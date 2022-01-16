https://ru.sputnik.md/20220116/sotrudnik-pogranpolitsii-vo-vremya-neseniya-sluzhby-zaderzhal-vooruzhennogo-narushitelya-48061659.html

Сотрудник погранполиции во время несения службы задержал вооруженного нарушителя

Сотрудник погранполиции во время несения службы задержал вооруженного нарушителя

Сотрудник пограничной полиции вступил в противостояние с группой вооруженных людей.

2022-01-16T15:35+0200

2022-01-16T15:35+0200

2022-01-16T15:35+0200

общество

в молдове

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2395/08/23950843_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_571f51b97ed57459bf83dad3201dff6d.jpg

КИШИНЕВ, 16 янв - Sputnik.Инцидент произошел в ночь на 16 января, когда офицер находился с заданием на пункте пропуска через государственную границу. Пограничник заметил троих мужчин с охотничьим оружием недалеко от населенного пункта Тешкань Бричанского района. На требование сложить оружие и представиться один из мужчин не только не подчинился, но и совершил нападение на сотрудника пограничной полиции.Завязалась потасовка, двум вооруженным мужчинам удалось бежать и скрыться в близлежащем населенном пункте. Пограничнику удалось обездвижить напавшего на него мужчину. Позже на место прибыла группа оперативного реагирования, а также наряд полиции.Нападавшего задержали на 72 часа и поместили в следственный изолятор Единецкого полицейского инспектората.По этому делу составлен протокол. Если вина задержанного будет доказана, ему грозит штраф в размере до 67 500 леев или неоплачиваемые общественные работы на срок до 240 часов, либо лишение свободы на срок до 3 лет.Полиция также устанавливает личности двух человек, скрывшихся с места происшествия.

https://ru.sputnik.md/20220108/dzhurdzhuleshty-zaderzhan-grazhdanin-topor-47856473.html

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Ольга Мынзат https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/06/47003452_575:0:2623:2048_100x100_80_0_0_c41a7a3dfe5eb17cbd19d6ddea2ea583.jpg

Ольга Мынзат https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/06/47003452_575:0:2623:2048_100x100_80_0_0_c41a7a3dfe5eb17cbd19d6ddea2ea583.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Ольга Мынзат https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/06/47003452_575:0:2623:2048_100x100_80_0_0_c41a7a3dfe5eb17cbd19d6ddea2ea583.jpg

в молдове