https://ru.sputnik.md/20220116/pogodnye-rekordy-moldovy-16-yanvarya-48051391.html

Погодные рекорды Молдовы 16 января

Погодные рекорды Молдовы 16 января

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день.

2022-01-16T00:01+0200

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КИШИНЕВ, 16 янв – Sputnik. Наименьший температурный показатель на территории Молдовы 16 января был зарегистрирован около 60 лет назад. Об этом свидетельствуют данные Госгидрометеослужбы страны.По информации метеорологов, в этот день в 1963 году столбик термометра опустился до –25,3 градуса по Цельсию.А температурный максимум на территории Молдовы 16 января зарегистрировали в 1975 году. Тогда воздух прогрелся до +11 градусов.Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 16 января и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 36,3 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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2022

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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