https://ru.sputnik.md/20220116/pevitsa-monetochka-zabolela-koronavirusom-48063329.html

Певица Монеточка заболела коронавирусом

Певица Монеточка заболела коронавирусом

Российская певица и актриса Монеточка (Елизавета Гырдымова) заболела COVID-19 и "собрала кучу неприятных симптомов".

2022-01-16T17:02+0200

2022-01-16T17:02+0200

2022-01-16T17:02+0200

коронавирус

в мире

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/01/10/48063301_0:0:3107:1748_1920x0_80_0_0_5d2369a55faa8cb937f3cd4af55c45f4.jpg

КИШИНЕВ, 16 янв - Sputnik. О том, что сама Монеточка и ее муж Виктор Исаев заразились коронавирусной инфекцией, артистка сообщила на своей странице в Instagram, пишет МИР24.Она с иронией напомнила, что заболела, "когда это давно уже перестало быть модным"."Вот они – челы, которые хвастались всем на свете, что треклятый вирус обошел их стороной! И вот, когда это давно уже перестало быть модным, тест показал положительный результат", – написала исполнительница.Однако, по словам Монеточки, болезнь протекает у нее непросто, с "кучей неприятных симптомов". При этом хорошего настроения певица не теряет, смотрит сериалы и спит больше 12 часов в сутки.

россия

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, россия