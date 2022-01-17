https://ru.sputnik.md/20220117/gazprom-ne-zabroniroval-tranzit-gaz-polshua-ukraina-48085628.html
"Газпром" не забронировал мощности для транзита газа через Польшу и Украину
"Газпром" не забронировал мощности для транзита газа через Польшу и Украину
"Газпром" не забронировал мощности для транзита газа через Польшу и Украину
2022-01-17T16:00+0200
2022-01-17T16:00+0200
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КИШИНЕВ, 17 янв – Sputnik. Российский "Газпром" не забронировал для февраля мощности газопровода "Ямал – Европа" для транзита газа через Польшу и дополнительные мощности украинской газотранспортной системы (ГТС), передает РИА Новости со ссылкой на данные платформ GSA Platform и RBP.Всего на аукционе в понедельник, 17 января, предлагалось забронировать транзитные мощности польского участка в объеме 89,1 миллиона кубометров газа в сутки, однако предложение осталось невостребованным. Ранее "Газпром" не стал бронировать мощности трубопровода на декабрь, а на январь забронировал почти 19,3 миллиона из предложенных 89,1 миллиона кубометров.Также "Газпром", согласно данным венгерской площадки RBP, не стал бронировать на февраль дополнительную мощность газотранспортной сети Украины на границе с Россией. Ранее компания не стала бронировать украинские дополнительные мощности на январь."Ямал – Европа" и газотранспортная система Украины, наряду с "Северным потоком", составляют один из основных маршрутов поставок российского трубопроводного газа в Европу.
https://ru.sputnik.md/20211225/gazprom--yamal-evropa-47519148.html
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"Газпром" не забронировал мощности для транзита газа через Польшу и Украину
16:00 17.01.2022 (обновлено: 16:02 17.01.2022)
На декабрь мощности тоже не были забронированы.
КИШИНЕВ, 17 янв – Sputnik.
Российский "Газпром" не забронировал для февраля мощности газопровода "Ямал – Европа" для транзита газа через Польшу и дополнительные мощности украинской газотранспортной системы (ГТС), передает РИА Новости
со ссылкой на данные платформ GSA Platform и RBP.
Всего на аукционе в понедельник, 17 января, предлагалось забронировать транзитные мощности польского участка в объеме 89,1 миллиона кубометров газа в сутки, однако предложение осталось невостребованным. Ранее "Газпром" не стал бронировать мощности трубопровода на декабрь, а на январь забронировал почти 19,3 миллиона из предложенных 89,1 миллиона кубометров.
Также "Газпром", согласно данным венгерской площадки RBP, не стал бронировать на февраль дополнительную мощность газотранспортной сети Украины на границе с Россией. Ранее компания не стала бронировать украинские дополнительные мощности на январь.
"Ямал – Европа" и газотранспортная система Украины, наряду с "Северным потоком", составляют один из основных маршрутов поставок российского трубопроводного газа в Европу.