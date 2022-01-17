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IT-дьявольщина: что испугало прихожан православного храма
IT-дьявольщина: что испугало прихожан православного храма
Смотрите в видео Sputnik Молдова, какое необычное изображение можно встретить на стене одной из церквей в Кишиневе.
2022-01-17T18:13+0200
2022-01-17T18:39+0200
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В Кишиневе в Храме Преображения Господня есть необычное изображение – дьявол, сидящий перед ноутбуком. Это фрагмент фрески "Страшный суд", которая занимает одну из стен церкви.Священник Храма Преображения Господня Иоан Плэмэдялэ считает, что компьютер сигнализирует о серьезной проблеме, с которой сегодня сталкиваются многие, о страсти века, в котором мы живем, – зависимости от гаджетов.По его словам, за последние годы появилось много новых грехов, в том числе интернет-зависимость.Как утверждает священник, во времена, когда этих технологий не существовало, у детей было насыщенное детство. Но сейчас, по мнению собеседника, у девочек и мальчиков появилась зависимость от интернета, а это не только вызывает проблемы со здоровьем, например ухудшение зрения, но и становится причиной формирования агрессивного поведения. Священник убежден, что интернет приносит больше вреда, чем пользы.Плэмэдялэ обратил внимание на то, что в виртуальном пространстве человек подвергается большой опасности и наиболее уязвимы дети. Священник отметил, что в интернете много информации порнографического содержания, что создает неправильное представление об отношениях и любви.Чтобы сигнализировать обо всех этих проблемах, на одной из стен храма появилось изображение дьявола, который сидит перед компьютером.Плэмэдялэ признает, что интернет тоже может быть полезен, но его преимущества заканчиваются там, где возникает зависимость. Более того, священник утверждает, что большинство самоубийств тоже происходит из-за интернета. Прихожане говорят, что понимают значение этого изображения и признают, что человечество стало рабом технологий.Фреска в этом столичном храме появилась в 2016 году. Это работа молдавского художника Николае Маланкуша.
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кишинев, молдова, храм, церковь, видео

IT-дьявольщина: что испугало прихожан православного храма

18:13 17.01.2022 (обновлено: 18:39 17.01.2022)
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Alexandrina Chirtoacă - Sputnik Молдова
Александрина Киртоакэ
Все материалы
Смотрите в видео Sputnik Молдова, какое необычное изображение можно встретить на стене одной из церквей в Кишиневе.
В Кишиневе в Храме Преображения Господня есть необычное изображение – дьявол, сидящий перед ноутбуком. Это фрагмент фрески "Страшный суд", которая занимает одну из стен церкви.
Священник Храма Преображения Господня Иоан Плэмэдялэ считает, что компьютер сигнализирует о серьезной проблеме, с которой сегодня сталкиваются многие, о страсти века, в котором мы живем, – зависимости от гаджетов.
По его словам, за последние годы появилось много новых грехов, в том числе интернет-зависимость.
Как утверждает священник, во времена, когда этих технологий не существовало, у детей было насыщенное детство. Но сейчас, по мнению собеседника, у девочек и мальчиков появилась зависимость от интернета, а это не только вызывает проблемы со здоровьем, например ухудшение зрения, но и становится причиной формирования агрессивного поведения. Священник убежден, что интернет приносит больше вреда, чем пользы.
Плэмэдялэ обратил внимание на то, что в виртуальном пространстве человек подвергается большой опасности и наиболее уязвимы дети. Священник отметил, что в интернете много информации порнографического содержания, что создает неправильное представление об отношениях и любви.
Чтобы сигнализировать обо всех этих проблемах, на одной из стен храма появилось изображение дьявола, который сидит перед компьютером.
Плэмэдялэ признает, что интернет тоже может быть полезен, но его преимущества заканчиваются там, где возникает зависимость. Более того, священник утверждает, что большинство самоубийств тоже происходит из-за интернета.
Прихожане говорят, что понимают значение этого изображения и признают, что человечество стало рабом технологий.
Фреска в этом столичном храме появилась в 2016 году. Это работа молдавского художника Николае Маланкуша.
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