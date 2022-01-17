Шокирующие и пугающие кадры турне "Цирка Ужасов" в Великобритании

Женщина-пожирательница огня во время шоу, посвященного 25-летию "Цирка ужасов", в театре "Тайн", Великобритания.
Женщина-пожирательница огня во время шоу, посвященного 25-летию "Цирка ужасов", в театре "Тайн", Великобритания.
Артисты во время шоу, посвященного 25-летию "Цирка ужасов".
Одно неловкое движение может привести к трагедии.
Кроме мастерства и таланта, артистам обязательна нужна храбрость для выполнения сложных номеров.
Кроме мастерства и таланта, артистам обязательна нужна храбрость для выполнения сложных номеров.
Мужчине вынимают меч из горла во время шоу.
Большинство выступлений кажутся нереальными.
Татуировка на ноге одного из зрителей шоу "Цирка ужасов".
Парящая в воздухе девушка - один из самых сложных элементов, за которым зрители следят, затаив дыхание.
Парящая в воздухе девушка - один из самых сложных элементов, за которым зрители следят, затаив дыхание.
Выбраться из стеклянной колбы - непростая задача.
Каждый номер - это мастерство и , безусловно, немного магии.