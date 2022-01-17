https://ru.sputnik.md/20220117/alma-ata-zdania-besporyadki-48078253.html

Власти Алма-Аты восстановят почти 250 зданий, пострадавших от беспорядков

Власти Алма-Аты восстановят почти 250 зданий, пострадавших от беспорядков

После массовых беспорядков в Алма-Ате будут восстановлены 243 пострадавших здания.

2022-01-17T14:01+0200

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2022-01-17T14:01+0200

в мире

казахстан

беспорядки

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КИШИНЕВ, 17 янв – Sputnik. После массовых беспорядков в Алма-Ате будут восстановлены 243 пострадавших здания. Об этом рассказал заместитель акима (мэра) города Мухит Азирбаев на совещании в городской администрации.Он также добавил, что десять из 27 зданий госорганов будут восстановлены за счет бюджетных средств. "Это реконструкция с капитальным ремонтом четырех объектов: здание акимата, телеканала "Казахстан", резиденции президента, здания управления комитета по правовой статистике и специальным учетам прокуратуры Алма-Аты", – отметил Азирбаев.Также на шести объектах в городе будет выполнен текущий ремонт: в зданиях департамента полиции города, управлениях полиции Алмалинского и Ауэзовского районов, а также в зданиях их фронт-офисов."Оставшиеся 17 объектов имеют незначительный ущерб, исходя из этого, восстановление будет произведено в рамках социальной ответственности бизнеса", – добавил Азирбаев.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года – жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Уже 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.В четверг, 13 января, было объявлено об успешном завершении операции и подготовке к возвращению в места дислокации.В операции ОДКБ в Казахстане участвовали военные из России, Белоруссии, Армении, Киргизии и Таджикистана. Они выполняли задачу по охране стратегически важных объектов в Казахстане.

https://ru.sputnik.md/20220113/vosstanovitelnye-raboty-alma-ata-47994691.html

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в мире, казахстан, беспорядки