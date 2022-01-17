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Шокирующие и пугающие кадры турне "Цирка Ужасов" в Великобритании
Шокирующие и пугающие кадры турне "Цирка Ужасов" в Великобритании
Шокирующие и пугающие кадры турне "Цирка Ужасов" в Великобритании фото
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фото, фото, великобритания, цирк

Шокирующие и пугающие кадры турне "Цирка Ужасов" в Великобритании

23:10 17.01.2022
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Первое выступление "Цирка ужасов" состоялось в 1995 году, с тех пор каждое турне собирает все больше и больше зрителей.
© REUTERS / Lee Smith

Женщина-пожирательница огня во время шоу, посвященного 25-летию "Цирка ужасов", в театре "Тайн", Великобритания.

Женщина-пожирательница огня во время шоу, посвященного 25-летию &quot;Цирка ужасов&quot;, в театре &quot;Тайн&quot;, Великобритания. - Sputnik Молдова
1/10
© REUTERS / Lee Smith

Женщина-пожирательница огня во время шоу, посвященного 25-летию "Цирка ужасов", в театре "Тайн", Великобритания.

© REUTERS / Lee Smith

Артисты во время шоу, посвященного 25-летию "Цирка ужасов".

Артисты во время шоу, посвященного 25-летию &quot;Цирка ужасов&quot;. - Sputnik Молдова
2/10
© REUTERS / Lee Smith

Артисты во время шоу, посвященного 25-летию "Цирка ужасов".

© REUTERS / Lee Smith

Одно неловкое движение может привести к трагедии.

Одно неловкое движение может привести к трагедии. - Sputnik Молдова
3/10
© REUTERS / Lee Smith

Одно неловкое движение может привести к трагедии.

© REUTERS / Lee Smith

Кроме мастерства и таланта, артистам обязательна нужна храбрость для выполнения сложных номеров.

Кроме мастерства и таланта, артистам обязательна нужна храбрость для выполнения сложных номеров. - Sputnik Молдова
4/10
© REUTERS / Lee Smith

Кроме мастерства и таланта, артистам обязательна нужна храбрость для выполнения сложных номеров.

© REUTERS / Lee Smith

Мужчине вынимают меч из горла во время шоу.

Мужчине вынимают меч из горла во время шоу. - Sputnik Молдова
5/10
© REUTERS / Lee Smith

Мужчине вынимают меч из горла во время шоу.

© REUTERS / Lee Smith

Большинство выступлений кажутся нереальными.

Большинство выступлений кажутся нереальными. - Sputnik Молдова
6/10
© REUTERS / Lee Smith

Большинство выступлений кажутся нереальными.

© REUTERS / Lee Smith

Татуировка на ноге одного из зрителей шоу "Цирка ужасов".

Татуировка на ноге одного из зрителей шоу &quot;Цирка ужасов&quot;. - Sputnik Молдова
7/10
© REUTERS / Lee Smith

Татуировка на ноге одного из зрителей шоу "Цирка ужасов".

© REUTERS / Lee Smith

Парящая в воздухе девушка - один из самых сложных элементов, за которым зрители следят, затаив дыхание.

Парящая в воздухе девушка - один из самых сложных элементов, за которым зрители следят, затаив дыхание. - Sputnik Молдова
8/10
© REUTERS / Lee Smith

Парящая в воздухе девушка - один из самых сложных элементов, за которым зрители следят, затаив дыхание.

© REUTERS / Lee Smith

Выбраться из стеклянной колбы - непростая задача.

Выбраться из стеклянной колбы - непростая задача. - Sputnik Молдова
9/10
© REUTERS / Lee Smith

Выбраться из стеклянной колбы - непростая задача.

© REUTERS / Lee Smith

Каждый номер - это мастерство и , безусловно, немного магии.

Каждый номер - это мастерство и , безусловно, немного магии. - Sputnik Молдова
10/10
© REUTERS / Lee Smith

Каждый номер - это мастерство и , безусловно, немного магии.

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