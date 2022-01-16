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Триумф Российских фигуристов на ЧЕ в Таллине: они взяли 9 медалей из 12
© Sputnik / Александр Вильф / Перейти в фотобанкСлева направо: Анна Щербакова (Россия), завоевавшая серебряную медаль, Камила Валиева (Россия), завоевавшая золотую медаль, Александра Трусова (Россия), завоевавшая бронзовую медаль в женском одиночном катании на чемпионате Европы в Таллине, на церемонии награждения.
Прекрасные результаты показали на чемпионате Европы по фигурному катанию российские спортсмены.
КИШИНЕВ, 16 янв - Sputnik. Завершившийся в столице Эстонии чемпионат Европы по фигурному катанию стал триумфальным для российских спортсменов. Они в общей сложности завоевали 9 из 12 наград: 4 золотые, 3 серебряные, 2 бронзовые.
В женском одиночном катании победу одержала действующая чемпионка России Камила Валиева, установившая мировой рекорд в короткой программе, передает РИА Новости.
© Sputnik / Александр Вильф / Перейти в фотобанкКамила Валиева (Россия), завоевавшая золотую медаль в женском одиночном катании на чемпионате Европы в Таллине, на церемонии награждения.
Камила Валиева (Россия), завоевавшая золотую медаль в женском одиночном катании на чемпионате Европы в Таллине, на церемонии награждения.
Второе и третье места заняли Анна Щербакова и Александра Трусова. Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова назвала их выступление выдающимся.
© Sputnik / Александр Вильф / Перейти в фотобанкАнна Щербакова (Россия), завоевавшая серебряную медаль, Камила Валиева (Россия), завоевавшая золотую медаль, Александра Трусова (Россия), завоевавшая бронзовую медаль в женском одиночном катании на чемпионате Европы в Таллине, на церемонии награждения.
Анна Щербакова (Россия), завоевавшая серебряную медаль, Камила Валиева (Россия), завоевавшая золотую медаль, Александра Трусова (Россия), завоевавшая бронзовую медаль в женском одиночном катании на чемпионате Европы в Таллине, на церемонии награждения.
"Выдающееся выступление! Очень благодарна всем тренерам, которые подготовили наших чемпионок", - отметила Тарасова.
Это уже второй подряд чемпионат Европы, на котором российские фигуристки занимают весь пьедестал почета.
В мужском одиночном катании победу одержал 18-летний россиянин Марк Кондратюк.
© Sputnik / Александр Вильф / Перейти в фотобанкМарк Кондратюк (Россия) выступает с произвольной программой в мужском одиночном катании на чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине.
Марк Кондратюк (Россия) выступает с произвольной программой в мужском одиночном катании на чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине.
В парном катании золото чемпионата завоевали Анастасия Мишина и Александр Галлямов - они не только стали чемпионами Европы,но и установили три мировых рекорда.
© Sputnik / Александр Вильф / Перейти в фотобанкАнастасия Мишина и Александр Галлямов (Россия) выступают с произвольной программой в соревнованиях пар на чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине.
Анастасия Мишина и Александр Галлямов (Россия) выступают с произвольной программой в соревнованиях пар на чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине.
Второе место заняли Евгения Тарасова и Владимир Морозов.Бронзу взяли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.
© Sputnik / Александр Вильф / Перейти в фотобанкПризеры соревнований пар на чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине (слева направо): Евгения Тарасова и Владимир Морозов (Россия) - серебряные медали, Анастасия Мишина и Александр Галлямов (Россия) - золотые медали, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (Россия) - бронзовые медали.
Призеры соревнований пар на чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине (слева направо): Евгения Тарасова и Владимир Морозов (Россия) - серебряные медали, Анастасия Мишина и Александр Галлямов (Россия) - золотые медали, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (Россия) - бронзовые медали.
Действующие чемпионы мира в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли чемпионат Европы во второй раз подряд.
© Sputnik / Александр Вильф / Перейти в фотобанкВиктория Синицина и Никита Кацалапов (Россия) выступают с произвольной программой в танцах на льду на чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине.
Виктория Синицина и Никита Кацалапов (Россия) выступают с произвольной программой в танцах на льду на чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине.
Серебряными призерами стали двукратные чемпионы России Александра Степанова и Иван Букин.
© Sputnik / Александр Вильф / Перейти в фотобанкАлександра Степанова и Иван Букин (Россия) выступают с произвольной программой в танцах на льду на чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине.
Александра Степанова и Иван Букин (Россия) выступают с произвольной программой в танцах на льду на чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине.
Нынешний чемпионат Европы был предолимпийским, теперь впереди у российских фигуристов - подготовка к Играм 2022 в Пекине.