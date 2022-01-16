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Взрыв и цунами: последствия извержения подводного вулкана в Тихом океане
Взрыв и цунами: последствия извержения подводного вулкана в Тихом океане
Смотрите в фотоленте Sputnik снимки из космоса и с Земли, на которых видно мощнейшее извержение подводного вулкана, вызвавшее цунами во многих странах.
2022-01-16T13:34+0200
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вулкан
цунами
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Никто не ожидал, что очередное извержение подводного вулкана в островном государстве Тонга станет таким мощным, что вызовет серию цунами. Извержение подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай в королевстве Тонга началось 13 января нынешнего года, шлейф пепла от извержения поднялся на высоту более 16 километров над уровнем моря.По данным Геологической службы Тонги, это крупнейшее из серии извержений вулкана с декабря 2021 года. Шум от извержения был такой силы, что его слышали в 800 километрах от вулкана. Об угрозе цунами было объявлено на Самоа, Фиджи, в Австралии, Новой Зеландии, Японии, США и на Курилах. Предписание эвакуироваться получили не менее 230 тысяч жителей Японии.В различных районах этой страны были зафиксированы волны высотой до 1,2 метра. Первоначально ожидалось, что высота цунами составит 3 метра. Было отменено 27 внутренних авиарейсов в зоне возможного удара стихии, повреждения получили либо затонули более 20 судов.Вдоль побережья Японии вероятность изменения уровня воды пока сохраняется.В Перу волны от цунами после извержения буквально разнесли пляж."Большая волна" пришла и в Санта-Крус, штат Калифорния. Подробнее о стихийном бедствии – в нашей фотоленте.
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Взрыв и цунами: последствия извержения подводного вулкана в Тихом океане

13:34 16.01.2022
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Смотрите в фотоленте Sputnik снимки из космоса, на которых видно мощнейшее извержение подводного вулкана, вызвавшее цунами во многих странах.
Никто не ожидал, что очередное извержение подводного вулкана в островном государстве Тонга станет таким мощным, что вызовет серию цунами.
Извержение подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай в королевстве Тонга началось 13 января нынешнего года, шлейф пепла от извержения поднялся на высоту более 16 километров над уровнем моря.
По данным Геологической службы Тонги, это крупнейшее из серии извержений вулкана с декабря 2021 года. Шум от извержения был такой силы, что его слышали в 800 километрах от вулкана.
Об угрозе цунами было объявлено на Самоа, Фиджи, в Австралии, Новой Зеландии, Японии, США и на Курилах. Предписание эвакуироваться получили не менее 230 тысяч жителей Японии.

В различных районах этой страны были зафиксированы волны высотой до 1,2 метра. Первоначально ожидалось, что высота цунами составит 3 метра. Было отменено 27 внутренних авиарейсов в зоне возможного удара стихии, повреждения получили либо затонули более 20 судов.

Вдоль побережья Японии вероятность изменения уровня воды пока сохраняется.
В Перу волны от цунами после извержения буквально разнесли пляж.
"Большая волна" пришла и в Санта-Крус, штат Калифорния. Подробнее о стихийном бедствии – в нашей фотоленте.
© AP Photo / Japan Meteorology Agency

На этом снимке, сделанном японским метеорологическим спутником Himawari-8, видно извержение подводного вулкана в островном государстве Тонга в субботу, 15 января 2022 года.

На этом снимке, сделанном японским метеорологическим спутником Himawari-8, видно извержение подводного вулкана в островном государстве Тонга в субботу, 15 января 2022 года. - Sputnik Молдова
1/10
© AP Photo / Japan Meteorology Agency

На этом снимке, сделанном японским метеорологическим спутником Himawari-8, видно извержение подводного вулкана в островном государстве Тонга в субботу, 15 января 2022 года.

© AP Photo / Nic Coury

Мужчина вытаскивает обломки из поднимающихся вод в гавани Санта-Крус, Калифорния, в субботу, 15 января 2022 года.

Мужчина вытаскивает обломки из поднимающихся вод в гавани Санта-Крус, Калифорния, в субботу, 15 января 2022 года. - Sputnik Молдова
2/10
© AP Photo / Nic Coury

Мужчина вытаскивает обломки из поднимающихся вод в гавани Санта-Крус, Калифорния, в субботу, 15 января 2022 года.

© AP Photo / Eugene Hoshiko

Телевидение показывает предупреждение о цунами в прибрежной зоне, обращенной к побережью Тихого океана, рано утром в воскресенье, 16 января 2022 года, в Йокогаме, недалеко от Токио.

Телевидение показывает предупреждение о цунами в прибрежной зоне, обращенной к побережью Тихого океана, рано утром в воскресенье, 16 января 2022 года, в Йокогаме, недалеко от Токио. - Sputnik Молдова
3/10
© AP Photo / Eugene Hoshiko

Телевидение показывает предупреждение о цунами в прибрежной зоне, обращенной к побережью Тихого океана, рано утром в воскресенье, 16 января 2022 года, в Йокогаме, недалеко от Токио.

© REUTERS / Planet Labs PBC

На снимке Planet SkySat виден подводный вулкан Хунга Тонга-Хунга Хаапай за два часа до его мощнейшего извержения.

На снимке Planet SkySat виден подводный вулкан Хунга Тонга-Хунга Хаапай за два часа до его мощнейшего извержения. - Sputnik Молдова
4/10
© REUTERS / Planet Labs PBC

На снимке Planet SkySat виден подводный вулкан Хунга Тонга-Хунга Хаапай за два часа до его мощнейшего извержения.

© REUTERS / Rodrigo Garrido

Люди эвакуируются с береговой линии в Чили после предупреждения местных властей об угрозе цунами после извержения подводного вулкана на острове Тонга в южной части Тихого океана, Винья-дель-Мар, Чили, 15 января 2022 года.

Люди эвакуируются с береговой линии в Чили после предупреждения местных властей об угрозе цунами после извержения подводного вулкана на острове Тонга в южной части Тихого океана, Винья-дель-Мар, Чили, 15 января 2022 года. - Sputnik Молдова
5/10
© REUTERS / Rodrigo Garrido

Люди эвакуируются с береговой линии в Чили после предупреждения местных властей об угрозе цунами после извержения подводного вулкана на острове Тонга в южной части Тихого океана, Винья-дель-Мар, Чили, 15 января 2022 года.

© REUTERS / Kyodo

На этой фотографии, сделанной в Киодо 16 января 2022 года, с воздуха видны перевернувшиеся корабли, предположительно пострадавшие от цунами, вызванного извержением подводного вулкана на острове Тонга в южной части Тихого океана, в Мурото, префектура Коти, Япония.

На этой фотографии, сделанной в Киодо 16 января 2022 года, с воздуха видны перевернувшиеся корабли, предположительно пострадавшие от цунами, вызванного извержением подводного вулкана на острове Тонга в южной части Тихого океана, в Мурото, префектура Коти, Япония. - Sputnik Молдова
6/10
© REUTERS / Kyodo

На этой фотографии, сделанной в Киодо 16 января 2022 года, с воздуха видны перевернувшиеся корабли, предположительно пострадавшие от цунами, вызванного извержением подводного вулкана на острове Тонга в южной части Тихого океана, в Мурото, префектура Коти, Япония.

© REUTERS / Rodrigo Garrido

Рабочий убирает шезлонги из-за массовой эвакуации с береговой линии в Чили после предупреждения местных властей о возможном цунами после извержения подводного вулкана на острове Тонга в южной части Тихого океана, Винья-дель-Мар, Чили, 15 января 2022 года.

Рабочий убирает шезлонги из-за массовой эвакуации с береговой линии в Чили после предупреждения местных властей о возможном цунами после извержения подводного вулкана на острове Тонга в южной части Тихого океана, Винья-дель-Мар, Чили, 15 января 2022 года. - Sputnik Молдова
7/10
© REUTERS / Rodrigo Garrido

Рабочий убирает шезлонги из-за массовой эвакуации с береговой линии в Чили после предупреждения местных властей о возможном цунами после извержения подводного вулкана на острове Тонга в южной части Тихого океана, Винья-дель-Мар, Чили, 15 января 2022 года.

© REUTERS / NICT

Шлейф поднимается над Тонгой во время извержения подводного вулкана Хунга Тонга-Хунга Хаапай.

Шлейф поднимается над Тонгой во время извержения подводного вулкана Хунга Тонга-Хунга Хаапай. - Sputnik Молдова
8/10
© REUTERS / NICT

Шлейф поднимается над Тонгой во время извержения подводного вулкана Хунга Тонга-Хунга Хаапай.

© AFP 2021 / Apu Gomes/Getty Images

Мужчина фотографирует большие волны на волнорезе на Венис-Бич во время прогулки со своей собакой 15 января 2022 года в Лос-Анджелесе, Калифорния.

Мужчина фотографирует большие волны на волнорезе на Венис-Бич во время прогулки со своей собакой 15 января 2022 года в Лос-Анджелесе, Калифорния. - Sputnik Молдова
9/10
© AFP 2021 / Apu Gomes/Getty Images

Мужчина фотографирует большие волны на волнорезе на Венис-Бич во время прогулки со своей собакой 15 января 2022 года в Лос-Анджелесе, Калифорния.

© REUTERS / CIRA/NOAA

Извержение подводного вулкана у берегов Тонги, вызвавшее предупреждение о цунами для нескольких островных государств южной части Тихого океана, видно на снимке со спутника NOAA GOES-West, сделанном в 05:00 по Гринвичу 15 января 2022 года.

Извержение подводного вулкана у берегов Тонги, вызвавшее предупреждение о цунами для нескольких островных государств южной части Тихого океана, видно на снимке со спутника NOAA GOES-West, сделанном в 05:00 по Гринвичу 15 января 2022 года. - Sputnik Молдова
10/10
© REUTERS / CIRA/NOAA

Извержение подводного вулкана у берегов Тонги, вызвавшее предупреждение о цунами для нескольких островных государств южной части Тихого океана, видно на снимке со спутника NOAA GOES-West, сделанном в 05:00 по Гринвичу 15 января 2022 года.

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