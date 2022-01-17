https://ru.sputnik.md/20220117/blokirovka-bosfor-snezhnaya-burya-omikrona-48068213.html

Мир за сутки: блокировка Босфора, снежная буря и живучесть "омикрона"

Мир за сутки: блокировка Босфора, снежная буря и живучесть "омикрона"

Мир за сутки: блокировка Босфора, снежная буря и живучесть "омикрона"

2022-01-17T08:47+0200

2022-01-17T08:47+0200

2022-01-17T08:55+0200

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/09/07/31579451_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_919a046f79b5d7d3ea5e64d279a13aac.jpg

КИШИНЕВ, 17 янв – Sputnik. В Босфорском проливе из-за поломки сухогруза примерно на час было остановлено движение судов в обоих направлениях. Об этом сообщило турецкое управление береговой охраны, пишет РИА Новости.Сообщение поступило около полуночи по местном времени. Примерно через час береговая охрана отчиталась об устранении затора в проливе.Босфор – пролив между Европой и Малой Азией, соединяет Черное море с Мраморным. В паре с Дарданеллами соединяет Черное море с Эгейским, которое является частью Средиземного. Максимальная ширина пролива - 3700 метров на севере, минимальная ширина – 700 метров. Глубина фарватера составляет от 33 до 80 метров. Босфор является частью внутриевразийской границы и самым узким межконтинентальным проливом в мире.В США тысячи авиарейсов отменены из-за снежной буриОколо трех тысяч авиарейсов были отменены отменены в США. причиной стала снежная буря, обрушившаяся на Восточное побережье страны, передает телекомпания CNN.Буря, которая принесла с собой комбинацию из снега, дождей, сильного ветра и наледи, продвигается со стороны юго-восточных штатов в северном направлении. В столичном городе Вашингтоне и его окрестностях идет сильный снегопад.Сообщается, что в зоне бедствия оказались около 74 миллионов человек.Ученые исследовали живучесть штамма "омикрон"В российском государственном научном центре "Вектор" изучили способность штамма коронавируса "омикрон" к выживанию на различных поверхностях и способности к заражению с течением времени. Ученые пришли к выводу, что быстрее всего штамм становится неактивен на керамике, сообщает РИА Новости.В ходе экспериментов, проверялось, как долго вирус остается заразным, находясь на металле, пластике, керамической плитке и в дистиллированной воде при одинаковых условиях: относительной влажности воздуха (30-40%) и температуры (26-28 градусов).В целом динамика снижения инфекционности "омикрона" не отличалась от других штаммов коронавируса, поэтому исследователи подчеркнули, что применение дезинфицирующих средств остается эффективным способом обеззараживания для профилактики инфицирования, подчеркнули в центре.По данным университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру составляет более 327 миллионов.На утро 17 января число случаев заражения COVID-19 в мире насчитывает 327 738 146. Из них 5 539 067 человек скончались. На первой строчке по числу инфицированных – США (65 698 495). Следом идут Индия (37 122 164) и Бразилия (23 015 128).В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Великобритания (15 316 457), Россия (10 621 410), Франция (14 283 514), Турция (10 459 094), Италия (8 706 915), Испания (8 093 036) и Германия (7 991 432).На Украине, согласно данным университета, всего было выявлено 3 936 582 случая заражения, в Румынии – 1 903 428.В Молдове с начала пандемии количество инфицированных составило 388 959. В воскресенье профильное министерство сообщило о 1039 подтвержденных случаях заражения. Число пациентов, погибших от COVID-19 за время пандемии, составляет 10 444, выздоровели 366 904 человека.

https://ru.sputnik.md/20210325/Foto-kak-odin-Ever-Given-Suetskiy-kanal-perekryl-34124160.html

https://ru.sputnik.md/20220116/vaktsinatsiya-v-moldove-skolko-chelovek-poluchili-busternuyu-dozu-48062444.html

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире