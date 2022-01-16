https://ru.sputnik.md/20220116/peskov-rossiya-i-ssha-s-nato-na-sovershenno-raznykh-trekakh-48057381.html

Песков: Россия и США с НАТО – на "совершенно разных треках"

Песков: Россия и США с НАТО – на "совершенно разных треках"

Пресс-секретарь президента России дал интервью американскому телеканалу CNN.

2022-01-16T14:03+0200

2022-01-16T14:03+0200

2022-01-16T14:03+0200

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дмитрий песков

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КИШИНЕВ, 16 янв – Sputnik. В отношениях РФ с США и НАТО есть "некоторое понимание", однако в целом стороны на "совершенно разных треках", что, по его словам, вызывает беспокойство, заявил в интервью американскому телеканалу CNN пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Между нами есть некоторое понимание", – сказал Песков, его слова со ссылкой на агентство Блумберг приводит РИА Новости. Отмечается, что полная версия интервью будет доступна позднее.Десятого января прошел новый раунд диалога России и США по стратегической стабильности в Женеве. За ним последовало заседание Совета Россия – НАТО в Брюсселе. Вслед за ним в четверг, 13 января, прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Главным фокусом этих дискуссий стали предложения по безопасности, которые российская сторона представила США и НАТО в конце прошлого года на фоне эскалации кризиса на Украине.В том же интервью Дмитрий Песков заявил, что напряженность на границе с Украиной слишком высока, отметив, что Россия настаивает на получении прямого ответа на свои предложения по гарантиям безопасности.Москва, по его словам, хочет получить "очень конкретный ответ на свои очень конкретные предложения"."У нас слишком высокая напряженность на границе. Слишком много напряженности в этой части Европы", – сказал Песков, отметив, что такая ситуация "чрезвычайно опасна для нашего континента"."По этой причине мы настаиваем на получении прямого ответа на наши опасения", – подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.Отвечая на вопрос о якобы планах РФ по эскалации вокруг Украины, Песков отметил, что США не предоставили никаких доказательств подобных обвинений."Мы все еще ждем доказательств", – подчеркнул он.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее – это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ru.sputnik.md/20220114/lavrov-rasskazal-krasnykh-liniyakh-ukraine-nato-garantiyakh-bezopasnosti-48015777.html

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в мире, нато, сша, дмитрий песков