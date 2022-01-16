https://ru.sputnik.md/20220116/zemletryasenie-v-rumynii-magnituda-prevysila-4-48063837.html

Землетрясение в Румынии: магнитуда превысила 4

Землетрясение в Румынии: магнитуда превысила 4

В сейсмозоне Вранча в Румынии произошло землетрясение, несколькими часами ранее подземные толчки магнитудой выше 5 были зафиксированы в Эгейском море.

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КИШИНЕВ, 16 янв - Sputnik. Землетрясение магнитудой 4.4 произошло в воскресенье в сейсмозоне Вранча, передает румынский Национальный институт физики Земли.Как сообщается, очаг землетрясения залегал на глубине 137,1 километра, сейсмособытие было зафиксировано в 15.43. Как отмечает институт, предыдущие подземные толчки в этой зоне произошли 15 января нынешнего года, в 23.51 по местному времени, их магнитуда составила 3,5, очаг залегал на глубине 105,9 километра.Также 16 января довольно сильное сейсмособытие произошло в Эгейском море: магнитуда подземных толчков превысила 5.

https://ru.sputnik.md/20220116/silnoe-zemletryasenie-proizoshlo-v-egeyskom-more-48060618.html

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2022

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в молдове, землетрясение, румыния