https://ru.sputnik.md/20220116/na-eksporte-etoy-produktsii-moldova-mozhet-khorosho-zarabotat-47932634.html

Тырсынэ: на экспорте этой продукции Молдова может хорошо заработать

Тырсынэ: на экспорте этой продукции Молдова может хорошо заработать

Аргументы в пользу развития отрасли ореховодства в республике привел в радиопередаче эксперт Олег Тырсынэ.

2022-01-16T09:00+0200

2022-01-16T09:00+0200

2022-01-16T09:00+0200

радио

экспорт

молдова

сельское хозяйство

орехи

олег тырсынэ

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Тырсынэ: на экспорте этой продукции Молдова может хорошо заработать Тырсынэ: на экспорте этой продукции Молдова может хорошо заработать

В Молдове часто говорят о необходимости диверсификации возделываемых сельскохозяйственных культур, поскольку, если большинство фермеров по старым методам продолжат возделывать зерновые, это не позволит им в полной мере развивать собственные хозяйства.В частности, сегодня за границей, особенно на европейских рынках, повышенным спросом пользуются ядра грецкого ореха, а в Молдове - идеальный климат для того, чтобы это направление более интенсивно развивать.Каков потенциал ореховодов республики и сколько они зарабатывают на поставках за рубеж этой продукции? Ответ на вопрос в эфире радиостудии Sputnik Молдова дал Олег Тырсынэ – председатель Союза ассоциаций производителей орехоплодных культур республики.По словам представителя профильной ассоциации, динамика плодоношения орехоплодных культур и цены на внешних рынках на ядра грецкого ореха свидетельствуют о том, что эта отрасль требует более интенсивного развития."Около 95 процентов этой продукции идет на экспорт. Важно поддержать ореховодов Молдовы, увеличить субсидии аграриям. Орех - единственная сельхозкультура в республике, на которую кабмин не выделят субсидий, в отличие от фруктовых косточковых культур", - сказал Тырсынэ.По словам эксперта, представители профильной ассоциации не раз обращались к правительству за помощью, но так и не получили внятного ответа, хотя Тырсынэ выразил надежду, что в наступившем году хоть как-то министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности пойдет навстречу."Конечно, в отрасли ореховодства есть и структурные проблемы. Есть ряд сортов орехов, посаженных около 15 лет назад, которые не дают ожидаемого урожая. Мы сошлись к тому, что необходимо внедрять новые и современные сорта, это можно сделать через прививки старых деревьев", - сказал Тырсынэ.Эксперт подытожил: профильное министерство должно оказать помощь молдавским ореховодам в этом процессе, что позволит зарабатывать значительно больше спустя 5 и более лет.

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Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

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экспорт, молдова, сельское хозяйство, орехи, олег тырсынэ, аудио