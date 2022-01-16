https://ru.sputnik.md/20220116/silnoe-zemletryasenie-proizoshlo-v-egeyskom-more-48060618.html
Сильное землетрясение произошло в Эгейском море
Сильное землетрясение произошло в Эгейском море
Сильные подземные толчки ощутили не только в Греции.
2022-01-16T14:11+0200
2022-01-16T14:11+0200
2022-01-16T14:58+0200
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КИШИНЕВ, 16 янв – Sputnik. Землетрясение магнитудой 5.5 произошло в Эгейском море в 137 километрах от Салоников, передает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Сообщается, что подземные толчки были зафиксированы на глубине от 5 до 10 километров, примерно в 13.45 по кишиневскому времени. Сейсмособытие ощутили не только в Греции, но и в Болгарии, Албании и Турции. Сообщений о пострадавших и разрушениях пока не поступало.
https://ru.sputnik.md/20220116/vzryv-tsunami-izverzheniya-podvodnogo-vulkana-tikhom-okeane-48056086.html
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Ирина Каруш
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в мире, землетрясение
Сильное землетрясение произошло в Эгейском море
14:11 16.01.2022 (обновлено: 14:58 16.01.2022)
Сильные подземные толчки ощутили не только в Греции.
КИШИНЕВ, 16 янв – Sputnik. Землетрясение магнитудой 5.5 произошло в Эгейском море в 137 километрах от Салоников, передает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Сообщается, что подземные толчки были зафиксированы на глубине от 5 до 10 километров, примерно в 13.45 по кишиневскому времени.
Сейсмособытие ощутили не только в Греции, но и в Болгарии, Албании и Турции. Сообщений о пострадавших и разрушениях пока не поступало.