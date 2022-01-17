https://ru.sputnik.md/20220117/gazovyy-krizis-v-moldove-kto-vinovat-48093221.html

Газовый кризис в Молдове: кто виноват

Газовый кризис в Молдове: кто виноват

Обсудили с бывшим вице-премьером Молдовы ситуацию в энергетическом секторе страны и газовый вопрос.

2022-01-17T20:40+0200

2022-01-17T20:40+0200

2022-01-17T20:40+0200

радио

молдова

газ

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Те цены на природный газ, которые есть на данный момент и которые, вполне вероятно, будут еще повышаться, в том числе и тариф для населения Молдовы, – это результат несерьезного, некомпетентного отношения власти республики к этому вопросу. Такое мнение озвучил в эфире радиостудии Sputnik Молдова бывший вице-премьер, экс-министр экономики Молдовы Александр Муравский.Он указал на запоздалое начало переговоров, позицию сначала президента, а потом и правительства, которые практически публично заявили о том, что это не их дело, а вопрос между двумя экономическими агентами. "А когда они (представители власти – прим. ред.) включились, и та атмосфера, которая была, она уже не позволяла решить вопрос более хорошо в пользу Молдовы", – отметил Муравский.Кроме того, бывший вице-премьер обратил внимание и на уровень профессиональной подготовки переговорщиков с "Газпромом" с молдавской стороны. "Все эти факторы привели к тому, что есть", – считает собеседник.Формула цены на газМуравский обратил внимание на то, что "Газпром" в отношениях практически со всеми потребителями своей продукции действительно перешел на формулу, которая в принципе была навязана политикой Евросоюза. Однако европейские страны, как отметил бывший вице-премьер, не ожидали такого взрыва цен и попали в ловушку."Газпром" распространил эту формулу на всех. В принципе, борьба шла за пропорции – 70 на 30 процентов, 50 на 50 и так далее. Поэтому не думаю, что в процессе переговоров можно было сохранить то положение формирования цены, которое у нас было, когда цена определялась лишь нефтяной составляющей", – сказал Муравский.В любом случае, как считает собеседник, надо было переходить на формулу, но вопрос заключался в пропорциях и что более важно – во времени."Вот типичный пример Сербия, которая практически получила ту же формулу. Благодаря активной позиции президента Вучича, <...> зимний период Сербия пройдет с ценой практически в 270 долларов за тысячу кубометров", – уточнил Муравски.Молдова могла как Сербия, но…Бывший вице-премьер считает, что Молдова тоже могла настаивать на условиях, подобных Сербии, но для этого надо было начинать переговоры гораздо раньше. "Еще до формирования правительства президент со своим советником по энергетике должны были четко представлять, что в сентябре заканчивается контракт, что это проблема – номер один для Молдовы, и надо начинать поиски решений", – подчеркнул Муравский.По его мнению, "в правительстве, которое было сформировано и приступило к обязанностям 6 августа, 7 августа на столе должен был лежать план решения газовой проблемы, и уже 8 августа должны были быть контакты с "Газпромом" и так далее".Муравский также прокомментировал объяснения вице-премьера Андрея Спыну, который сказал, что "Мы думали, что в сентябре контракт будет продлен автоматически"."Извините, на каком основании он будет автоматически продлен. Любой контракт – это процесс переговоров. Более того ситуация на рынке изменилась", – сказал экс-вице-премьер.Он напомнил, что с января республика начала применять газовую формулу, на которой кстати настаивали большинство экспертов, задающихся сейчас вопросом, а кто этот механизм вообще придумал и кто в этом виноват."Напомню, что летом 2020 года все спрашивали "Молдовагаз" по поводу того, как это можно, в Европе на биржах продают газ по 50 долларов, а мы покупаем по 148? Благодаря настойчивости этих экспертов в январе "Газпром" и "Молдовагаз" ввели формулу, в которой пропорция была уже привязана к спотовым ценам на рынке. Но тут спотовые цены на рынке Европы взорвались, и оказалось, что это плохо, и начались возмущенные крики, кто это позволил", – добавил собеседник.Есть ли надежда на компромисс?Муравский уверен, что со всеми всегда можно прийти к компромиссу даже в самое тяжелое время."Но считаю, что в ситуации, в которой мы находимся, представители нашего правительства и вся атмосфера, которая создается вокруг, она практически всякую возможность компромисса", – сказал бывший вице-премьер.Контракт с "Газпромом"Молдова 29 октября договорилась с "Газпромом" о продлении газового контракта на пять лет.Во время переговоров, как ранее отмечал молдавский вице-премьер Андрей Спыну, была одобрена формула ценообразования, предложенная молдавской стороной, которая основана на соотношении рыночной цены на газ и нефть."Газпром" подписал контракт с Молдовой при условии 100% оплаты текущих платежей за газ. В "Молдовагаз" поясняли, что компании необходимо в срок до 20 числа каждого месяца выполнять договорные обязательства по оплате внешнему поставщику стоимости природного газа, потребленного в предыдущем месяце, а также половину стоимости природного газа, потребленного в текущем месяце года.Проблемы с оплатойВпервые проблемы с оплатой текущего потребления начались у Молдовы еще осенью 2021 года. В конце ноября "Газпром" уведомил республику, что через 48 часов прекратит поставки ей газа, если не получит платеж.Тогда обязательства по оплате не были исполнены в срок в связи с тем, что в октябре 2021 года АО "Молдовагаз" испытало дефицит платежного баланса вследствие роста закупочной цены на природный газ в 2021 году с 126,70 доллара США за тысячу кубометров в первом квартале до 800,62 доллара США за тысячу кубометров в октябре 2021 года при включенной в действующий тариф с 3 ноября 2020 года среднегодовой закупочной цены 148,61 доллара США за тысячу кубометров.В результате правительством были приняты экстренные меры по выделению финансовых средств, а "Газпром", в свою очередь, согласился не прекращать поставки.Уже в декабре "Молдовагаз" обратился к небытовым потребителям с просьбой выполнить свои договорные обязательства с поставщиком – оплатить до 15 декабря 2021 года стоимость объема природного газа, потребленного в ноябре, а также дополнительно рассмотреть возможность авансовой оплаты до 20 декабря 2021 года стоимости газа, потребленного в первой половине декабря текущего года.

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Алена Матвеева https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

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