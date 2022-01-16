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https://ru.sputnik.md/20220116/mir-za-sutki-nochnye-reydy-zakhvat-zalozhnikov-i-ukhod-cerruti-48052600.html
Мир за сутки: ночные рейды, захват заложников и уход кутюрье Черрути
Мир за сутки: ночные рейды, захват заложников и уход кутюрье Черрути
Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и мире.
2022-01-16T08:34+0200
2022-01-16T08:34+0200
общество
в мире
рейд
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заложники
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КИШИНЕВ, 16 янв - Sputnik. Патрульная полиция провела первый из запланированных на этот уик-енд ночных рейдов на трассах севера страны.Как сообщили в пресс-службе Главной инспекции полиции (ГИП), проводятся масштабные мероприятия, которые направлены на выявление нетрезвых водителей.Только за первые три дня 2022 года, по данным полиции, на дорогах страны было выявлено️ 40 пьяных водителей, за этот же период в Молдове произошло 14 ДТП с двумя погибшими.Захват заложников в ТехасеВ синагоге города Колливилл штата Техас неизвестный в субботу вечером захватил в заложники четырех человек, в том числе раввина, передает РИА Новости. Агрессор ворвался в здание во время службы и заявил, что "сегодня собирается умереть". Он угрожал якобы спрятанными бомбами и требовал освободить женщину, осужденную за нападение и покушение на убийство американского солдата в Афганистане. Первоначально пресса сообщила, что речь идет о сестре захватчика Аафии Сиддики, которая получила 86 лет тюрьмы и содержится в заключении на базе ВВС недалеко от Форт-Уэрта в Техасе.Однако позже адвокат Сиддики опроверг информацию, что захвативший заложников - брат его подзащитной.Мужчина удерживал заложников несколько часов, отпустив затем одного. Еще через некоторое время силовики начали спецоперацию, в результате которой все заложники были освобождены, а преступник ликвидирован.Представитель ФБР Мэтт Десарно заявил на брифинге, что личность подозреваемого установлена, но общественности эту информацию пока не могут сообщить.Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что никто из захваченных в заложники не пострадал.Ушел из жизни знаменитый кутюрье Нино ЧеррутиИтальянский модельер, стилист и бизнесмен Нино Черрути, основатель модного дома Cerruti, скончался на 92-м году жизни, пишет МИР24 со ссылкой на издание Corriere della Sera.Модельер продолжительное время находился под наблюдением врачей в больнице города Верчелли, где проходил лечение после операции на бедре.Получив в 20 лет в наследство фабрику деда, Нино Черутти превратил текстильное производство в бренд с мировым именем. Первый магазин Cerruti 1881 открылся в 1967 году в Париже.Благодаря Нино Черрути мир узнал ставших впоследствии знаменитыми дизайнеров Нарсисо Родригеса и Джорджо Армани. Костюмы Cerruti можно увидеть в кино. В модели от модного бренда были одеты герои "Красотки", "Молчания ягнят" и "Основного инстинкта".
https://ru.sputnik.md/20210911/kishinev-zalozhniki-politsiya-44679138.html
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в мире, рейд, мода, заложники

Мир за сутки: ночные рейды, захват заложников и уход кутюрье Черрути

08:34 16.01.2022
© Pixabay / fsHHGirofar al mașinii de poliție
Girofar al mașinii de poliție - Sputnik Молдова, 1920, 16.01.2022
© Pixabay / fsHH
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Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и мире.
КИШИНЕВ, 16 янв - Sputnik. Патрульная полиция провела первый из запланированных на этот уик-енд ночных рейдов на трассах севера страны.
Как сообщили в пресс-службе Главной инспекции полиции (ГИП), проводятся масштабные мероприятия, которые направлены на выявление нетрезвых водителей.
"Сотрудники целого ряда подразделений ГИП совместно с войсками карабинеров ведут работу по предотвращению последствий вождения транспортных средств в нетрезвом виде", - отмечает пресс-служба.
Только за первые три дня 2022 года, по данным полиции, на дорогах страны было выявлено️ 40 пьяных водителей, за этот же период в Молдове произошло 14 ДТП с двумя погибшими.

Захват заложников в Техасе

В синагоге города Колливилл штата Техас неизвестный в субботу вечером захватил в заложники четырех человек, в том числе раввина, передает РИА Новости.
Агрессор ворвался в здание во время службы и заявил, что "сегодня собирается умереть". Он угрожал якобы спрятанными бомбами и требовал освободить женщину, осужденную за нападение и покушение на убийство американского солдата в Афганистане.
Первоначально пресса сообщила, что речь идет о сестре захватчика Аафии Сиддики, которая получила 86 лет тюрьмы и содержится в заключении на базе ВВС недалеко от Форт-Уэрта в Техасе.Однако позже адвокат Сиддики опроверг информацию, что захвативший заложников - брат его подзащитной.
Полиция - Sputnik Молдова, 1920, 11.09.2021
Новости Кишинева
В Кишиневе мужчина взял в заложники двух человек: вмешалась полиция
11 сентября 2021, 18:28
Мужчина удерживал заложников несколько часов, отпустив затем одного. Еще через некоторое время силовики начали спецоперацию, в результате которой все заложники были освобождены, а преступник ликвидирован.
"Около 9 часов вечера группа по освобождению заложников проникла в синагогу, они спасли троих заложников. Подозреваемый мертв", - сказал начальник полиции Колливилла Майкл Миллер.
Представитель ФБР Мэтт Десарно заявил на брифинге, что личность подозреваемого установлена, но общественности эту информацию пока не могут сообщить.
Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что никто из захваченных в заложники не пострадал.

Ушел из жизни знаменитый кутюрье Нино Черрути

Итальянский модельер, стилист и бизнесмен Нино Черрути, основатель модного дома Cerruti, скончался на 92-м году жизни, пишет МИР24 со ссылкой на издание Corriere della Sera.
Модельер продолжительное время находился под наблюдением врачей в больнице города Верчелли, где проходил лечение после операции на бедре.
Получив в 20 лет в наследство фабрику деда, Нино Черутти превратил текстильное производство в бренд с мировым именем. Первый магазин Cerruti 1881 открылся в 1967 году в Париже.
Благодаря Нино Черрути мир узнал ставших впоследствии знаменитыми дизайнеров Нарсисо Родригеса и Джорджо Армани.
Костюмы Cerruti можно увидеть в кино. В модели от модного бренда были одеты герои "Красотки", "Молчания ягнят" и "Основного инстинкта".
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