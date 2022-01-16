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Вокалист Depeche Mode Дейв Гаан: полетел бы в космос на российском корабле
Вокалист Depeche Mode Дейв Гаан: полетел бы в космос на российском корабле
Фронтмен известной во всем мире группы Depeche Mode рассказал о своих космических планах.
2022-01-16T20:00+0200
2022-01-16T20:00+0200
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космос
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КИШИНЕВ, 16 янв – Sputnik. Фронтмен Depeche Mode Дейв Гаан и его продюсер Ричи Мачин заявили, что для полета в космос выбрали бы российский корабль, передает РИА Новости со ссылкой на интервью музыкантов, фрагмент которого опубликовал Пятый канал.Музыканты также сошлись во мнении, что не выбрали бы для космических полетов и корабли Virgin Galactic Ричарда Брэнсона.В прошлом году Роскосмос возобновил прерванные на 12 лет туристические полеты на МКС – так, в декабре российским кораблем "Союз МС-20" на борт станции были доставлены 14-й богатейший человек Японии Юсаку Маэдзава и его помощник Ёдзо Хирано, который занимался медийным освещением полета своего босса.Маэдзава высоко оценивал качество российских кораблей, отметив, что к "Союзу" "испытывает огромное доверие, учитывая огромную историю этого корабля, огромную историю реальных достижений и высокую оценку технического состояния". Кроме того, японские туристы оценили и ускоренную подготовку к полету, которую они прошли всего за 100 дней.
https://ru.sputnik.md/20220102/data-pervii-2022-vykhod--kosmos--47703277.html
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в мире, космос

Вокалист Depeche Mode Дейв Гаан: полетел бы в космос на российском корабле

20:00 16.01.2022
© Sputnik / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкКонцерт Depeche Mode в Санкт-Петербурге
Концерт Depeche Mode в Санкт-Петербурге - Sputnik Молдова, 1920, 16.01.2022
© Sputnik / Алексей Даничев
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Фронтмен известной во всем мире группы Depeche Mode рассказал о своих космических планах.
КИШИНЕВ, 16 янв – Sputnik. Фронтмен Depeche Mode Дейв Гаан и его продюсер Ричи Мачин заявили, что для полета в космос выбрали бы российский корабль, передает РИА Новости со ссылкой на интервью музыкантов, фрагмент которого опубликовал Пятый канал.

"Мы никогда не выберем (услуги компании Blue Origin Джеффа) Безоса, нет – я видел его корабль. Может быть, на российском бы полетели, это мог бы быть российский корабль", – заявил Гаан.

Музыканты также сошлись во мнении, что не выбрали бы для космических полетов и корабли Virgin Galactic Ричарда Брэнсона.
В прошлом году Роскосмос возобновил прерванные на 12 лет туристические полеты на МКС – так, в декабре российским кораблем "Союз МС-20" на борт станции были доставлены 14-й богатейший человек Японии Юсаку Маэдзава и его помощник Ёдзо Хирано, который занимался медийным освещением полета своего босса.
Выход в открытый космос российских космонавтов - Sputnik Молдова, 1920, 02.01.2022
Названа дата первого в 2022 году выхода в открытый космос российских космонавтов
2 января, 13:10
Маэдзава высоко оценивал качество российских кораблей, отметив, что к "Союзу" "испытывает огромное доверие, учитывая огромную историю этого корабля, огромную историю реальных достижений и высокую оценку технического состояния". Кроме того, японские туристы оценили и ускоренную подготовку к полету, которую они прошли всего за 100 дней.
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