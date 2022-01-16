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Вакцинация в Молдове: сколько человек получили бустерную дозу
Вакцинация в Молдове: сколько человек получили бустерную дозу
Министерство здравоохранения сообщает, что в субботу 1545 человек были привиты третьей дозой вакцины.
2022-01-16T16:33+0200
2022-01-16T16:33+0200
молдова
вакцинация
коронавирус
в молдове
ревакцинация
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КИШИНЕВ, 16 янв – Sputnik. Всего за последние 24 часа было введено 2385 доз вакцины. 410 человек были привиты первой дозой. А вторую дозу вакцины получили 430 человек, говорится в сообщении Минздрава.Всего привитых по полной схеме против COVID-19 – 997 886 человек.Всего с начала процесса вакцинации наша страна получила 2 722 440 доз вакцины против COVID-19.В то же время 15 января в Республике Молдова было зарегистрировано 1015 новых случаев заражения COVID-19, из них 214 – в Приднестровском регионе.Вакцинация от коронавируса в МолдовеСо 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, работники образовательных учреждений.На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая 2021 года, вакцинируют всех остальных.С 29 ноября для жителей Молдовы стала доступна бустерная доза (третья для двухкомпонентных препаратов) вакцины от коронавируса. Третья доза вакцины вводится через шесть месяцев после завершения основной схемы с двумя дозами. Бустерная доза вакцины Janssen вводится через два месяца после первой дозы.Прошедшие вакцинацию за границей граждане Молдовы также могут получить бустерную дозу на родине.В первую очередь вакцинируют медработников, фармацевтов, людей старше 60 лет, учителей, полицейских, социальных работников и других людей на "первой линии".
https://ru.sputnik.md/20220106/vakczinatia-deti-pobochnie-effecti-covid-moldova-47817622.html
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Ольга Мынзат
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молдова, вакцинация, в молдове, ревакцинация

Вакцинация в Молдове: сколько человек получили бустерную дозу

16:33 16.01.2022
© Sputnik / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВакцинация от COVID-19 в Москве
Вакцинация от COVID-19 в Москве - Sputnik Молдова, 1920, 16.01.2022
© Sputnik / Павел Бедняков
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Ольга Мынзат
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Министерство здравоохранения сообщает, что в субботу 1545 человек были привиты третьей дозой вакцины. В то же время от коронавируса был вакцинирован 31 ребенок.
КИШИНЕВ, 16 янв – Sputnik. Всего за последние 24 часа было введено 2385 доз вакцины. 410 человек были привиты первой дозой. А вторую дозу вакцины получили 430 человек, говорится в сообщении Минздрава.
Всего привитых по полной схеме против COVID-19 – 997 886 человек.
Всего с начала процесса вакцинации наша страна получила 2 722 440 доз вакцины против COVID-19.
В то же время 15 января в Республике Молдова было зарегистрировано 1015 новых случаев заражения COVID-19, из них 214 – в Приднестровском регионе.

Вакцинация от коронавируса в Молдове

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.
С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, работники образовательных учреждений.
Вакцинация от COVID-19 в Молдове - Sputnik Молдова, 1920, 06.01.2022
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На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая 2021 года, вакцинируют всех остальных.
С 29 ноября для жителей Молдовы стала доступна бустерная доза (третья для двухкомпонентных препаратов) вакцины от коронавируса. Третья доза вакцины вводится через шесть месяцев после завершения основной схемы с двумя дозами. Бустерная доза вакцины Janssen вводится через два месяца после первой дозы.
Прошедшие вакцинацию за границей граждане Молдовы также могут получить бустерную дозу на родине.
В первую очередь вакцинируют медработников, фармацевтов, людей старше 60 лет, учителей, полицейских, социальных работников и других людей на "первой линии".
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