Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Микрофон с символикой радио Sputnik в студии - Sputnik Молдова, 1920
Радио
Самые острые мнения, актуальные точки зрения и комментарии слушайте в программах и подкастах Sputnik Молдова.
https://ru.sputnik.md/20220116/professor-naskolko-effektivna-vaktsina-sputnik-omikron-48060924.html
Профессор: насколько эффективна вакцина "Спутник V" против "омикрона"
Профессор: насколько эффективна вакцина "Спутник V" против "омикрона"
Обсудили с профессором, можно ли делать после прививки "Pfizer" бустерную дозу "Спутником V" и наоборот.
2022-01-16T16:05+0200
2022-01-16T16:05+0200
радио
в молдове
вакцина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/01/10/48060884_0:50:3072:1778_1920x0_80_0_0_8ff7d91192d0116209277c02da4c9ab4.jpg
"Спутник V" хорошо себя проявляет против штамма коронавируса "омикрон". Об этом заявил в эфире радиостудии Sputnik Молдова профессор, заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Бутенко.На вопрос о том, нельзя ли делать после прививки Pfizer бустерную дозу "Спутником V" и наоборот, профессор ответил: "можно". По его словам, антитела появляются и при комбинации разных типов вакцин.Вакцинация от коронавируса в МолдовеСо 2 марта 2021 года в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, работники образовательных учреждений.На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая 2021 года, вакцинируют всех остальных.Вакцинация детей старше 12 лет в Молдове - какие побочные эффекты выявлены&gt;&gt;&gt;С 29 ноября для жителей Молдовы стала доступна бустерная доза (третья для двухкомпонентных препаратов) вакцины от коронавируса. Третья доза вакцины вводится через шесть месяцев после завершения основной схемы с двумя дозами. Бустерная доза вакцины Janssen вводится через два месяца после первой дозы.Прошедшие вакцинацию за границей граждане Молдовы также могут получить бустерную дозу на родине.В первую очередь вакцинируют медработников, фармацевтов, людей старше 60 лет, учителей, полицейских, социальных работников и других людей на "первой линии".
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Алена Матвеева
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg
Алена Матвеева
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/01/10/48060884_197:0:2928:2048_1920x0_80_0_0_118691e068402e06348a6997a6a59b22.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, вакцина, видео

Профессор: насколько эффективна вакцина "Спутник V" против "омикрона"

16:05 16.01.2022
© Sputnik
Подписаться на
Матвеева Алена - Sputnik Молдова
Алена Матвеева
Все материалы
Обсудили с профессором, можно ли делать после прививки Pfizer бустерную дозу "Спутником" и наоборот.
"Спутник V" хорошо себя проявляет против штамма коронавируса "омикрон". Об этом заявил в эфире радиостудии Sputnik Молдова профессор, заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Бутенко.

"Спутник" хорошо себя проявляет и лучше, чем зарубежные вакцины, по ряду причин технологического порядка. Это было сообщение директора института Гинзбурга. Вакцина "Спутник V" проявляет себя эффективно по отношению к "омикрону", – сказал Бутенко.

На вопрос о том, нельзя ли делать после прививки Pfizer бустерную дозу "Спутником V" и наоборот, профессор ответил: "можно". По его словам, антитела появляются и при комбинации разных типов вакцин.

Вакцинация от коронавируса в Молдове

Со 2 марта 2021 года в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.
С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, работники образовательных учреждений.
На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая 2021 года, вакцинируют всех остальных.
Вакцинация детей старше 12 лет в Молдове - какие побочные эффекты выявлены>>>
С 29 ноября для жителей Молдовы стала доступна бустерная доза (третья для двухкомпонентных препаратов) вакцины от коронавируса. Третья доза вакцины вводится через шесть месяцев после завершения основной схемы с двумя дозами. Бустерная доза вакцины Janssen вводится через два месяца после первой дозы.
Прошедшие вакцинацию за границей граждане Молдовы также могут получить бустерную дозу на родине.
В первую очередь вакцинируют медработников, фармацевтов, людей старше 60 лет, учителей, полицейских, социальных работников и других людей на "первой линии".
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
17:31Большая потеря для искусства: не стало известного молдавского художника
17:02Певица Монеточка заболела коронавирусом
16:33Вакцинация в Молдове: сколько человек получили бустерную дозу
16:08Землетрясение в Румынии: магнитуда превысила 4
16:05Профессор: насколько эффективна вакцина "Спутник V" против "омикрона"
15:35Сотрудник погранполиции во время несения службы задержал вооруженного нарушителя
15:05Как правильно провести крещенские купания – советы фридайвера
14:32Статистика Албота перед стартом Australian Open
14:11Сильное землетрясение произошло в Эгейском море
14:03Песков: Россия и США с НАТО – на "совершенно разных треках"
13:34Взрыв и цунами: последствия извержения подводного вулкана в Тихом океане
13:03Вниманию путешествующих: на одном из КПП в Молдове – очередь из машин
12:33Константин Ботнарь просит прокуроров допросить его в Лондоне
12:02Где в Кишиневе 16 января находятся мобильные пункты вакцинации
11:33Трамп рассказал, когда вернется в Белый дом
11:03Глава АО "Молдовагаз": за неуплату счетов потребителей могут отключать
10:31Сборная Молдовы по футболу отправилась на сборы в Анталью
10:03Какие картины рисуют в небе над Израилем стаи скворцов
09:32Триумф российских фигуристов на ЧЕ в Таллине: они взяли 9 медалей из 12
09:00Тырсынэ: на экспорте этой продукции Молдова может хорошо заработать