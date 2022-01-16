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Землетрясение в Румынии: магнитуда превысила 4
Землетрясение в Румынии: магнитуда превысила 4
В сейсмозоне Вранча в Румынии произошло землетрясение, несколькими часами ранее подземные толчки магнитудой выше 5 были зафиксированы в Эгейском море.
2022-01-16T16:08+0200
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общество
в молдове
землетрясение
румыния
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КИШИНЕВ, 16 янв - Sputnik. Землетрясение магнитудой 4.4 произошло в воскресенье в сейсмозоне Вранча, передает румынский Национальный институт физики Земли.Как сообщается, очаг землетрясения залегал на глубине 137,1 километра, сейсмособытие было зафиксировано в 15.43. Как отмечает институт, предыдущие подземные толчки в этой зоне произошли 15 января нынешнего года, в 23.51 по местному времени, их магнитуда составила 3,5, очаг залегал на глубине 105,9 километра.Также 16 января довольно сильное сейсмособытие произошло в Эгейском море: магнитуда подземных толчков превысила 5.
https://ru.sputnik.md/20220116/silnoe-zemletryasenie-proizoshlo-v-egeyskom-more-48060618.html
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в молдове, землетрясение, румыния

Землетрясение в Румынии: магнитуда превысила 4

16:08 16.01.2022 (обновлено: 16:18 16.01.2022)
© Sputnik / Miroslav RotariСейсмограф
Сейсмограф - Sputnik Молдова, 1920, 16.01.2022
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Ирина Каруш
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В сейсмозоне Вранча в Румынии произошло землетрясение, несколькими часами ранее подземные толчки магнитудой выше 5 были зафиксированы в Эгейском море.
КИШИНЕВ, 16 янв - Sputnik. Землетрясение магнитудой 4.4 произошло в воскресенье в сейсмозоне Вранча, передает румынский Национальный институт физики Земли.
Как сообщается, очаг землетрясения залегал на глубине 137,1 километра, сейсмособытие было зафиксировано в 15.43.
Как отмечает институт, предыдущие подземные толчки в этой зоне произошли 15 января нынешнего года, в 23.51 по местному времени, их магнитуда составила 3,5, очаг залегал на глубине 105,9 километра.
Также 16 января довольно сильное сейсмособытие произошло в Эгейском море: магнитуда подземных толчков превысила 5.
Сейсмограф - Sputnik Молдова, 1920, 16.01.2022
Общество
Сильное землетрясение произошло в Эгейском море
14:11
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