https://ru.sputnik.md/20220116/professor-naskolko-effektivna-vaktsina-sputnik-omikron-48060924.html

Профессор: насколько эффективна вакцина "Спутник V" против "омикрона"

Профессор: насколько эффективна вакцина "Спутник V" против "омикрона"

Обсудили с профессором, можно ли делать после прививки "Pfizer" бустерную дозу "Спутником V" и наоборот.

2022-01-16T16:05+0200

2022-01-16T16:05+0200

2022-01-16T16:05+0200

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вакцина

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"Спутник V" хорошо себя проявляет против штамма коронавируса "омикрон". Об этом заявил в эфире радиостудии Sputnik Молдова профессор, заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Бутенко.На вопрос о том, нельзя ли делать после прививки Pfizer бустерную дозу "Спутником V" и наоборот, профессор ответил: "можно". По его словам, антитела появляются и при комбинации разных типов вакцин.Вакцинация от коронавируса в МолдовеСо 2 марта 2021 года в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, работники образовательных учреждений.На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая 2021 года, вакцинируют всех остальных.Вакцинация детей старше 12 лет в Молдове - какие побочные эффекты выявлены>>>С 29 ноября для жителей Молдовы стала доступна бустерная доза (третья для двухкомпонентных препаратов) вакцины от коронавируса. Третья доза вакцины вводится через шесть месяцев после завершения основной схемы с двумя дозами. Бустерная доза вакцины Janssen вводится через два месяца после первой дозы.Прошедшие вакцинацию за границей граждане Молдовы также могут получить бустерную дозу на родине.В первую очередь вакцинируют медработников, фармацевтов, людей старше 60 лет, учителей, полицейских, социальных работников и других людей на "первой линии".

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2022

Алена Матвеева https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

Алена Матвеева https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

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