https://ru.sputnik.md/20220116/prokuratura-otvetila-na-obraschenie-botnarya-i-trebuet-ego-aresta-48064429.html

Прокуратура ответила на обращение Ботнаря и требует его ареста

Прокуратура ответила на обращение Ботнаря и требует его ареста

Экс-депутат ДПМ попросил перенести рассмотрение ходатайства об аресте, чтобы явиться на него лично.

2022-01-16T18:05+0200

2022-01-16T18:05+0200

2022-01-16T19:31+0200

прокуратура

константин ботнарь

общество

в молдове

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КИШИНЕВ, 16 янв – Sputnik. Прокуратура по борьбе с оргпреступностью и особым делам требует ареста экс-депутата и бывшего генсека Демократической партии Константина Ботнаря. Заседание суда, на котором будет рассматриваться ходатайство прокуратуры, состоится 17 января. Об этом говорится в пресс-релизе прокуроров, опубликованном в ответ на видеообращение обвиняемого.Как рассказали в прокуратуре, суд должен был рассматривать ходатайство об аресте раньше, но сам Ботнарь попросил отложить заседание, чтобы присутствовать на нем лично.Напомним, проходящий по одному уголовному делу с бывшим главой ДПМ Владимиром Плахотнюком экс-депутат парламента Константин Ботнарь записал из Лондона видеообращение к прокурорам и потребовал допросить его в Великобритании.Бывший депутат отмечает, что он никогда не скрывался от следствия, а свое уголовное дело называет местью политических оппонентов.В декабре 2021 года прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам объявила в розыск Константина Ботнаря по обвинению в превышении служебных полномочий и подстрекательстве бывшего директора Агентства государственных услуг к подделке публичных документов в июне 2019 года.Еще одним обвиняемым по делу является экс-глава ДПМ Владимир Плахотнюк.

https://ru.sputnik.md/20220116/konstantin-botnar-prosit-prokurorov-doprosit-ego-v-londone-48058017.html

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2022

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

прокуратура, константин ботнарь, в молдове