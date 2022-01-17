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Дизель подорожал до 19 леев: НАРЭ публикует цены
Дизель подорожал до 19 леев: НАРЭ публикует цены
Стоимость топлива меняется каждый день, НАРЭ опубликовало максимальные цены 18 января.
2022-01-17T11:54+0200
2022-01-17T11:54+0200
общество
в молдове
молдова
цены на топливо
нарэ
бензин
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КИШИНЕВ, 17 янв – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало в понедельник новые максимальные цены на топливо в Молдове, действительные с 18 января.Так, цена на 95-й бензин повысится на 15 банов, до 22,15 лея за литр.Цена на дизтопливо тоже вырастет на 21 бан, до 19,05 лея за литр.С начала года литр бензина подорожал на 85 банов, дизтопливо – на 63 бана. Как объяснили в НАРЭ, рост цен на нефтепродукты вызван глобальным ростом цен и тем, что с 1 января 2022-го повышены ставки акцизов, предусмотренные Налоговым кодексом Молдовы.В НАРЭ уточнили, что в связи с законом ставки акцизов постепенно повышались на период в последующие 3 года, то есть с 2021 по 2023 год, для большинства товаров, подлежащих налогообложению данного вида.
https://ru.sputnik.md/20220112/inflyatsiya-moldova-dekabr-47936197.html
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в молдове, молдова, цены на топливо, нарэ, бензин

Дизель подорожал до 19 леев: НАРЭ публикует цены

11:54 17.01.2022
© Sputnik / Константин МихальчевскийЗаправочная колонка на автозаправочной станции
Заправочная колонка на автозаправочной станции - Sputnik Молдова, 1920, 17.01.2022
© Sputnik / Константин Михальчевский
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Стоимость топлива меняется каждый день, НАРЭ опубликовало максимальные цены на пятницу.
КИШИНЕВ, 17 янв – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало в понедельник новые максимальные цены на топливо в Молдове, действительные с 18 января.
Так, цена на 95-й бензин повысится на 15 банов, до 22,15 лея за литр.
Цена на дизтопливо тоже вырастет на 21 бан, до 19,05 лея за литр.
С начала года литр бензина подорожал на 85 банов, дизтопливо – на 63 бана. Как объяснили в НАРЭ, рост цен на нефтепродукты вызван глобальным ростом цен и тем, что с 1 января 2022-го повышены ставки акцизов, предусмотренные Налоговым кодексом Молдовы.
В НАРЭ уточнили, что в связи с законом ставки акцизов постепенно повышались на период в последующие 3 года, то есть с 2021 по 2023 год, для большинства товаров, подлежащих налогообложению данного вида.
Пустые полки в супермаркете - Sputnik Молдова, 1920, 12.01.2022
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В 2021 году инфляция в Молдове составила почти 14%, что подорожало больше всего
12 января, 07:30
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