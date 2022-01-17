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Албот прошел во второй круг Australian Open
Албот прошел во второй круг Australian Open
Крупный турнир для молдавского спортсмена начался удачно. Албот обыграл соперника из Японии.
2022-01-17T10:00+0200
2022-01-17T11:03+0200
спорт
в мире
молдова
раду албот
теннис
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КИШИНЕВ, 17 янв – Sputnik. Молдавский теннисист Раду Албот (123 место в рейтинге АТР) вышел во второй круг одиночного разряда на Australian Open.Лидер отечественного тенниса обыграл в понедельник японца Есихито Нисиока (99 позиция в рейтинге АТР). Матч продолжался 2 часа 34 минуты и завершился четырехсетовой победой молдавского спортсмена – 6:3, 6:4, 4:6, 6:2. Таким образом, Албот вышел вперед в личном противостоянии с Нисиокой, до этого у них было по одной победе в активе – в 2016 году на турнире в США победил молдавский теннисист (6:4, 6:3), а в 2019-м в Швеции сильнее оказался японец (3:6, 6:4, 6:1).Следующим соперником Албота станет австралиец Александр Вукич (160 место в рейтинге АТР), который в первом круге был сильнее 30-го сеянного южноафриканца Ллойда Харриса (32 строчка рейтинга АТР) – 4:6, 6:3, 7:5, 7:6 (7:3).До сих пор Албот и Вукич ни разу не встречались.Игры основной сетки Australian Open проходят с 17 по 30 января.Лидер отечественного тенниса попал в основную сетку через квалификацию, где выиграл три поединка. В первом раунде он победил итальянца Филиппо Бальди (369 место в рейтинге АТР) – 7:6 (8:6), 6:2; во втором круге одержал верх над японцем Есуке Ватануки (263 место в рейтинге АТР) – 6:1, 2:6, 6:2; а в третьем выиграл у португальца Жоао Соузы (140 строчка рейтинга АТР) – 6:4, 6:4.В 2021 году Албот впервые дошел до третьего круга Открытого чемпионата Австралии по теннису, установив личный и национальный рекорды. В 2019-м молдавский спортсмен завершил борьбу на стадии второго раунда, а в 2017 и 2018 проигрывал в первом круге Australian Open.Также до стадии третьего раунда Албот добирался на Уимблдоне (в 2018 году) и на US Open (в 2017-м), а на Открытом чемпионате Франции по теннису его лучшим достижением в одиночном разряде был выход во второй круг в 2018, 2019 и 2020 годах.
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Юлия Липовая
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в мире, молдова, раду албот, теннис

Албот прошел во второй круг Australian Open

10:00 17.01.2022 (обновлено: 11:03 17.01.2022)
© AP Photo / Andy BrownbillМолдавский теннисист Раду Албот
Молдавский теннисист Раду Албот - Sputnik Молдова, 1920, 17.01.2022
© AP Photo / Andy Brownbill
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Юлия Липовая
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Крупный турнир для Раду Албота начался удачно, молдавский спортсмен одержал четвертую победу подряд: три – в квалификации и одну – в первом матче основной сетки.
КИШИНЕВ, 17 янв – Sputnik. Молдавский теннисист Раду Албот (123 место в рейтинге АТР) вышел во второй круг одиночного разряда на Australian Open.
Лидер отечественного тенниса обыграл в понедельник японца Есихито Нисиока (99 позиция в рейтинге АТР). Матч продолжался 2 часа 34 минуты и завершился четырехсетовой победой молдавского спортсмена – 6:3, 6:4, 4:6, 6:2.
Таким образом, Албот вышел вперед в личном противостоянии с Нисиокой, до этого у них было по одной победе в активе – в 2016 году на турнире в США победил молдавский теннисист (6:4, 6:3), а в 2019-м в Швеции сильнее оказался японец (3:6, 6:4, 6:1).
Следующим соперником Албота станет австралиец Александр Вукич (160 место в рейтинге АТР), который в первом круге был сильнее 30-го сеянного южноафриканца Ллойда Харриса (32 строчка рейтинга АТР) – 4:6, 6:3, 7:5, 7:6 (7:3).
До сих пор Албот и Вукич ни разу не встречались.
Игры основной сетки Australian Open проходят с 17 по 30 января.
Лидер отечественного тенниса попал в основную сетку через квалификацию, где выиграл три поединка. В первом раунде он победил итальянца Филиппо Бальди (369 место в рейтинге АТР) – 7:6 (8:6), 6:2; во втором круге одержал верх над японцем Есуке Ватануки (263 место в рейтинге АТР) – 6:1, 2:6, 6:2; а в третьем выиграл у португальца Жоао Соузы (140 строчка рейтинга АТР) – 6:4, 6:4.
В 2021 году Албот впервые дошел до третьего круга Открытого чемпионата Австралии по теннису, установив личный и национальный рекорды. В 2019-м молдавский спортсмен завершил борьбу на стадии второго раунда, а в 2017 и 2018 проигрывал в первом круге Australian Open.
Также до стадии третьего раунда Албот добирался на Уимблдоне (в 2018 году) и на US Open (в 2017-м), а на Открытом чемпионате Франции по теннису его лучшим достижением в одиночном разряде был выход во второй круг в 2018, 2019 и 2020 годах.
© SputnikВыступления Раду Албота в профессионалах
Выступления Раду Албота в профессионалах - Sputnik Молдова, 1920, 17.01.2022
Выступления Раду Албота в профессионалах
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