https://ru.sputnik.md/20220117/avstraliya-sputnik-v-48071250.html

Австралия разрешила въезд в страну привитым "Спутником V"

Австралия разрешила въезд в страну привитым "Спутником V"

Австралийский регулятор заявил о принятии сертификат о прививке российской вакциной "Спутник V" в качестве свидетельства о вакцинации.

2022-01-17T09:31+0200

2022-01-17T09:31+0200

2022-01-17T10:49+0200

коронавирус

вакцина

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КИШИНЕВ, 17 янв – Sputnik. Представители Австралийского управления терапевтических товаров (TGA) заявили, что сертификат о вакцинации двумя компонентами российской вакцины "Спутник V" будет принят в качестве свидетельства вакцинации путешественников. Также Министерство внутренних дел Австралии разрешило въезжать в страну привитым двумя дозами вакцины от коронавируса "Спутник V".На сайте ведомства в понедельник появилось обновление по статусу вакцин, которые признаются при въезде в страну, сообщает РИА Новости. В списке "одобренных или признанных вакцин", разрешенных в качестве основания для подтверждения статуса вакцинации от COVID-19, есть российская вакцина."Вы считаетесь полностью вакцинированными для поездки в Австралию, если прошли курс вакцинации одобренной или признанной Управлением терапевтических товаров (TGA) вакциной... Национальный исследовательский центр имени Гамалеи "Cпутник V", – говорится в обновленной редакции правил.Важно, что все приезжающие из-за границы должны предоставить сертификат о полной вакцинации, то есть получить две дозы "Cпутника V". Причем с момента последней прививки должно пройти не менее семи дней.На сегодняшний день применение вакцины "Спутник V" одобрено в более чем 70 странах мира с общим населением более 4 миллиардов человек, что составляет более 50% населения мира. Более 100 стран одобрили въезд для вакцинированных "Спутником V". Эффективность вакцины, по данным клинических исследований, составляет 91,6%, данные опубликованы в The Lancet, одном из старейших и наиболее уважаемых медицинских журналов мира. На основе вакцинации 3,8 миллиона россиян эффективность вакцины "Спутник V" составила 97,6%.

https://ru.sputnik.md/20220116/professor-naskolko-effektivna-vaktsina-sputnik-omikron-48060924.html

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вакцина