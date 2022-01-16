https://ru.sputnik.md/20220116/sbornaya-moldovy-po-futbolu-otpravilas-na-sbory-v-antalyu-48055353.html

Сборная Молдовы по футболу отправилась на сборы в Анталью

Сборная Молдовы по футболу отправилась на сборы в Анталью

Новый тренер сборной Сергей Клещенко провел свою первую тренировку в составе национальной сборной Молдовы в вечером 15 января.

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КИШИНЕВ, 16 янв – Sputnik. Сборная Молдовы по футболу утром 16 января отправилась на сборы в Турцию. Там национальная команда проведет товарищеские матчи со сборными Уганды и Южной Кореи, сообщает Федерация футбола Молдовы.В первой тренировке нового года на базе в Вадул-луй-Водэ приняли участие 20 игроков. В холодную и очень ветреную погоду (в стране действовал "желтый код") футболисты вместе с техническим составом отработали несколько физических и тактических упражнений.Еще 4 игрока – Станислав Намацко ("Кешла", Азербайджан), Михаил Каймаков ("Славен Белупо", Хорватия), Вирджилиу Постолаки ("Мускрон", Бельгия) и Денис Марандичи ("Целье", Словения) – присоединятся к команде уже в воскресенье в Турции.Сборная Молдовы с 16 по 22 января проведет сборы в Анталье, где сыграет первые два матча в этом году.Матч с Угандой (18 января) состоится на стадионе "Титаник Делюкс" с началом в 16.00, а встреча с Южной Кореей (21 января) запланирована в спортивном комплексе "Мардан" в 13.00. Оба матча будут транслироваться в прямом эфире на сайте ФФМ.

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2022

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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сборная молдовы, анталия, футбол