https://ru.sputnik.md/20220117/bolshe-vsego-grazhdan-moldovy-za-rubezhom-nakhodyatsya-v-rossii-48087394.html

Больше всего граждан Молдовы за рубежом находятся в России

Больше всего граждан Молдовы за рубежом находятся в России

Общее число наших граждан за границей Бюро по миграции и убежищу оценивает в 727,5 тысячи человек.

2022-01-17T16:51+0200

2022-01-17T16:51+0200

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общество

граждане молдовы

миграция

статистика

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КИШИНЕВ, 17 янв – Sputnik. Больше всего граждан Молдовы за рубежом находятся на территории Российской Федерации. Это следует из данных отчета, подготовленного Бюро по миграции и убежищу по итогам 2018-2020 годов.Согласно статистике, собранной МВД и посольствами Молдовы за границей, общее число граждан Молдовы за рубежом, которые оставались за границей на разные периоды времени, на конец 2020 года составило около 727,5 тысячи человек.Из них более 217 тысяч человек находились на территории России, что составляет 30 процентов. Затем следуют Италия (16%), Франция (7%), США (6%), Канада и Польша (по 5%).По три процента от общего числа граждан Молдовы за рубежом проживают в Португалии, Ирландии, Украине и Германии. В других государствах молдавских граждан менее двух процентов от общего числа в каждой стране.Более 12 месяцев на территории иностранных государств находились в этот период времени 462,5 тысячи человек, из которых 252 тысячи — женщины и 210,5 тысячи — мужчины.

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2022

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Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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граждане молдовы, миграция, статистика