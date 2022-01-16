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Сотрудник погранполиции во время несения службы задержал вооруженного нарушителя
Сотрудник погранполиции во время несения службы задержал вооруженного нарушителя
Сотрудник пограничной полиции вступил в противостояние с группой вооруженных людей.
2022-01-16T15:35+0200
2022-01-16T15:35+0200
общество
в молдове
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КИШИНЕВ, 16 янв - Sputnik.Инцидент произошел в ночь на 16 января, когда офицер находился с заданием на пункте пропуска через государственную границу. Пограничник заметил троих мужчин с охотничьим оружием недалеко от населенного пункта Тешкань Бричанского района. На требование сложить оружие и представиться один из мужчин не только не подчинился, но и совершил нападение на сотрудника пограничной полиции.Завязалась потасовка, двум вооруженным мужчинам удалось бежать и скрыться в близлежащем населенном пункте. Пограничнику удалось обездвижить напавшего на него мужчину. Позже на место прибыла группа оперативного реагирования, а также наряд полиции.Нападавшего задержали на 72 часа и поместили в следственный изолятор Единецкого полицейского инспектората.По этому делу составлен протокол. Если вина задержанного будет доказана, ему грозит штраф в размере до 67 500 леев или неоплачиваемые общественные работы на срок до 240 часов, либо лишение свободы на срок до 3 лет.Полиция также устанавливает личности двух человек, скрывшихся с места происшествия.
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Ольга Мынзат
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в молдове

Сотрудник погранполиции во время несения службы задержал вооруженного нарушителя

15:35 16.01.2022
© Photo : Poliția de FrontierăСотрудники пограничной полиции Молдовы
Сотрудники пограничной полиции Молдовы - Sputnik Молдова, 1920, 16.01.2022
© Photo : Poliția de Frontieră
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Ольга Мынзат
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Сотрудник пограничной полиции вступил в противостояние с группой вооруженных людей.
КИШИНЕВ, 16 янв - Sputnik.Инцидент произошел в ночь на 16 января, когда офицер находился с заданием на пункте пропуска через государственную границу. Пограничник заметил троих мужчин с охотничьим оружием недалеко от населенного пункта Тешкань Бричанского района. На требование сложить оружие и представиться один из мужчин не только не подчинился, но и совершил нападение на сотрудника пограничной полиции.
Завязалась потасовка, двум вооруженным мужчинам удалось бежать и скрыться в близлежащем населенном пункте. Пограничнику удалось обездвижить напавшего на него мужчину. Позже на место прибыла группа оперативного реагирования, а также наряд полиции.
Нападавшего задержали на 72 часа и поместили в следственный изолятор Единецкого полицейского инспектората.
"Агрессором оказался 39-летний мужчина из села Перерица Бричанского района. Во время допроса от него исходил запах спиртного, но пройти тест на алкоголь мужчина отказался. При этом в районе, где произошел инцидент, обнаружен и изъят патронташ с 12 охотничьими патронами калибра 12 мм", — сообщили в Пограничной полиции.
По этому делу составлен протокол. Если вина задержанного будет доказана, ему грозит штраф в размере до 67 500 леев или неоплачиваемые общественные работы на срок до 240 часов, либо лишение свободы на срок до 3 лет.
Топор - Sputnik Молдова, 1920, 08.01.2022
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Полиция также устанавливает личности двух человек, скрывшихся с места происшествия.
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