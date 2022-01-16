https://ru.sputnik.md/20220116/sherif-obzavelsya-novym-brazilskim-napadayuschim-48052181.html

"Шериф" обзавелся новым бразильским нападающим

"Шериф" обзавелся новым бразильским нападающим

Тираспольский клуб стремится восполнить потери перед плей-офф Лиги Европы.

2022-01-16T07:30+0200

2022-01-16T07:30+0200

2022-01-16T07:30+0200

фк "шериф"

спорт

в молдове

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/18/46666033_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_f4f0097e3d4a6848e0fb590a5feeefd2.jpg

КИШИНЕВ, 16 янв – Sputnik. Новым игроком тираспольского "Шерифа" стал бразильский нападающий, Жозе Витор Родригес Да Силва Дос Сантос Пернамбуко. Игрок прошел медицинское обследование и подписал с клубом трудовое соглашение, сообщается на сайте клуба.Как сообщает пресс-служба “Шерифа”, Витор Пернамбуко родился 28 апреля 1998 года в бразильском городке Илья-ди-Итамарака. Юношескую карьеру провел в ФК "Португеза", с которым заключил и первый профессиональный контракт. Оттуда спортсмен перешел в "Жагуариуна".В Европе появился в 2019 году, подписав контракт с представителем Высшего Дивизиона Украины – ФК "Львов". Полгода провел в стане самого титулованного клуба Грузии, "Динамо" Тбилиси. Последний сезон выступал за норвежский "Боде/Глимт".В квалификационных матчах Еврокубков провел 4 матча, в которых забил один мяч.

https://ru.sputnik.md/20220115/zaschitnik-sherifa-kristiano-pereshel-v-brazilskiy-klub-fluminense-48046820.html

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

фк "шериф", в молдове