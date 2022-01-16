https://ru.sputnik.md/20220116/professor-naskolko-effektivna-vaktsina-sputnik-omikron-48060924.html
Профессор: насколько эффективна вакцина "Спутник V" против "омикрона"
Профессор: насколько эффективна вакцина "Спутник V" против "омикрона"
Обсудили с профессором, можно ли делать после прививки "Pfizer" бустерную дозу "Спутником V" и наоборот.
2022-01-16T16:05+0200
2022-01-16T16:05+0200
2022-01-16T16:05+0200
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в молдове
вакцина
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"Спутник V" хорошо себя проявляет против штамма коронавируса "омикрон". Об этом заявил в эфире радиостудии Sputnik Молдова профессор, заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Бутенко.На вопрос о том, нельзя ли делать после прививки Pfizer бустерную дозу "Спутником V" и наоборот, профессор ответил: "можно". По его словам, антитела появляются и при комбинации разных типов вакцин.Вакцинация от коронавируса в МолдовеСо 2 марта 2021 года в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, работники образовательных учреждений.На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая 2021 года, вакцинируют всех остальных.Вакцинация детей старше 12 лет в Молдове - какие побочные эффекты выявлены>>>С 29 ноября для жителей Молдовы стала доступна бустерная доза (третья для двухкомпонентных препаратов) вакцины от коронавируса. Третья доза вакцины вводится через шесть месяцев после завершения основной схемы с двумя дозами. Бустерная доза вакцины Janssen вводится через два месяца после первой дозы.Прошедшие вакцинацию за границей граждане Молдовы также могут получить бустерную дозу на родине.В первую очередь вакцинируют медработников, фармацевтов, людей старше 60 лет, учителей, полицейских, социальных работников и других людей на "первой линии".
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Алена Матвеева
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MIA „Rosiya Segodnya“
Алена Матвеева
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg
в молдове, вакцина, видео
Профессор: насколько эффективна вакцина "Спутник V" против "омикрона"
Обсудили с профессором, можно ли делать после прививки Pfizer бустерную дозу "Спутником" и наоборот.
"Спутник V" хорошо себя проявляет против штамма коронавируса "омикрон". Об этом заявил в эфире радиостудии Sputnik Молдова
профессор, заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Бутенко.
"Спутник" хорошо себя проявляет и лучше, чем зарубежные вакцины, по ряду причин технологического порядка. Это было сообщение директора института Гинзбурга. Вакцина "Спутник V" проявляет себя эффективно по отношению к "омикрону", – сказал Бутенко.
На вопрос о том, нельзя ли делать после прививки Pfizer бустерную дозу "Спутником V" и наоборот, профессор ответил: "можно". По его словам, антитела появляются и при комбинации разных типов вакцин.
Вакцинация от коронавируса в Молдове
Со 2 марта 2021 года в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.
С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, работники образовательных учреждений.
На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая 2021 года, вакцинируют всех остальных.
С 29 ноября для жителей Молдовы стала доступна бустерная доза (третья для двухкомпонентных препаратов) вакцины от коронавируса. Третья доза вакцины вводится через шесть месяцев после завершения основной схемы с двумя дозами. Бустерная доза вакцины Janssen вводится через два месяца после первой дозы.
Прошедшие вакцинацию за границей граждане Молдовы также могут получить бустерную дозу на родине.
В первую очередь вакцинируют медработников, фармацевтов, людей старше 60 лет, учителей, полицейских, социальных работников и других людей на "первой линии".