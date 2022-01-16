https://ru.sputnik.md/20220116/tramp-rasskazal-kogda-vernetsya-v-belyy-dom-48055267.html
Трамп рассказал, когда вернется в Белый дом
Трамп рассказал, когда вернется в Белый дом
Экс-президент Соединенных Штатов пообещал вернуться в Белый дом уже через два года.
2022-01-16T11:33+0200
2022-01-16T11:33+0200
2022-01-16T11:33+0200
политика
в мире
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дональд трамп
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КИШИНЕВ, 16 янв – Sputnik. Вернуться в Белый дом в 2024 году пообещал своим сторонникам бывший президент США Дональд Трамп, передает РИА Новости.Политик не оставил намерение "снова сделать Америку великой, снова", информирует источник.На митинге Трамп также говорил о России: по его словам, американские чиновники усложняли работу бывшей администрации, используя ложь о России.По словам Трампа, эту технологию использовали против него, когда обвиняли в связях с Россией. После президентских выборов 2016 года власти США вели расследование якобы имевших место связей штаба Трампа с Россией. В РФ отвергают обвинения во вмешательстве в американские выборы. В США версию о "сговоре" дезавуировали и сейчас расследуют подоплеку кампании против бывшего президента США.Вопрос об участии Трампа в выборах 2024 года остается открытым, политик ранее заявил, что ему нельзя отвечать конкретно, но сторонников он "порадует". Нынешний президент США Джо Байден, в свою очередь, сказал, что перспектива участия Трампа только увеличивает шансы действующего президента на повторное выдвижение.
https://ru.sputnik.md/20211205/tramp-obozval-glavnogo-generala-ssha-46967411.html
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в мире, сша, дональд трамп
Трамп рассказал, когда вернется в Белый дом
Экс-президент Соединенных Штатов пообещал вернуться в Белый дом уже через два года.
КИШИНЕВ, 16 янв – Sputnik.
Вернуться в Белый дом в 2024 году пообещал своим сторонникам бывший президент США Дональд Трамп, передает РИА Новости
.
"В 2024 году мы вернем Белый дом", – заявил Трамп на митинге в Аризоне.
Политик не оставил намерение "снова сделать Америку великой, снова", информирует источник.
На митинге Трамп также говорил о России: по его словам, американские чиновники усложняли работу бывшей администрации, используя ложь о России.
"Какая самая сложная страна, с которой приходилось иметь дело, они спрашивали: Россия, Китай, Северная Корея, Иран? Самая сложная страна, с которой приходилось иметь дело, это США. У нас есть некоторые сумасшедшие люди, которые создали эти фальсификации: "Россия, Россия, Россия". Все сфабрикованное, все созданное", – заявил экс-президент.
По словам Трампа, эту технологию использовали против него, когда обвиняли в связях с Россией. После президентских выборов 2016 года власти США вели расследование якобы имевших место связей штаба Трампа с Россией. В РФ отвергают обвинения во вмешательстве в американские выборы. В США версию о "сговоре" дезавуировали и сейчас расследуют подоплеку кампании против бывшего президента США.
Вопрос об участии Трампа в выборах 2024 года остается открытым, политик ранее заявил, что ему нельзя отвечать конкретно, но сторонников он "порадует". Нынешний президент США Джо Байден, в свою очередь, сказал, что перспектива участия Трампа только увеличивает шансы действующего президента на повторное выдвижение.