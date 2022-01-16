https://ru.sputnik.md/20220116/tramp-rasskazal-kogda-vernetsya-v-belyy-dom-48055267.html

Трамп рассказал, когда вернется в Белый дом

Трамп рассказал, когда вернется в Белый дом

Экс-президент Соединенных Штатов пообещал вернуться в Белый дом уже через два года.

2022-01-16T11:33+0200

2022-01-16T11:33+0200

2022-01-16T11:33+0200

политика

в мире

сша

дональд трамп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/04/05/34266009_0:0:2188:1231_1920x0_80_0_0_7f2c5f00a13164aaebfd3e0c54e42beb.jpg

КИШИНЕВ, 16 янв – Sputnik. Вернуться в Белый дом в 2024 году пообещал своим сторонникам бывший президент США Дональд Трамп, передает РИА Новости.Политик не оставил намерение "снова сделать Америку великой, снова", информирует источник.На митинге Трамп также говорил о России: по его словам, американские чиновники усложняли работу бывшей администрации, используя ложь о России.По словам Трампа, эту технологию использовали против него, когда обвиняли в связях с Россией. После президентских выборов 2016 года власти США вели расследование якобы имевших место связей штаба Трампа с Россией. В РФ отвергают обвинения во вмешательстве в американские выборы. В США версию о "сговоре" дезавуировали и сейчас расследуют подоплеку кампании против бывшего президента США.Вопрос об участии Трампа в выборах 2024 года остается открытым, политик ранее заявил, что ему нельзя отвечать конкретно, но сторонников он "порадует". Нынешний президент США Джо Байден, в свою очередь, сказал, что перспектива участия Трампа только увеличивает шансы действующего президента на повторное выдвижение.

https://ru.sputnik.md/20211205/tramp-obozval-glavnogo-generala-ssha-46967411.html

сша

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, сша, дональд трамп