https://ru.sputnik.md/20220117/albot-vtoroy-krug-australian-open-48071445.html

Албот прошел во второй круг Australian Open

Албот прошел во второй круг Australian Open

Крупный турнир для молдавского спортсмена начался удачно. Албот обыграл соперника из Японии.

2022-01-17T10:00+0200

2022-01-17T10:00+0200

2022-01-17T11:03+0200

спорт

в мире

молдова

раду албот

теннис

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/02/19/33771621_0:0:2799:1575_1920x0_80_0_0_31ef8b65734f0b8fbf62542dcfcf823b.jpg

КИШИНЕВ, 17 янв – Sputnik. Молдавский теннисист Раду Албот (123 место в рейтинге АТР) вышел во второй круг одиночного разряда на Australian Open.Лидер отечественного тенниса обыграл в понедельник японца Есихито Нисиока (99 позиция в рейтинге АТР). Матч продолжался 2 часа 34 минуты и завершился четырехсетовой победой молдавского спортсмена – 6:3, 6:4, 4:6, 6:2. Таким образом, Албот вышел вперед в личном противостоянии с Нисиокой, до этого у них было по одной победе в активе – в 2016 году на турнире в США победил молдавский теннисист (6:4, 6:3), а в 2019-м в Швеции сильнее оказался японец (3:6, 6:4, 6:1).Следующим соперником Албота станет австралиец Александр Вукич (160 место в рейтинге АТР), который в первом круге был сильнее 30-го сеянного южноафриканца Ллойда Харриса (32 строчка рейтинга АТР) – 4:6, 6:3, 7:5, 7:6 (7:3).До сих пор Албот и Вукич ни разу не встречались.Игры основной сетки Australian Open проходят с 17 по 30 января.Лидер отечественного тенниса попал в основную сетку через квалификацию, где выиграл три поединка. В первом раунде он победил итальянца Филиппо Бальди (369 место в рейтинге АТР) – 7:6 (8:6), 6:2; во втором круге одержал верх над японцем Есуке Ватануки (263 место в рейтинге АТР) – 6:1, 2:6, 6:2; а в третьем выиграл у португальца Жоао Соузы (140 строчка рейтинга АТР) – 6:4, 6:4.В 2021 году Албот впервые дошел до третьего круга Открытого чемпионата Австралии по теннису, установив личный и национальный рекорды. В 2019-м молдавский спортсмен завершил борьбу на стадии второго раунда, а в 2017 и 2018 проигрывал в первом круге Australian Open.Также до стадии третьего раунда Албот добирался на Уимблдоне (в 2018 году) и на US Open (в 2017-м), а на Открытом чемпионате Франции по теннису его лучшим достижением в одиночном разряде был выход во второй круг в 2018, 2019 и 2020 годах.

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в мире, молдова, раду албот, теннис