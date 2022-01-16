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Певица Монеточка заболела коронавирусом
Певица Монеточка заболела коронавирусом
Российская певица и актриса Монеточка (Елизавета Гырдымова) заболела COVID-19 и "собрала кучу неприятных симптомов".
2022-01-16T17:02+0200
2022-01-16T17:02+0200
коронавирус
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КИШИНЕВ, 16 янв - Sputnik. О том, что сама Монеточка и ее муж Виктор Исаев заразились коронавирусной инфекцией, артистка сообщила на своей странице в Instagram, пишет МИР24.Она с иронией напомнила, что заболела, "когда это давно уже перестало быть модным"."Вот они – челы, которые хвастались всем на свете, что треклятый вирус обошел их стороной! И вот, когда это давно уже перестало быть модным, тест показал положительный результат", – написала исполнительница.Однако, по словам Монеточки, болезнь протекает у нее непросто, с "кучей неприятных симптомов". При этом хорошего настроения певица не теряет, смотрит сериалы и спит больше 12 часов в сутки.
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в мире, россия

Певица Монеточка заболела коронавирусом

17:02 16.01.2022
© Sputnik / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВыступление певицы Монеточки на фестивале "Боль"
Выступление певицы Монеточки на фестивале Боль - Sputnik Молдова, 1920, 16.01.2022
© Sputnik / Максим Блинов
/
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Российская певица и актриса Монеточка (Елизавета Гырдымова) заболела COVID-19 и "собрала кучу неприятных симптомов".
КИШИНЕВ, 16 янв - Sputnik. О том, что сама Монеточка и ее муж Виктор Исаев заразились коронавирусной инфекцией, артистка сообщила на своей странице в Instagram, пишет МИР24.
Она с иронией напомнила, что заболела, "когда это давно уже перестало быть модным".
"Вот они – челы, которые хвастались всем на свете, что треклятый вирус обошел их стороной! И вот, когда это давно уже перестало быть модным, тест показал положительный результат", – написала исполнительница.
Однако, по словам Монеточки, болезнь протекает у нее непросто, с "кучей неприятных симптомов". При этом хорошего настроения певица не теряет, смотрит сериалы и спит больше 12 часов в сутки.
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