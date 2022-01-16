Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Участники соревнований по академической гребле во время заезда на XXV Летних Олимпийских играх в Барселоне - Sputnik Молдова, 1920
Спорт
Читайте о самых актуальных спортивных событиях в Молдове и мире.
https://ru.sputnik.md/20220116/triumf-rossiyskikh-figuristov-na-che-v-talline-oni-vzyali-9-medaley-iz-12-48054292.html
Триумф Российских фигуристов на ЧЕ в Таллине: они взяли 9 медалей из 12
Триумф Российских фигуристов на ЧЕ в Таллине: они взяли 9 медалей из 12
Прекрасные результаты показали на чемпионате Европы по фигурному катанию российские спортсмены.
2022-01-16T09:32+0200
2022-01-16T09:32+0200
спорт
в мире
россия
фигурное катание
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/01/10/48054333_0:0:3337:1878_1920x0_80_0_0_ebfe160e7e6b49941127d7e624ea1dfa.jpg
КИШИНЕВ, 16 янв - Sputnik. Завершившийся в столице Эстонии чемпионат Европы по фигурному катанию стал триумфальным для российских спортсменов. Они в общей сложности завоевали 9 из 12 наград: 4 золотые, 3 серебряные, 2 бронзовые.В женском одиночном катании победу одержала действующая чемпионка России Камила Валиева, установившая мировой рекорд в короткой программе, передает РИА Новости.Второе и третье места заняли Анна Щербакова и Александра Трусова. Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова назвала их выступление выдающимся. Это уже второй подряд чемпионат Европы, на котором российские фигуристки занимают весь пьедестал почета.В мужском одиночном катании победу одержал 18-летний россиянин Марк Кондратюк.В парном катании золото чемпионата завоевали Анастасия Мишина и Александр Галлямов - они не только стали чемпионами Европы,но и установили три мировых рекорда.Второе место заняли Евгения Тарасова и Владимир Морозов.Бронзу взяли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.Действующие чемпионы мира в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли чемпионат Европы во второй раз подряд.Серебряными призерами стали двукратные чемпионы России Александра Степанова и Иван Букин.Нынешний чемпионат Европы был предолимпийским, теперь впереди у российских фигуристов - подготовка к Играм 2022 в Пекине.
https://ru.sputnik.md/20220109/pekin-zimnyaya-olimpiada-47812806.html
россия
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/01/10/48054333_413:0:3144:2048_1920x0_80_0_0_7a9c4815a1501d0520ab1dca78b49f19.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в мире, россия, фигурное катание

Триумф Российских фигуристов на ЧЕ в Таллине: они взяли 9 медалей из 12

09:32 16.01.2022
© Sputnik / Александр Вильф / Перейти в фотобанкСлева направо: Анна Щербакова (Россия), завоевавшая серебряную медаль, Камила Валиева (Россия), завоевавшая золотую медаль, Александра Трусова (Россия), завоевавшая бронзовую медаль в женском одиночном катании на чемпионате Европы в Таллине, на церемонии награждения.
Слева направо: Анна Щербакова (Россия), завоевавшая серебряную медаль, Камила Валиева (Россия), завоевавшая золотую медаль, Александра Трусова (Россия), завоевавшая бронзовую медаль в женском одиночном катании на чемпионате Европы в Таллине, на церемонии награждения. - Sputnik Молдова, 1920, 16.01.2022
© Sputnik / Александр Вильф
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Прекрасные результаты показали на чемпионате Европы по фигурному катанию российские спортсмены.
КИШИНЕВ, 16 янв - Sputnik. Завершившийся в столице Эстонии чемпионат Европы по фигурному катанию стал триумфальным для российских спортсменов. Они в общей сложности завоевали 9 из 12 наград: 4 золотые, 3 серебряные, 2 бронзовые.
В женском одиночном катании победу одержала действующая чемпионка России Камила Валиева, установившая мировой рекорд в короткой программе, передает РИА Новости.
© Sputnik / Александр Вильф / Перейти в фотобанкКамила Валиева (Россия), завоевавшая золотую медаль в женском одиночном катании на чемпионате Европы в Таллине, на церемонии награждения.
Камила Валиева (Россия), завоевавшая золотую медаль в женском одиночном катании на чемпионате Европы в Таллине, на церемонии награждения. - Sputnik Молдова, 1920, 16.01.2022
Камила Валиева (Россия), завоевавшая золотую медаль в женском одиночном катании на чемпионате Европы в Таллине, на церемонии награждения.
© Sputnik / Александр Вильф
/
Перейти в фотобанк
Второе и третье места заняли Анна Щербакова и Александра Трусова. Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова назвала их выступление выдающимся.
© Sputnik / Александр Вильф / Перейти в фотобанкАнна Щербакова (Россия), завоевавшая серебряную медаль, Камила Валиева (Россия), завоевавшая золотую медаль, Александра Трусова (Россия), завоевавшая бронзовую медаль в женском одиночном катании на чемпионате Европы в Таллине, на церемонии награждения.
Анна Щербакова (Россия), завоевавшая серебряную медаль, Камила Валиева (Россия), завоевавшая золотую медаль, Александра Трусова (Россия), завоевавшая бронзовую медаль в женском одиночном катании на чемпионате Европы в Таллине, на церемонии награждения. - Sputnik Молдова, 1920, 16.01.2022
Анна Щербакова (Россия), завоевавшая серебряную медаль, Камила Валиева (Россия), завоевавшая золотую медаль, Александра Трусова (Россия), завоевавшая бронзовую медаль в женском одиночном катании на чемпионате Европы в Таллине, на церемонии награждения.
© Sputnik / Александр Вильф
/
Перейти в фотобанк
"Выдающееся выступление! Очень благодарна всем тренерам, которые подготовили наших чемпионок", - отметила Тарасова.
Это уже второй подряд чемпионат Европы, на котором российские фигуристки занимают весь пьедестал почета.
В мужском одиночном катании победу одержал 18-летний россиянин Марк Кондратюк.
© Sputnik / Александр Вильф / Перейти в фотобанкМарк Кондратюк (Россия) выступает с произвольной программой в мужском одиночном катании на чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине.
Марк Кондратюк (Россия) выступает с произвольной программой в мужском одиночном катании на чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине. - Sputnik Молдова, 1920, 16.01.2022
Марк Кондратюк (Россия) выступает с произвольной программой в мужском одиночном катании на чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине.
© Sputnik / Александр Вильф
/
Перейти в фотобанк
В парном катании золото чемпионата завоевали Анастасия Мишина и Александр Галлямов - они не только стали чемпионами Европы,но и установили три мировых рекорда.
© Sputnik / Александр Вильф / Перейти в фотобанкАнастасия Мишина и Александр Галлямов (Россия) выступают с произвольной программой в соревнованиях пар на чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине.
Анастасия Мишина и Александр Галлямов (Россия) выступают с произвольной программой в соревнованиях пар на чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине. - Sputnik Молдова, 1920, 16.01.2022
Анастасия Мишина и Александр Галлямов (Россия) выступают с произвольной программой в соревнованиях пар на чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине.
© Sputnik / Александр Вильф
/
Перейти в фотобанк
Второе место заняли Евгения Тарасова и Владимир Морозов.Бронзу взяли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.
© Sputnik / Александр Вильф / Перейти в фотобанкПризеры соревнований пар на чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине (слева направо): Евгения Тарасова и Владимир Морозов (Россия) - серебряные медали, Анастасия Мишина и Александр Галлямов (Россия) - золотые медали, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (Россия) - бронзовые медали.
Призеры соревнований пар на чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине (слева направо): Евгения Тарасова и Владимир Морозов (Россия) - серебряные медали, Анастасия Мишина и Александр Галлямов (Россия) - золотые медали, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (Россия) - бронзовые медали. - Sputnik Молдова, 1920, 16.01.2022
Призеры соревнований пар на чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине (слева направо): Евгения Тарасова и Владимир Морозов (Россия) - серебряные медали, Анастасия Мишина и Александр Галлямов (Россия) - золотые медали, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (Россия) - бронзовые медали.
© Sputnik / Александр Вильф
/
Перейти в фотобанк
Действующие чемпионы мира в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли чемпионат Европы во второй раз подряд.
© Sputnik / Александр Вильф / Перейти в фотобанкВиктория Синицина и Никита Кацалапов (Россия) выступают с произвольной программой в танцах на льду на чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине.
Виктория Синицина и Никита Кацалапов (Россия) выступают с произвольной программой в танцах на льду на чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине. - Sputnik Молдова, 1920, 16.01.2022
Виктория Синицина и Никита Кацалапов (Россия) выступают с произвольной программой в танцах на льду на чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине.
© Sputnik / Александр Вильф
/
Перейти в фотобанк
Серебряными призерами стали двукратные чемпионы России Александра Степанова и Иван Букин.
© Sputnik / Александр Вильф / Перейти в фотобанкАлександра Степанова и Иван Букин (Россия) выступают с произвольной программой в танцах на льду на чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине.
Александра Степанова и Иван Букин (Россия) выступают с произвольной программой в танцах на льду на чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине. - Sputnik Молдова, 1920, 16.01.2022
Александра Степанова и Иван Букин (Россия) выступают с произвольной программой в танцах на льду на чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине.
© Sputnik / Александр Вильф
/
Перейти в фотобанк
Нынешний чемпионат Европы был предолимпийским, теперь впереди у российских фигуристов - подготовка к Играм 2022 в Пекине.
Рабочий на электромобиле моет пол в Главном пресс-центре перед зимними Олимпийскими играми 2022 года в Пекине - Sputnik Молдова, 1920, 09.01.2022
Фото
Последние приготовления: Пекин примет зимнюю Олимпиаду-2022
9 января, 15:07
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
10:03Какие картины рисуют в небе над Израилем стаи скворцов
09:32Триумф Российских фигуристов на ЧЕ в Таллине: они взяли 9 медалей из 12
09:00Тырсынэ: на экспорте этой продукции Молдова может хорошо заработать
08:34Мир за сутки: ночные рейды, захват заложников и уход кутюрье Черрути
08:00Дайджест недели: западная военная политика - НАТО ли оно Молдове
07:30"Шериф" обзавелся новым бразильским нападающим
07:00Самый точный прогноз погоды: холода отступают
00:01Погодные рекорды Молдовы 16 января
ВчераЧем подкрепиться перед сном: советы диетолога
ВчераГенсек ОДКБ: ситуация в Казахстане выправляется
ВчераЦунами в Японии: в прибрежных районах объявлена эвакуация, звучат сирены
ВчераМинздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
ВчераПожар возле аэропорта: пламя охватило несколько гектаров
ВчераНа Курилах и в Японии объявлена угроза цунами из-за извержения подземного вулкана
ВчераРоссийские фигуристы взяли золото и серебро чемпионата Европы в танцах на льду
ВчераНазван продукт, снижающий риск смерти от онкологии и болезней сердца
ВчераГраждане Молдовы стали больше пользоваться транспортом в 2021 году
ВчераПодводный вулкан извергается в Тихом океане: в регионе ждут удара цунами
ВчераХотят диалога: Нуланд заявила, что США работают над ответами по гарантиям безопасности
ВчераЗащитник "Шерифа" Кристиано перешел в бразильский клуб "Флуминенсе"