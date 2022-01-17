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Австралия разрешила въезд в страну привитым "Спутником V"
Австралия разрешила въезд в страну привитым "Спутником V"
Австралийский регулятор заявил о принятии сертификат о прививке российской вакциной "Спутник V" в качестве свидетельства о вакцинации.
2022-01-17T09:31+0200
2022-01-17T10:49+0200
коронавирус
вакцина
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КИШИНЕВ, 17 янв – Sputnik. Представители Австралийского управления терапевтических товаров (TGA) заявили, что сертификат о вакцинации двумя компонентами российской вакцины "Спутник V" будет принят в качестве свидетельства вакцинации путешественников. Также Министерство внутренних дел Австралии разрешило въезжать в страну привитым двумя дозами вакцины от коронавируса "Спутник V".На сайте ведомства в понедельник появилось обновление по статусу вакцин, которые признаются при въезде в страну, сообщает РИА Новости. В списке "одобренных или признанных вакцин", разрешенных в качестве основания для подтверждения статуса вакцинации от COVID-19, есть российская вакцина."Вы считаетесь полностью вакцинированными для поездки в Австралию, если прошли курс вакцинации одобренной или признанной Управлением терапевтических товаров (TGA) вакциной... Национальный исследовательский центр имени Гамалеи "Cпутник V", – говорится в обновленной редакции правил.Важно, что все приезжающие из-за границы должны предоставить сертификат о полной вакцинации, то есть получить две дозы "Cпутника V". Причем с момента последней прививки должно пройти не менее семи дней.На сегодняшний день применение вакцины "Спутник V" одобрено в более чем 70 странах мира с общим населением более 4 миллиардов человек, что составляет более 50% населения мира. Более 100 стран одобрили въезд для вакцинированных "Спутником V". Эффективность вакцины, по данным клинических исследований, составляет 91,6%, данные опубликованы в The Lancet, одном из старейших и наиболее уважаемых медицинских журналов мира. На основе вакцинации 3,8 миллиона россиян эффективность вакцины "Спутник V" составила 97,6%.
https://ru.sputnik.md/20220116/professor-naskolko-effektivna-vaktsina-sputnik-omikron-48060924.html
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вакцина

Австралия разрешила въезд в страну привитым "Спутником V"

09:31 17.01.2022 (обновлено: 10:49 17.01.2022)
© Sputnik / Mihai CarausВакцина "Спутник V"
Вакцина Спутник V - Sputnik Молдова, 1920, 17.01.2022
© Sputnik / Mihai Caraus
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Австралийский регулятор заявил о принятии сертификата о прививке российской вакциной "Спутник V" в качестве свидетельства о вакцинации.
КИШИНЕВ, 17 янв – Sputnik. Представители Австралийского управления терапевтических товаров (TGA) заявили, что сертификат о вакцинации двумя компонентами российской вакцины "Спутник V" будет принят в качестве свидетельства вакцинации путешественников.

"Признание "Спутника V" расширит возможности для возвращения иностранных студентов, поездок квалифицированных и неквалифицированных рабочих в Австралию, а также поездок деловых людей и представителей спорта в нашу страну", – отметили в TGA.

Также Министерство внутренних дел Австралии разрешило въезжать в страну привитым двумя дозами вакцины от коронавируса "Спутник V".
На сайте ведомства в понедельник появилось обновление по статусу вакцин, которые признаются при въезде в страну, сообщает РИА Новости. В списке "одобренных или признанных вакцин", разрешенных в качестве основания для подтверждения статуса вакцинации от COVID-19, есть российская вакцина.
"Вы считаетесь полностью вакцинированными для поездки в Австралию, если прошли курс вакцинации одобренной или признанной Управлением терапевтических товаров (TGA) вакциной... Национальный исследовательский центр имени Гамалеи "Cпутник V", – говорится в обновленной редакции правил.
Профессор: насколько эффективна вакцина Спутник V против омикрона - Sputnik Молдова, 1920, 16.01.2022
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Профессор: насколько эффективна вакцина "Спутник V" против "омикрона"
Вчера, 16:05
Важно, что все приезжающие из-за границы должны предоставить сертификат о полной вакцинации, то есть получить две дозы "Cпутника V". Причем с момента последней прививки должно пройти не менее семи дней.
На сегодняшний день применение вакцины "Спутник V" одобрено в более чем 70 странах мира с общим населением более 4 миллиардов человек, что составляет более 50% населения мира. Более 100 стран одобрили въезд для вакцинированных "Спутником V". Эффективность вакцины, по данным клинических исследований, составляет 91,6%, данные опубликованы в The Lancet, одном из старейших и наиболее уважаемых медицинских журналов мира. На основе вакцинации 3,8 миллиона россиян эффективность вакцины "Спутник V" составила 97,6%.
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