – из России и Германии, по одному из Великобритании, Египта, Франции, Украины, Австрии, Ирландии и Италии.За минувшие сутки проведен 7 371 тест.Общее число случаев заражения в стране достигло 388 959.У сотрудников системы здравоохранения выявлено 52 случаев инфицирования: 20 – у врачей, 20 – у медсестер, 12 – у работников вспомогательного персонала.Госпитализированы 923 человека, в крайне тяжелом состоянии находятся 67 пациентов (к аппаратам ИВЛ подключены 4 человека).В то же время за сутки выздоровели 385 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 366 904.Минздрав сообщает о семерых умерших на фоне осложнений.Общее число скончавшихся на данный момент – 10 444.
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Евгений Чебан
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минздрав, заболеваемость, статистика

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

19:23 16.01.2022
© Sputnik / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГоспиталь COVID-19 в центре МГУ имени М. В. Ломоносова
Госпиталь COVID-19 в центре МГУ имени М. В. Ломоносова - Sputnik Молдова, 1920, 16.01.2022
© Sputnik / Илья Питалев
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Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом за минувшие 24 часа.
КИШИНЕВ, 16 янв – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 1039 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в воскресенье.
В том числе зарегистрировано 19 случая "импорта" инфекции: шесть – из Румынии, по три – из России и Германии, по одному из Великобритании, Египта, Франции, Украины, Австрии, Ирландии и Италии.
За минувшие сутки проведен 7 371 тест.
Общее число случаев заражения в стране достигло 388 959.
У сотрудников системы здравоохранения выявлено 52 случаев инфицирования: 20 – у врачей, 20 – у медсестер, 12 – у работников вспомогательного персонала.
Госпитализированы 923 человека, в крайне тяжелом состоянии находятся 67 пациентов (к аппаратам ИВЛ подключены 4 человека).
Лаборатория - Sputnik Молдова, 1920, 14.01.2022
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Новая лаборатория для тестирования на COVID-19 открыта в Единцах
14 января, 17:31
В то же время за сутки выздоровели 385 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 366 904.
Минздрав сообщает о семерых умерших на фоне осложнений.
Общее число скончавшихся на данный момент – 10 444.
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