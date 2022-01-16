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https://ru.sputnik.md/20220116/na-eksporte-etoy-produktsii-moldova-mozhet-khorosho-zarabotat-47932634.html
Тырсынэ: на экспорте этой продукции Молдова может хорошо заработать
Тырсынэ: на экспорте этой продукции Молдова может хорошо заработать
Аргументы в пользу развития отрасли ореховодства в республике привел в радиопередаче эксперт Олег Тырсынэ.
2022-01-16T09:00+0200
2022-01-16T09:00+0200
радио
экспорт
молдова
сельское хозяйство
орехи
олег тырсынэ
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Тырсынэ: на экспорте этой продукции Молдова может хорошо заработать
Тырсынэ: на экспорте этой продукции Молдова может хорошо заработать
В Молдове часто говорят о необходимости диверсификации возделываемых сельскохозяйственных культур, поскольку, если большинство фермеров по старым методам продолжат возделывать зерновые, это не позволит им в полной мере развивать собственные хозяйства.В частности, сегодня за границей, особенно на европейских рынках, повышенным спросом пользуются ядра грецкого ореха, а в Молдове - идеальный климат для того, чтобы это направление более интенсивно развивать.Каков потенциал ореховодов республики и сколько они зарабатывают на поставках за рубеж этой продукции? Ответ на вопрос в эфире радиостудии Sputnik Молдова дал Олег Тырсынэ – председатель Союза ассоциаций производителей орехоплодных культур республики.По словам представителя профильной ассоциации, динамика плодоношения орехоплодных культур и цены на внешних рынках на ядра грецкого ореха свидетельствуют о том, что эта отрасль требует более интенсивного развития."Около 95 процентов этой продукции идет на экспорт. Важно поддержать ореховодов Молдовы, увеличить субсидии аграриям. Орех - единственная сельхозкультура в республике, на которую кабмин не выделят субсидий, в отличие от фруктовых косточковых культур", - сказал Тырсынэ.По словам эксперта, представители профильной ассоциации не раз обращались к правительству за помощью, но так и не получили внятного ответа, хотя Тырсынэ выразил надежду, что в наступившем году хоть как-то министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности пойдет навстречу."Конечно, в отрасли ореховодства есть и структурные проблемы. Есть ряд сортов орехов, посаженных около 15 лет назад, которые не дают ожидаемого урожая. Мы сошлись к тому, что необходимо внедрять новые и современные сорта, это можно сделать через прививки старых деревьев", - сказал Тырсынэ.Эксперт подытожил: профильное министерство должно оказать помощь молдавским ореховодам в этом процессе, что позволит зарабатывать значительно больше спустя 5 и более лет.
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Андрей Петрик
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экспорт, молдова, сельское хозяйство, орехи, олег тырсынэ, аудио

Тырсынэ: на экспорте этой продукции Молдова может хорошо заработать

09:00 16.01.2022
Радио
Тырсынэ: на экспорте этой продукции Молдова может хорошо заработать
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Андрей Петрик в студии с администратором ресторана - Sputnik Молдова
Андрей Петрик
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Собеседник назвал аргументы в пользу развития отрасли ореховодства в республике и озвучил цифры экспорта ядер грецкого ореха за рубеж, уточнив, что потенциал для развития поставок - велик.
В Молдове часто говорят о необходимости диверсификации возделываемых сельскохозяйственных культур, поскольку, если большинство фермеров по старым методам продолжат возделывать зерновые, это не позволит им в полной мере развивать собственные хозяйства.
В частности, сегодня за границей, особенно на европейских рынках, повышенным спросом пользуются ядра грецкого ореха, а в Молдове - идеальный климат для того, чтобы это направление более интенсивно развивать.
Каков потенциал ореховодов республики и сколько они зарабатывают на поставках за рубеж этой продукции? Ответ на вопрос в эфире радиостудии Sputnik Молдова дал Олег Тырсынэ – председатель Союза ассоциаций производителей орехоплодных культур республики.
"Потенциал ореха из Молдовы составляет порядка 120 миллионов долларов ежегодно. Мы подсчитали, что в последующие 5 лет, эта цифра может вырасти до 200 миллионов долларов и более", - сообщил собеседник.
По словам представителя профильной ассоциации, динамика плодоношения орехоплодных культур и цены на внешних рынках на ядра грецкого ореха свидетельствуют о том, что эта отрасль требует более интенсивного развития.
"Около 95 процентов этой продукции идет на экспорт. Важно поддержать ореховодов Молдовы, увеличить субсидии аграриям. Орех - единственная сельхозкультура в республике, на которую кабмин не выделят субсидий, в отличие от фруктовых косточковых культур", - сказал Тырсынэ.
По словам эксперта, представители профильной ассоциации не раз обращались к правительству за помощью, но так и не получили внятного ответа, хотя Тырсынэ выразил надежду, что в наступившем году хоть как-то министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности пойдет навстречу.
"Конечно, в отрасли ореховодства есть и структурные проблемы. Есть ряд сортов орехов, посаженных около 15 лет назад, которые не дают ожидаемого урожая. Мы сошлись к тому, что необходимо внедрять новые и современные сорта, это можно сделать через прививки старых деревьев", - сказал Тырсынэ.
Эксперт подытожил: профильное министерство должно оказать помощь молдавским ореховодам в этом процессе, что позволит зарабатывать значительно больше спустя 5 и более лет.
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