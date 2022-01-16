Взрыв и цунами: последствия извержения подводного вулкана в Тихом океане
В различных районах этой страны были зафиксированы волны высотой до 1,2 метра. Первоначально ожидалось, что высота цунами составит 3 метра. Было отменено 27 внутренних авиарейсов в зоне возможного удара стихии, повреждения получили либо затонули более 20 судов.
Вдоль побережья Японии вероятность изменения уровня воды пока сохраняется.
На этом снимке, сделанном японским метеорологическим спутником Himawari-8, видно извержение подводного вулкана в островном государстве Тонга в субботу, 15 января 2022 года.
На этом снимке, сделанном японским метеорологическим спутником Himawari-8, видно извержение подводного вулкана в островном государстве Тонга в субботу, 15 января 2022 года.
Мужчина вытаскивает обломки из поднимающихся вод в гавани Санта-Крус, Калифорния, в субботу, 15 января 2022 года.
Мужчина вытаскивает обломки из поднимающихся вод в гавани Санта-Крус, Калифорния, в субботу, 15 января 2022 года.
Телевидение показывает предупреждение о цунами в прибрежной зоне, обращенной к побережью Тихого океана, рано утром в воскресенье, 16 января 2022 года, в Йокогаме, недалеко от Токио.
Телевидение показывает предупреждение о цунами в прибрежной зоне, обращенной к побережью Тихого океана, рано утром в воскресенье, 16 января 2022 года, в Йокогаме, недалеко от Токио.
На снимке Planet SkySat виден подводный вулкан Хунга Тонга-Хунга Хаапай за два часа до его мощнейшего извержения.
На снимке Planet SkySat виден подводный вулкан Хунга Тонга-Хунга Хаапай за два часа до его мощнейшего извержения.
Люди эвакуируются с береговой линии в Чили после предупреждения местных властей об угрозе цунами после извержения подводного вулкана на острове Тонга в южной части Тихого океана, Винья-дель-Мар, Чили, 15 января 2022 года.
Люди эвакуируются с береговой линии в Чили после предупреждения местных властей об угрозе цунами после извержения подводного вулкана на острове Тонга в южной части Тихого океана, Винья-дель-Мар, Чили, 15 января 2022 года.
На этой фотографии, сделанной в Киодо 16 января 2022 года, с воздуха видны перевернувшиеся корабли, предположительно пострадавшие от цунами, вызванного извержением подводного вулкана на острове Тонга в южной части Тихого океана, в Мурото, префектура Коти, Япония.
На этой фотографии, сделанной в Киодо 16 января 2022 года, с воздуха видны перевернувшиеся корабли, предположительно пострадавшие от цунами, вызванного извержением подводного вулкана на острове Тонга в южной части Тихого океана, в Мурото, префектура Коти, Япония.
Рабочий убирает шезлонги из-за массовой эвакуации с береговой линии в Чили после предупреждения местных властей о возможном цунами после извержения подводного вулкана на острове Тонга в южной части Тихого океана, Винья-дель-Мар, Чили, 15 января 2022 года.
Рабочий убирает шезлонги из-за массовой эвакуации с береговой линии в Чили после предупреждения местных властей о возможном цунами после извержения подводного вулкана на острове Тонга в южной части Тихого океана, Винья-дель-Мар, Чили, 15 января 2022 года.
Шлейф поднимается над Тонгой во время извержения подводного вулкана Хунга Тонга-Хунга Хаапай.
Шлейф поднимается над Тонгой во время извержения подводного вулкана Хунга Тонга-Хунга Хаапай.
Мужчина фотографирует большие волны на волнорезе на Венис-Бич во время прогулки со своей собакой 15 января 2022 года в Лос-Анджелесе, Калифорния.
Мужчина фотографирует большие волны на волнорезе на Венис-Бич во время прогулки со своей собакой 15 января 2022 года в Лос-Анджелесе, Калифорния.
Извержение подводного вулкана у берегов Тонги, вызвавшее предупреждение о цунами для нескольких островных государств южной части Тихого океана, видно на снимке со спутника NOAA GOES-West, сделанном в 05:00 по Гринвичу 15 января 2022 года.
Извержение подводного вулкана у берегов Тонги, вызвавшее предупреждение о цунами для нескольких островных государств южной части Тихого океана, видно на снимке со спутника NOAA GOES-West, сделанном в 05:00 по Гринвичу 15 января 2022 года.