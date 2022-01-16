https://ru.sputnik.md/20220116/silnoe-zemletryasenie-proizoshlo-v-egeyskom-more-48060618.html

Сильное землетрясение произошло в Эгейском море

Сильное землетрясение произошло в Эгейском море

Сильные подземные толчки ощутили не только в Греции.

2022-01-16T14:11+0200

2022-01-16T14:11+0200

2022-01-16T14:58+0200

общество

в мире

землетрясение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2949/99/29499993_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_c634446560cd21a9a1885f81ab0c33ac.jpg

КИШИНЕВ, 16 янв – Sputnik. Землетрясение магнитудой 5.5 произошло в Эгейском море в 137 километрах от Салоников, передает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Сообщается, что подземные толчки были зафиксированы на глубине от 5 до 10 километров, примерно в 13.45 по кишиневскому времени. Сейсмособытие ощутили не только в Греции, но и в Болгарии, Албании и Турции. Сообщений о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

https://ru.sputnik.md/20220116/vzryv-tsunami-izverzheniya-podvodnogo-vulkana-tikhom-okeane-48056086.html

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Ирина Каруш https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/07/31211355_0:56:2047:2103_100x100_80_0_0_694afda0c2f168974ecd61ef9323fea1.jpg

Ирина Каруш https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/07/31211355_0:56:2047:2103_100x100_80_0_0_694afda0c2f168974ecd61ef9323fea1.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Ирина Каруш https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/07/31211355_0:56:2047:2103_100x100_80_0_0_694afda0c2f168974ecd61ef9323fea1.jpg

в мире, землетрясение