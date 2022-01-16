https://ru.sputnik.md/20220116/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-kholoda-otstupayut-48050740.html

Самый точный прогноз погоды: холода отступают

Самый точный прогноз погоды: холода отступают

Самый точный прогноз на январь 2022 года: какой будет погода в первый месяц нового года, народные приметы и традиции.

2022-01-16T07:00+0200

2022-01-16T07:00+0200

2022-01-16T07:00+0200

приметы

прогноз погоды

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КИШИНЕВ, 16 янв – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 16 января погода будет определяться влиянием области повышенного атмосферного давления.Облачно с прояснением, без осадков. Ветер северо-западный умеренный.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +1 до +6 градусов по Цельсию, ночью – от 0 до –5.Точный прогноз погоды в Кишиневе 16 января: днем – от +2 до +4, ночью – от 0 до –2 градусов.Похожий температурный режим сохранится и 17 января. Только 18 и 19 января днем будет около нуля. В остальные дни температура будет колебаться от +1 до +7, ночью столбик термометра не опустится ниже –5 градусов.Праздники и народные приметы16 января православная церковь отмечает память святого пророка Малахии.Малахия происходил из колена Завулонова. Он жил и пророчествовал во времена Неемии (примерно в V веке до нашей эры) после возвращения иудеев из плена Вавилонского, когда Иерусалимский храм был снова построен и в нем совершалось богослужение и священниками приносились жертвы.Малахия предсказал пришествие Мессии, явление Предтечи перед его пришествием и грядущий Суд Божий.На Руси этот день называли "Малахия", "Малахов день", "оберег коровы".На Малахов день отмечались "гордеи" – вспоминали поговорки о гордости, которую всегда считали одним из серьезных пороков. До сих пор в народе существуют поговорки, обличающие гордых людей: "Гордым быть – глупым слыть", "Сатана гордился – с неба свалился! А мы гордимся – куда годимся?".Также верили, что в Малахов день голодные ведьмы, возвращаясь с гулянья, задаивают коров – забирают у них не только молоко, но и кровь. Чтобы этого избежать, над воротами привязывали сальную свечу, а также просили домового или овинника заступиться за своих "подопечных" и задабривали их угощением.

https://ru.sputnik.md/20220107/chto-mozhno-a-chto-nelzya-delat-v-rozhdestvo-primety-i-poverya-47839528.html

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2022

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

приметы, прогноз погоды