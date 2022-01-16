Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Кишинев люди город - Sputnik Молдова, 1920
Общество
Читайте главные новости о том, что происходит в общественной жизни Молдовы и мира.
https://ru.sputnik.md/20220116/prokuratura-otvetila-na-obraschenie-botnarya-i-trebuet-ego-aresta-48064429.html
Прокуратура ответила на обращение Ботнаря и требует его ареста
Прокуратура ответила на обращение Ботнаря и требует его ареста
Экс-депутат ДПМ попросил перенести рассмотрение ходатайства об аресте, чтобы явиться на него лично.
2022-01-16T18:05+0200
2022-01-16T19:31+0200
прокуратура
константин ботнарь
общество
в молдове
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/05/45294841_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_808d23f87fd51e8eb14e3bc06166b44f.jpg
КИШИНЕВ, 16 янв – Sputnik. Прокуратура по борьбе с оргпреступностью и особым делам требует ареста экс-депутата и бывшего генсека Демократической партии Константина Ботнаря. Заседание суда, на котором будет рассматриваться ходатайство прокуратуры, состоится 17 января. Об этом говорится в пресс-релизе прокуроров, опубликованном в ответ на видеообращение обвиняемого.Как рассказали в прокуратуре, суд должен был рассматривать ходатайство об аресте раньше, но сам Ботнарь попросил отложить заседание, чтобы присутствовать на нем лично.Напомним, проходящий по одному уголовному делу с бывшим главой ДПМ Владимиром Плахотнюком экс-депутат парламента Константин Ботнарь записал из Лондона видеообращение к прокурорам и потребовал допросить его в Великобритании.Бывший депутат отмечает, что он никогда не скрывался от следствия, а свое уголовное дело называет местью политических оппонентов.В декабре 2021 года прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам объявила в розыск Константина Ботнаря по обвинению в превышении служебных полномочий и подстрекательстве бывшего директора Агентства государственных услуг к подделке публичных документов в июне 2019 года.Еще одним обвиняемым по делу является экс-глава ДПМ Владимир Плахотнюк.
https://ru.sputnik.md/20220116/konstantin-botnar-prosit-prokurorov-doprosit-ego-v-londone-48058017.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/05/45294841_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_e1a4682b8067c70fc067a0320ca4d608.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
прокуратура, константин ботнарь, в молдове

Прокуратура ответила на обращение Ботнаря и требует его ареста

18:05 16.01.2022 (обновлено: 19:31 16.01.2022)
© Sputnik / Mihai CarausProcuratura Generală
Procuratura Generală - Sputnik Молдова, 1920, 16.01.2022
© Sputnik / Mihai Caraus
Подписаться на
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
Экс-депутат ДПМ попросил перенести рассмотрение ходатайства об аресте, чтобы явиться на него лично.
КИШИНЕВ, 16 янв – Sputnik. Прокуратура по борьбе с оргпреступностью и особым делам требует ареста экс-депутата и бывшего генсека Демократической партии Константина Ботнаря. Заседание суда, на котором будет рассматриваться ходатайство прокуратуры, состоится 17 января. Об этом говорится в пресс-релизе прокуроров, опубликованном в ответ на видеообращение обвиняемого.
Как рассказали в прокуратуре, суд должен был рассматривать ходатайство об аресте раньше, но сам Ботнарь попросил отложить заседание, чтобы присутствовать на нем лично.
Напомним, проходящий по одному уголовному делу с бывшим главой ДПМ Владимиром Плахотнюком экс-депутат парламента Константин Ботнарь записал из Лондона видеообращение к прокурорам и потребовал допросить его в Великобритании.
Бывший депутат отмечает, что он никогда не скрывался от следствия, а свое уголовное дело называет местью политических оппонентов.
Constantin Botnari - Sputnik Молдова, 1920, 16.01.2022
Общество
Константин Ботнарь просит прокуроров допросить его в Лондоне
12:33
В декабре 2021 года прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам объявила в розыск Константина Ботнаря по обвинению в превышении служебных полномочий и подстрекательстве бывшего директора Агентства государственных услуг к подделке публичных документов в июне 2019 года.
Еще одним обвиняемым по делу является экс-глава ДПМ Владимир Плахотнюк.
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
19:23Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
19:02Матвиенко рассказала, кого могут защитить миротворцы ОДКБ
18:34Гинцбург рассказал, как работает назальная вакцина от коронавируса
18:05Прокуратура ответила на обращение Ботнаря и требует его ареста
17:31Большая потеря для искусства: не стало известного молдавского художника
17:02Певица Монеточка заболела коронавирусом
16:33Вакцинация в Молдове: сколько человек получили бустерную дозу
16:08Землетрясение в Румынии: магнитуда превысила 4
16:05Профессор: насколько эффективна вакцина "Спутник V" против "омикрона"
15:35Сотрудник погранполиции во время несения службы задержал вооруженного нарушителя
15:05Как правильно провести крещенские купания – советы фридайвера
14:32Статистика Албота перед стартом Australian Open
14:11Сильное землетрясение произошло в Эгейском море
14:03Песков: Россия и США с НАТО – на "совершенно разных треках"
13:34Взрыв и цунами: последствия извержения подводного вулкана в Тихом океане
13:03Вниманию путешествующих: на одном из КПП в Молдове – очередь из машин
12:33Константин Ботнарь просит прокуроров допросить его в Лондоне
12:02Где в Кишиневе 16 января находятся мобильные пункты вакцинации
11:33Трамп рассказал, когда вернется в Белый дом
11:03Глава АО "Молдовагаз": за неуплату счетов потребителей могут отключать