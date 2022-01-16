https://ru.sputnik.md/20220116/minzdrav-skolko-novykh-sluchaev-covid-19-zaregistrirovano-v-moldove-48066945.html

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом за минувшие 24 часа.

2022-01-16T19:23+0200

2022-01-16T19:23+0200

2022-01-16T19:23+0200

минздрав

заболеваемость

статистика

коронавирус

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КИШИНЕВ, 16 янв – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 1039 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в воскресенье.В том числе зарегистрировано 19 случая "импорта" инфекции: шесть – из Румынии, по три – из России и Германии, по одному из Великобритании, Египта, Франции, Украины, Австрии, Ирландии и Италии.За минувшие сутки проведен 7 371 тест.Общее число случаев заражения в стране достигло 388 959.У сотрудников системы здравоохранения выявлено 52 случаев инфицирования: 20 – у врачей, 20 – у медсестер, 12 – у работников вспомогательного персонала.Госпитализированы 923 человека, в крайне тяжелом состоянии находятся 67 пациентов (к аппаратам ИВЛ подключены 4 человека).В то же время за сутки выздоровели 385 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 366 904.Минздрав сообщает о семерых умерших на фоне осложнений.Общее число скончавшихся на данный момент – 10 444.

https://ru.sputnik.md/20220114/laboratoriya-testirovaniye-covid-edintsy-48027554.html

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2022

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

минздрав, заболеваемость, статистика