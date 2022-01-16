https://ru.sputnik.md/20220116/zapadnaya-voenschina-nato-li-ono-moldove-48023090.html

Дайджест недели: западная военная политика - НАТО ли оно Молдове

Дайджест недели: западная военная политика - НАТО ли оно Молдове

Эксперты проанализировали саммит Россия-НАТО, сделали прогнозы на будущее, а также рассказали, как нейтральный военный статус, закрепленный в Конституции Молдовы, поможет обеспечить безопасность для страны.

2022-01-16T08:00+0200

2022-01-16T08:00+0200

2022-01-16T08:00+0200

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Коновалов: НАТО открыто угрожает России Коновалов: НАТО открыто угрожает России

Смолин: Молдове сейчас лучше сидеть спокойно и не дергаться Смолин: Молдове сейчас лучше сидеть спокойно и не дергаться

Тулянцев: как НАТО использует Молдову в своих целях Тулянцев: как НАТО использует Молдову в своих целях

Чуря: что приобретает Молдова от статуса военного нейтралитета Чуря: что приобретает Молдова от статуса военного нейтралитета

КИШИНЕВ, 16 янв - Sputnik. Главным геополитическим событием уходящей недели стал саммит Россия-НАТО. Он состоялся после того, как президент РФ Владимир Путин заявил о "красных линиях", имея ввиду нерасширение Североатлантического альянса на восток, говоря о геополитических интересах Российской Федерации, о недопустимости приближения натовской военщины вплотную к границам огромной державы.Прогнозы о том, какую политику будет вести руководство НАТО после справедливо выдвинутых Россией требований, как нейтралитет Молдовы можно будет сохранить, в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказали международные и отечественные эксперты.Открытая угроза для РоссииНАТО несет себе прямую и явную угрозу для Российской Федерации, считать эту угрозу вымышленной нет никаких оснований – такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал российский военный эксперт, директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов."К сожалению, это не преувеличение. Можно вспомнить классический пример – карибский кризис. Тогда далекая Куба чуть не стала причиной третьей мировой войны. США посчитали, что развертывание советской группировки на Кубе является очень для них опасным. И только усилия "теневой дипломатии" остановили это", – напомнил эксперт.Собеседник уверен, что Запад вмешивался и даже организовывал беспорядки и перевороты в постсоветских странах."Почему сейчас, когда к границам России продвигается натовская техника, развертывается натовская инфраструктура, спецслужбы западных стран разоблачаются как участники организации событий рядом с Россией. Это и Украина, и Белоруссия, и Казахстан сейчас. В Казахстан прибыли лица из-за рубежа, появилось оружие, начались перестрелки", – сказал Коновалов.Эксперт обозначил главную, по его мнению, опасность для Москвы - приближение НАТО к границам России."Если инфраструктура НАТО, имею в виду ее военный сегмент, будет полноценно развернута на территории прежде всего Украины, то время подлета натовских ракет до Москвы сильно сократится, счет пойдет на минуты. Нужно учитывать эти моменты", – заключил собеседник. Рецепт самосохранения для МолдовыСуществует ли рецепт того, как Молдова сможет воспользоваться обострением ситуации в отношениях России и НАТО и извлечь из нее некие бонусы, – ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал кандидат исторических наук, политолог Михаил Смолин."Рецепта нет, ведь молдавское общество само не выбрало вектор своего развития. В ситуации конфликта России и НАТО вам нужно рассчитывать на то, что этот конфликт спадет. Тогда, если появятся новые "красные линии", Молдова сможет определиться, где ее ниша", – сказал эксперт.В нынешней ситуации сохранение нейтралитета и демонстрация многовекторности – лучший способ для Молдовы не пострадать и даже приобрести выгоды, уверен политолог.Спокойствие, только спокойствие – именно это является рецептом успеха для Молдовы сейчас, говорит политолог."Нужно максимально спокойно относиться к обострению ситуации в мире, дождаться разрешения ситуации... Сидеть на стуле ровно и не дергаться, как говорится", – резюмировал собеседник.Опасные игры для МолдовыСогласно положениям конституции, Молдова обладает статусом постоянного военного нейтралитета, однако не раз за прошедшие несколько лет ограниченный контингент молдавских военнослужащих принимал участие в гуманитарных миссиях Североатлантического альянса.Как руководство НАТО может обойти нейтралитет Молдовы и использовать ситуацию в стране в угоду своим интересам? Ответ на этот вопрос в эфире радиостудии Sputnik Молдова дал политический аналитик, общественный деятель Игорь Тулянцев."Понятно, что по Конституции Молдова – нейтральная страна, хотя с 90-х годов наши военнослужащие принимали участие в миссиях НАТО за рубежом, в центре Кишинева в здании Государственного университета уже не одно десятилетие работает офис Североатлантического альянса, где, я уверен, довольно успешно "промывают мозги" местной молодежи", – сказал собеседник."Все эти вещи не могут не беспокоить Российскую Федерацию, когда у ее границ Западом фактически выстраивается определенная военная стратегия. Правда, американцы и европейцы не могут объяснить, против кого они пытаются настроить некоторые постсоветские республики", – добавил политический аналитик.По словам Тулянцева, у Запада не хватает смелости открыто признать, что НАТО через свои действия в постсоветских республиках завуалированно действует против России. Поэтому эксперт счел оправданными и логичными заявления президента РФ Владимира Путина о "красных линиях" геополитических интересов России и нерасширения Североатлантического альянса на Восток.Согласно Конституции Молдовы, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В столице РМ действует информационный центр альянса. В декабре 2017 года в Кишиневе открылось бюро по связям НАТО. Опросы общественного мнения показывают, что более 60% населения против вступления Молдовы в альянс.Щит Молдовы от агрессииУчитывая недальновидность некоторых молдавских политических деятелей на протяжении трех десятилетий независимости страны, а также разделенность населения по выбору векторов внешней политики государства на два лагеря (прозападный и провосточный), именно статус военного нейтралитета, закрепленный в Конституции страны, является тем "щитом", который способствует невмешательству республики в военные конфликты в регионе. Об этом говорят многие отечественные и зарубежные политологи.Как нейтральный статус помогает Молдове не попадать в пучину мощных геополитических водоворотов? Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал политический аналитик Корнелиу Чуря."Сейчас речь не идет о сближении Молдовы с НАТО. Именно нейтралитет нашей страны позволяет не вникать в такие дискуссии. В принципе, требования России состоят в том, чтобы НАТО впредь не расширялось, и, как я понимаю, президент Майя Санду, власти страны согласны с такой позицией", - сказал собеседник."Наша страна должна постоянно поддерживать такое положение Конституции. У Украины, к примеру, нет таких статей в основном законе, у них нет внеблокового статуса, в Киеве иначе смотрят на ситуацию в регионе", - добавил аналитик.В завершение эксперт выразил уверенность, что НАТО не расширится на территорию Молдовы, а страна от этого только выиграет.Почему именно сейчас обострились отношения России и Запада, в частности НАТО, чем все закончится и есть ли место для Молдовы после проведения новых "красных линий" на глобусе?Ясность в этот вопрос в программе "Утро на Sputnik-е" внесли российские эксперты: генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин и дипломат, заведующий кафедрой дипломатии МГИМО Александр Панов."Рулевые" у Молдовы - не те, но это - не бедаМолдова, прошедшая через собственный кризис 30 лет назад, и сегодня остается потенциальным источником нестабильности – главным образом из-за расколотого, поляризированного общества республики. Об этом для Sputnik Молдова заявил политический эксперт, бывший глава израильской службы "Натив" Яков Кедми."Часть населения Молдовы – "прозападная", считающая, что присоединение страны к Европейскому союзу автоматически решит все ее жизненные проблемы. Другая часть считает все это несбыточными мечтами, полагая, что от интеграции с ЕС Молдова только проиграет. И как аргумент приводит печальные факты, иллюстрирующие развал экономической, социальной сфер страны после обретения республикой независимости", – говорит Кедми.С точки зрения эксперта, проблемы Молдовы усугубляют в том числе "особенности" людей, ныне стоящих у ее руля."Слабость государства, экономики плюс непрерывно понижающееся качество молдавской государственной элиты (и неважно, каких взглядов придерживаются те или иные ее представители). Ее коррумпированность, все более низкий политический и общекультурный уровень ведут республику по наклонной плоскости. Все это крайне затрудняет путь Молдовы к образованию по-настоящему независимого, дееспособного государства", – полагает эксперт.Кедми убежден, что, если хотя бы на востоке Приднестровье будет граничить с дружественным государством, изменится не только ситуация в Левобережье, но также "поменяется соотношение сил во всей Молдове". При этом эксперт не исключает прихода в ближайшей перспективе к власти в Киеве людей, дружественно настроенных к Российской Федерации и, соответственно, к Приднестровью."Будущее Молдовы определят результаты переговоров, которые в данный момент ведутся между Российской Федераций, Соединенными Штатами и НАТО. Если Россия сможет сейчас отстоять свои интересы, требования к США и Североатлантическому альянсу, расклад сил неминуемо поменяется, и в Молдове будет означать, например, то, что республика никогда не присоединится к НАТО", – уверен политолог.Кедми говорит открыто: одной из главных угроз молдавской государственности в последние десятилетия является соседняя страна."Современная Румыния де-факто не считает Молдову самостоятельным государством, а молдаван – отдельным народом. Если в результате переговоров России и США с румынской территории исчезнут базы НАТО (а это одно из самых последовательных требований РФ), исчезнет американская "крыша", значительно ослабеет и политическое давление на Молдову со стороны соседа", – сказал Кедми.Эксперт, впрочем, тут же оговорился: гражданам Молдовы пора бы самим твердо определиться, кто они. Отдельный ли народ или часть румынского этноса? Нужно ли им собственное государство или проще и легче стать частью другой страны?

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Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

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