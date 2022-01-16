https://ru.sputnik.md/20220116/statistika-albot-start-australian-open-48059632.html
Статистика Албота перед стартом Australian Open
Статистика Албота перед стартом Australian Open
Смотрите в инфографике Sputnik, какова статистика выступлений молдавского теннисиста Раду Албота перед стартом Australian Open.
2022-01-16T14:32+0200
2022-01-16T14:32+0200
2022-01-16T14:32+0200
инфографика
раду албот
теннис
australian open
статистика
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Игры основной сетки Australian Open пройдут с 17 по 30 января. Молдавский спортсмен (123 место в рейтинге АТР) сыграет на турнире в первый же день.Его соперником в первом круге одиночного разряда Australian Open станет японец Есихито Нисиока (99 позиция в рейтинге АТР). Албот и Нисиока до сих пор играли между собой дважды – в 2016 году на турнире в США победил молдавский теннисист (6:4, 6:3), а в 2019-м в Швеции сильнее оказался японец (3:6, 6:4, 6:1).Албот попал в основную сетку через квалификацию, где выиграл три поединка. В первом раунде он победил итальянца Филиппо Бальди (369 место в рейтинге АТР) – 7:6 (8:6), 6:2; во втором круге одержал верх над японцем Есуке Ватануки (263 место в рейтинге АТР) – 6:1, 2:6, 6:2; а в третьем выиграл у португальца Жоао Соузы (140 строчка рейтинга АТР) – 6:4, 6:4.В 2021 году Албот впервые дошел до третьего круга Открытого чемпионата Австралии по теннису, установив личный и национальный рекорды. В 2019-м молдавский спортсмен завершил борьбу на стадии второго раунда, а в 2017 и 2018 проигрывал в первом круге Australian Open.Также до стадии третьего раунда Албот добирался на Уимблдоне (в 2018 году) и на US Open (в 2017-м), а на Открытом чемпионате Франции по теннису его лучшим достижением в одиночном разряде был выход во второй круг в 2018, 2019 и 2020 годах.Как играл молдавский спортсмен на всех турнирах из серии Большого шлема – в нашей инфографике.
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раду албот, теннис, australian open, статистика, инфографика
Статистика Албота перед стартом Australian Open
Смотрите в инфографике Sputnik статистику выступлений в профессионалах молдавского теннисиста Раду Албота перед стартом Australian Open.
Игры основной сетки Australian Open пройдут с 17 по 30 января. Молдавский спортсмен (123 место в рейтинге АТР) сыграет на турнире в первый же день.
Его соперником в первом круге одиночного разряда Australian Open станет японец Есихито Нисиока (99 позиция в рейтинге АТР).
Албот и Нисиока до сих пор играли между собой дважды – в 2016 году на турнире в США победил молдавский теннисист (6:4, 6:3), а в 2019-м в Швеции сильнее оказался японец (3:6, 6:4, 6:1).
Албот попал в основную сетку через квалификацию, где выиграл три поединка. В первом раунде он победил итальянца Филиппо Бальди
(369 место в рейтинге АТР) – 7:6 (8:6), 6:2; во втором круге одержал верх над японцем Есуке Ватануки
(263 место в рейтинге АТР) – 6:1, 2:6, 6:2; а в третьем выиграл у португальца Жоао Соузы
(140 строчка рейтинга АТР) – 6:4, 6:4.
В 2021 году Албот впервые дошел до третьего круга Открытого чемпионата Австралии по теннису, установив личный и национальный рекорды. В 2019-м молдавский спортсмен завершил борьбу на стадии второго раунда, а в 2017 и 2018 проигрывал в первом круге Australian Open.
Также до стадии третьего раунда Албот добирался на Уимблдоне (в 2018 году) и на US Open (в 2017-м), а на Открытом чемпионате Франции по теннису его лучшим достижением в одиночном разряде был выход во второй круг в 2018, 2019 и 2020 годах.
Как играл молдавский спортсмен на всех турнирах из серии Большого шлема – в нашей инфографике.