https://ru.sputnik.md/20220116/vokalist-depeche-mode-deyv-gaan-poletel-by-kosmos-na-rossiyskom-korable-48065686.html

Вокалист Depeche Mode Дейв Гаан: полетел бы в космос на российском корабле

Вокалист Depeche Mode Дейв Гаан: полетел бы в космос на российском корабле

Фронтмен известной во всем мире группы Depeche Mode рассказал о своих космических планах.

2022-01-16T20:00+0200

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КИШИНЕВ, 16 янв – Sputnik. Фронтмен Depeche Mode Дейв Гаан и его продюсер Ричи Мачин заявили, что для полета в космос выбрали бы российский корабль, передает РИА Новости со ссылкой на интервью музыкантов, фрагмент которого опубликовал Пятый канал.Музыканты также сошлись во мнении, что не выбрали бы для космических полетов и корабли Virgin Galactic Ричарда Брэнсона.В прошлом году Роскосмос возобновил прерванные на 12 лет туристические полеты на МКС – так, в декабре российским кораблем "Союз МС-20" на борт станции были доставлены 14-й богатейший человек Японии Юсаку Маэдзава и его помощник Ёдзо Хирано, который занимался медийным освещением полета своего босса.Маэдзава высоко оценивал качество российских кораблей, отметив, что к "Союзу" "испытывает огромное доверие, учитывая огромную историю этого корабля, огромную историю реальных достижений и высокую оценку технического состояния". Кроме того, японские туристы оценили и ускоренную подготовку к полету, которую они прошли всего за 100 дней.

https://ru.sputnik.md/20220102/data-pervii-2022-vykhod--kosmos--47703277.html

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