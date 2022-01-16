https://ru.sputnik.md/20220116/vzryv-tsunami-izverzheniya-podvodnogo-vulkana-tikhom-okeane-48056086.html

Взрыв и цунами: последствия извержения подводного вулкана в Тихом океане

Взрыв и цунами: последствия извержения подводного вулкана в Тихом океане

Смотрите в фотоленте Sputnik снимки из космоса и с Земли, на которых видно мощнейшее извержение подводного вулкана, вызвавшее цунами во многих странах.

2022-01-16T13:34+0200

2022-01-16T13:34+0200

2022-01-16T13:34+0200

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Никто не ожидал, что очередное извержение подводного вулкана в островном государстве Тонга станет таким мощным, что вызовет серию цунами. Извержение подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай в королевстве Тонга началось 13 января нынешнего года, шлейф пепла от извержения поднялся на высоту более 16 километров над уровнем моря.По данным Геологической службы Тонги, это крупнейшее из серии извержений вулкана с декабря 2021 года. Шум от извержения был такой силы, что его слышали в 800 километрах от вулкана. Об угрозе цунами было объявлено на Самоа, Фиджи, в Австралии, Новой Зеландии, Японии, США и на Курилах. Предписание эвакуироваться получили не менее 230 тысяч жителей Японии.В различных районах этой страны были зафиксированы волны высотой до 1,2 метра. Первоначально ожидалось, что высота цунами составит 3 метра. Было отменено 27 внутренних авиарейсов в зоне возможного удара стихии, повреждения получили либо затонули более 20 судов.Вдоль побережья Японии вероятность изменения уровня воды пока сохраняется.В Перу волны от цунами после извержения буквально разнесли пляж."Большая волна" пришла и в Санта-Крус, штат Калифорния. Подробнее о стихийном бедствии – в нашей фотоленте.

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