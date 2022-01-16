https://ru.sputnik.md/20220116/pogodnye-rekordy-moldovy-16-yanvarya-48051391.html
Погодные рекорды Молдовы 16 января
Погодные рекорды Молдовы 16 января
В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день.
2022-01-16T00:01+0200
2022-01-16T00:01+0200
2022-01-16T00:01+0200
прогноз погоды
рекорды
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КИШИНЕВ, 16 янв – Sputnik. Наименьший температурный показатель на территории Молдовы 16 января был зарегистрирован около 60 лет назад. Об этом свидетельствуют данные Госгидрометеослужбы страны.По информации метеорологов, в этот день в 1963 году столбик термометра опустился до –25,3 градуса по Цельсию.А температурный максимум на территории Молдовы 16 января зарегистрировали в 1975 году. Тогда воздух прогрелся до +11 градусов.Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 16 января и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 36,3 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
https://ru.sputnik.md/20220115/nazvan-produkt-snizhayuschiy-risk-smerti-ot-onkologii-i-bolezney-serdtsa-48048088.html
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Евгений Чебан
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прогноз погоды, рекорды
Погодные рекорды Молдовы 16 января
В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день.
КИШИНЕВ, 16 янв – Sputnik. Наименьший температурный показатель на территории Молдовы 16 января был зарегистрирован около 60 лет назад. Об этом свидетельствуют данные Госгидрометеослужбы страны.
По информации метеорологов, в этот день в 1963 году столбик термометра опустился до –25,3 градуса по Цельсию.
А температурный максимум на территории Молдовы 16 января зарегистрировали в 1975 году. Тогда воздух прогрелся до +11 градусов.
Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 16 января и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 36,3 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.