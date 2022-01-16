https://ru.sputnik.md/20220116/triumf-rossiyskikh-figuristov-na-che-v-talline-oni-vzyali-9-medaley-iz-12-48054292.html

Триумф Российских фигуристов на ЧЕ в Таллине: они взяли 9 медалей из 12

Триумф Российских фигуристов на ЧЕ в Таллине: они взяли 9 медалей из 12

Прекрасные результаты показали на чемпионате Европы по фигурному катанию российские спортсмены.

2022-01-16T09:32+0200

2022-01-16T09:32+0200

2022-01-16T09:32+0200

спорт

в мире

россия

фигурное катание

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/01/10/48054333_0:0:3337:1878_1920x0_80_0_0_ebfe160e7e6b49941127d7e624ea1dfa.jpg

КИШИНЕВ, 16 янв - Sputnik. Завершившийся в столице Эстонии чемпионат Европы по фигурному катанию стал триумфальным для российских спортсменов. Они в общей сложности завоевали 9 из 12 наград: 4 золотые, 3 серебряные, 2 бронзовые.В женском одиночном катании победу одержала действующая чемпионка России Камила Валиева, установившая мировой рекорд в короткой программе, передает РИА Новости.Второе и третье места заняли Анна Щербакова и Александра Трусова. Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова назвала их выступление выдающимся. Это уже второй подряд чемпионат Европы, на котором российские фигуристки занимают весь пьедестал почета.В мужском одиночном катании победу одержал 18-летний россиянин Марк Кондратюк.В парном катании золото чемпионата завоевали Анастасия Мишина и Александр Галлямов - они не только стали чемпионами Европы,но и установили три мировых рекорда.Второе место заняли Евгения Тарасова и Владимир Морозов.Бронзу взяли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.Действующие чемпионы мира в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли чемпионат Европы во второй раз подряд.Серебряными призерами стали двукратные чемпионы России Александра Степанова и Иван Букин.Нынешний чемпионат Европы был предолимпийским, теперь впереди у российских фигуристов - подготовка к Играм 2022 в Пекине.

https://ru.sputnik.md/20220109/pekin-zimnyaya-olimpiada-47812806.html

россия

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, россия, фигурное катание