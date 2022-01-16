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Дайджест недели: западная военная политика - НАТО ли оно Молдове
© AP Photo / Vadim GhirdaФлаг НАТО
© AP Photo / Vadim Ghirda
Эксперты проанализировали саммит Россия-НАТО, сделали прогнозы на будущее, а также рассказали, как нейтральный военный статус, закрепленный в Конституции Молдовы, поможет обеспечить безопасность для страны.
КИШИНЕВ, 16 янв - Sputnik. Главным геополитическим событием уходящей недели стал саммит Россия-НАТО. Он состоялся после того, как президент РФ Владимир Путин заявил о "красных линиях", имея ввиду нерасширение Североатлантического альянса на восток, говоря о геополитических интересах Российской Федерации, о недопустимости приближения натовской военщины вплотную к границам огромной державы.
Прогнозы о том, какую политику будет вести руководство НАТО после справедливо выдвинутых Россией требований, как нейтралитет Молдовы можно будет сохранить, в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказали международные и отечественные эксперты.
Открытая угроза для России
НАТО несет себе прямую и явную угрозу для Российской Федерации, считать эту угрозу вымышленной нет никаких оснований – такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал российский военный эксперт, директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов.
"К сожалению, это не преувеличение. Можно вспомнить классический пример – карибский кризис. Тогда далекая Куба чуть не стала причиной третьей мировой войны. США посчитали, что развертывание советской группировки на Кубе является очень для них опасным. И только усилия "теневой дипломатии" остановили это", – напомнил эксперт.
Собеседник уверен, что Запад вмешивался и даже организовывал беспорядки и перевороты в постсоветских странах.
"Почему сейчас, когда к границам России продвигается натовская техника, развертывается натовская инфраструктура, спецслужбы западных стран разоблачаются как участники организации событий рядом с Россией. Это и Украина, и Белоруссия, и Казахстан сейчас. В Казахстан прибыли лица из-за рубежа, появилось оружие, начались перестрелки", – сказал Коновалов.
Совет Россия - НАТО в Брюсселе
© Sputnik / Алексей Витвицкий/
Эксперт обозначил главную, по его мнению, опасность для Москвы - приближение НАТО к границам России.
"Если инфраструктура НАТО, имею в виду ее военный сегмент, будет полноценно развернута на территории прежде всего Украины, то время подлета натовских ракет до Москвы сильно сократится, счет пойдет на минуты. Нужно учитывать эти моменты", – заключил собеседник.
Рецепт самосохранения для Молдовы
Существует ли рецепт того, как Молдова сможет воспользоваться обострением ситуации в отношениях России и НАТО и извлечь из нее некие бонусы, – ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал кандидат исторических наук, политолог Михаил Смолин.
"Рецепта нет, ведь молдавское общество само не выбрало вектор своего развития. В ситуации конфликта России и НАТО вам нужно рассчитывать на то, что этот конфликт спадет. Тогда, если появятся новые "красные линии", Молдова сможет определиться, где ее ниша", – сказал эксперт.
В нынешней ситуации сохранение нейтралитета и демонстрация многовекторности – лучший способ для Молдовы не пострадать и даже приобрести выгоды, уверен политолог.
"Не стоит рассчитывать на присоединение к блоку НАТО и ЕС. В идеале Молдова должна быть страной, которая не присоединяется ни к одной из сторон конфликта, но одновременно сохраняет оптимальные отношения и с ЕС, и с Румынией, и с Россией. Стопроцентная ставка на Евросоюз вряд ли поможет молдавской экономике и безопасности, которой и так ничто не угрожает", – заявил Смолин.
Спокойствие, только спокойствие – именно это является рецептом успеха для Молдовы сейчас, говорит политолог.
"Нужно максимально спокойно относиться к обострению ситуации в мире, дождаться разрешения ситуации... Сидеть на стуле ровно и не дергаться, как говорится", – резюмировал собеседник.
Опасные игры для Молдовы
Согласно положениям конституции, Молдова обладает статусом постоянного военного нейтралитета, однако не раз за прошедшие несколько лет ограниченный контингент молдавских военнослужащих принимал участие в гуманитарных миссиях Североатлантического альянса.
Как руководство НАТО может обойти нейтралитет Молдовы и использовать ситуацию в стране в угоду своим интересам? Ответ на этот вопрос в эфире радиостудии Sputnik Молдова дал политический аналитик, общественный деятель Игорь Тулянцев.
"Понятно, что по Конституции Молдова – нейтральная страна, хотя с 90-х годов наши военнослужащие принимали участие в миссиях НАТО за рубежом, в центре Кишинева в здании Государственного университета уже не одно десятилетие работает офис Североатлантического альянса, где, я уверен, довольно успешно "промывают мозги" местной молодежи", – сказал собеседник.
Эксперт напомнил: не так давно, в прошлом году, военный контингент Молдовы уже принял участие в полномасштабных учениях НАТО в Румынии, что уже полностью идет вразрез с Конституцией Молдовы, с положениями о нейтралитете.
"Все эти вещи не могут не беспокоить Российскую Федерацию, когда у ее границ Западом фактически выстраивается определенная военная стратегия. Правда, американцы и европейцы не могут объяснить, против кого они пытаются настроить некоторые постсоветские республики", – добавил политический аналитик.
По словам Тулянцева, у Запада не хватает смелости открыто признать, что НАТО через свои действия в постсоветских республиках завуалированно действует против России. Поэтому эксперт счел оправданными и логичными заявления президента РФ Владимира Путина о "красных линиях" геополитических интересов России и нерасширения Североатлантического альянса на Восток.
Ранее президент Молдовы Майя Санду заявила, что Конституция страны исключает вступление республики в НАТО, а менять Основной закон страны пока никто не планирует.
© Sputnik / Mihai CarausMaia Sandu
Maia Sandu
© Sputnik / Mihai Caraus
Согласно Конституции Молдовы, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В столице РМ действует информационный центр альянса. В декабре 2017 года в Кишиневе открылось бюро по связям НАТО. Опросы общественного мнения показывают, что более 60% населения против вступления Молдовы в альянс.
Щит Молдовы от агрессии
Учитывая недальновидность некоторых молдавских политических деятелей на протяжении трех десятилетий независимости страны, а также разделенность населения по выбору векторов внешней политики государства на два лагеря (прозападный и провосточный), именно статус военного нейтралитета, закрепленный в Конституции страны, является тем "щитом", который способствует невмешательству республики в военные конфликты в регионе. Об этом говорят многие отечественные и зарубежные политологи.
Как нейтральный статус помогает Молдове не попадать в пучину мощных геополитических водоворотов? Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал политический аналитик Корнелиу Чуря.
"Сейчас речь не идет о сближении Молдовы с НАТО. Именно нейтралитет нашей страны позволяет не вникать в такие дискуссии. В принципе, требования России состоят в том, чтобы НАТО впредь не расширялось, и, как я понимаю, президент Майя Санду, власти страны согласны с такой позицией", - сказал собеседник.
По словам эксперта, именно нейтральный статус защищает Молдову от участия в военных альянсах. Как уточнил Чуря, 11-я статья Конституции Молдовы этому качественно способствует.
"Наша страна должна постоянно поддерживать такое положение Конституции. У Украины, к примеру, нет таких статей в основном законе, у них нет внеблокового статуса, в Киеве иначе смотрят на ситуацию в регионе", - добавил аналитик.
© Sputnik / Mihai CarausConstituția Republicii Moldova
Constituția Republicii Moldova
© Sputnik / Mihai Caraus
В завершение эксперт выразил уверенность, что НАТО не расширится на территорию Молдовы, а страна от этого только выиграет.
Почему именно сейчас обострились отношения России и Запада, в частности НАТО, чем все закончится и есть ли место для Молдовы после проведения новых "красных линий" на глобусе?
Ясность в этот вопрос в программе "Утро на Sputnik-е" внесли российские эксперты: генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин и дипломат, заведующий кафедрой дипломатии МГИМО Александр Панов.
"Рулевые" у Молдовы - не те, но это - не беда
Молдова, прошедшая через собственный кризис 30 лет назад, и сегодня остается потенциальным источником нестабильности – главным образом из-за расколотого, поляризированного общества республики. Об этом для Sputnik Молдова заявил политический эксперт, бывший глава израильской службы "Натив" Яков Кедми.
"Часть населения Молдовы – "прозападная", считающая, что присоединение страны к Европейскому союзу автоматически решит все ее жизненные проблемы. Другая часть считает все это несбыточными мечтами, полагая, что от интеграции с ЕС Молдова только проиграет. И как аргумент приводит печальные факты, иллюстрирующие развал экономической, социальной сфер страны после обретения республикой независимости", – говорит Кедми.
С точки зрения эксперта, проблемы Молдовы усугубляют в том числе "особенности" людей, ныне стоящих у ее руля.
"Слабость государства, экономики плюс непрерывно понижающееся качество молдавской государственной элиты (и неважно, каких взглядов придерживаются те или иные ее представители). Ее коррумпированность, все более низкий политический и общекультурный уровень ведут республику по наклонной плоскости. Все это крайне затрудняет путь Молдовы к образованию по-настоящему независимого, дееспособного государства", – полагает эксперт.
Он также указывает на отсутствие окончательного урегулирования приднестровского конфликта. Регион левого берега Днестра он видит зажатым с двух сторон между "враждебными Приднестровью режимами Киева и Кишинева".
© Sputnik / Mihai CarausVarnița
Varnița
© Sputnik / Mihai Caraus
Кедми убежден, что, если хотя бы на востоке Приднестровье будет граничить с дружественным государством, изменится не только ситуация в Левобережье, но также "поменяется соотношение сил во всей Молдове". При этом эксперт не исключает прихода в ближайшей перспективе к власти в Киеве людей, дружественно настроенных к Российской Федерации и, соответственно, к Приднестровью.
Однако кардинально определить дальнейший вектор развития РМ, по убеждению Кедми, должно другое.
"Будущее Молдовы определят результаты переговоров, которые в данный момент ведутся между Российской Федераций, Соединенными Штатами и НАТО. Если Россия сможет сейчас отстоять свои интересы, требования к США и Североатлантическому альянсу, расклад сил неминуемо поменяется, и в Молдове будет означать, например, то, что республика никогда не присоединится к НАТО", – уверен политолог.
Кедми говорит открыто: одной из главных угроз молдавской государственности в последние десятилетия является соседняя страна.
© Sputnik / Miroslav RotariMarșul unirii 2018
Marșul unirii 2018
© Sputnik / Miroslav Rotari
"Современная Румыния де-факто не считает Молдову самостоятельным государством, а молдаван – отдельным народом. Если в результате переговоров России и США с румынской территории исчезнут базы НАТО (а это одно из самых последовательных требований РФ), исчезнет американская "крыша", значительно ослабеет и политическое давление на Молдову со стороны соседа", – сказал Кедми.
Эксперт, впрочем, тут же оговорился: гражданам Молдовы пора бы самим твердо определиться, кто они. Отдельный ли народ или часть румынского этноса? Нужно ли им собственное государство или проще и легче стать частью другой страны?