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Участники соревнований по академической гребле во время заезда на XXV Летних Олимпийских играх в Барселоне - Sputnik Молдова, 1920
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"Шериф" обзавелся новым бразильским нападающим
"Шериф" обзавелся новым бразильским нападающим
Тираспольский клуб стремится восполнить потери перед плей-офф Лиги Европы.
2022-01-16T07:30+0200
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фк "шериф"
спорт
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КИШИНЕВ, 16 янв – Sputnik. Новым игроком тираспольского "Шерифа" стал бразильский нападающий, Жозе Витор Родригес Да Силва Дос Сантос Пернамбуко. Игрок прошел медицинское обследование и подписал с клубом трудовое соглашение, сообщается на сайте клуба.Как сообщает пресс-служба “Шерифа”, Витор Пернамбуко родился 28 апреля 1998 года в бразильском городке Илья-ди-Итамарака. Юношескую карьеру провел в ФК "Португеза", с которым заключил и первый профессиональный контракт. Оттуда спортсмен перешел в "Жагуариуна".В Европе появился в 2019 году, подписав контракт с представителем Высшего Дивизиона Украины – ФК "Львов". Полгода провел в стане самого титулованного клуба Грузии, "Динамо" Тбилиси. Последний сезон выступал за норвежский "Боде/Глимт".В квалификационных матчах Еврокубков провел 4 матча, в которых забил один мяч.
https://ru.sputnik.md/20220115/zaschitnik-sherifa-kristiano-pereshel-v-brazilskiy-klub-fluminense-48046820.html
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Евгений Чебан
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фк "шериф", в молдове

"Шериф" обзавелся новым бразильским нападающим

07:30 16.01.2022
© Photo : Facebook / FC Sheriff"Шериф" готовится к " Реалу"
Шериф готовится к Реалу - Sputnik Молдова, 1920, 16.01.2022
© Photo : Facebook / FC Sheriff
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Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
Тираспольский клуб стремится восполнить потери перед плей-офф Лиги Европы.
КИШИНЕВ, 16 янв – Sputnik. Новым игроком тираспольского "Шерифа" стал бразильский нападающий, Жозе Витор Родригес Да Силва Дос Сантос Пернамбуко. Игрок прошел медицинское обследование и подписал с клубом трудовое соглашение, сообщается на сайте клуба.
Как сообщает пресс-служба “Шерифа”, Витор Пернамбуко родился 28 апреля 1998 года в бразильском городке Илья-ди-Итамарака. Юношескую карьеру провел в ФК "Португеза", с которым заключил и первый профессиональный контракт. Оттуда спортсмен перешел в "Жагуариуна".
В Европе появился в 2019 году, подписав контракт с представителем Высшего Дивизиона Украины – ФК "Львов". Полгода провел в стане самого титулованного клуба Грузии, "Динамо" Тбилиси. Последний сезон выступал за норвежский "Боде/Глимт".
Матч Шериф - Интер - Sputnik Молдова, 1920, 15.01.2022
Спорт
Защитник "Шерифа" Кристиано перешел в бразильский клуб "Флуминенсе"
Вчера, 15:33
В квалификационных матчах Еврокубков провел 4 матча, в которых забил один мяч.
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